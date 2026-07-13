Quale bonus per le zanzariere? Requisiti, esempio pratico e istruzioni

Il Bonus Zanzariere non esiste: è molto pubblicizzato, ma in realtà non si tratta di un bonus a sé, ed è importante specificarlo ed essere precisi in questo, perché non tutte le zanzariere sono detraibili.
Infatti, quello che viene pubblicizzato come Bonus Zanzariere è in realtà semplicemente il caro vecchio Ecobonus, che però, come sappiamo, vale per gli interventi di efficientamento energetico… Cosa c’entrano quindi le zanzariere? Nulla, infatti non possono rientrare in questa agevolazione, a meno che non rispettino specifici requisiti. In quel caso infatti possono essere qualificate come schermature solari, e le zanzariere diventano quindi detraibili con Ecobonus, al 50%.
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Indice
- Ecobonus per zanzariere: istruzioni
- Immobili ammessi alla detrazione
- Requisiti zanzariere per Ecobonus
- Quando la rete zanzariera è schermatura solare?
- Bonus per zanzariere, spese detraibili
- Bonus per zanzariere, esempio pratico
- Bonus per zanzariere, invio documentazione ENEA
- Documentazione da conservare
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L’eBook fornisce una guida completa e dettagliata su come ottenere agevolazioni fiscali per la sostituzione di infissi in immobili ad uso abitativo e edifici di qualsiasi destinazione d’uso. Vengono fornite informazioni dettagliate sugli interventi e sulle regole per ottenere agevolazioni fiscali per la sostituzione di infissi, porte esterne, scuri, tapparelle e vetrate panoramiche. Il testo è diviso in due parti: la prima parte riguarda gli interventi e le regole per ottenere agevolazioni fiscali per gli immobili ad uso abitativo, mentre la seconda parte riguarda l’Ecobonus per gli interventi sugli edifici di qualsiasi categoria catastale. Vengono forniti modelli per richiedere l’IVA ridotta al 10% per gli interventi che riguardano le parti staccate dei serramenti e l’autocertificazione per la detrazione relativa all’edilizia libera.Tra i contenuti si evidenziano i seguenti focus.AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI AD USO ABITATIVOInformazioni dettagliate sugli interventi, sulle ristrutturazioni e sulle regole per ottenere agevolazioni fiscali per la sostituzione di infissi, porte esterne, scuri, tapparelle e vetrate panoramiche negli immobili ad uso abitativo. Vengono fornite indicazioni operative tratte da documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, circolari e risposte ad interpelli. Vengono inoltre forniti modelli per richiedere l’IVA ridotta al 10% per gli interventi che riguardano le parti staccate dei serramenti e l’autocertificazione per la detrazione relativa all’edilizia libera.ECOBONUS PER EDIFICI DI QUALSIASI CATEGORIA CATASTALEIl lettore troverà analisi dettagliate sugli interventi e sulle regole per ottenere l’Ecobonus per gli interventi sugli edifici di qualsiasi categoria catastale. Vengono fornite indicazioni operative tratte da documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, circolari e risposte ad interpelli. Vengono inoltre forniti modelli per richiedere l’IVA ridotta al 10% per gli interventi che riguardano le parti staccate dei serramenti e l’autocertificazione per la detrazione relativa all’edilizia libera.BONUS INFISSI PER IMMOBILI AD USO ABITATIVOL’eBook offre precise indicazioni sul Bonus infissi per gli immobili ad uso abitativo. Vengono fornite informazioni sulle regole ed i requisiti per ottenere la detrazione del 50% prevista dall’art. 16-bis del d.P.R. 917/1986. Viene fornita una lista dettagliata degli interventi ammessi a godere dell’agevolazione fiscale. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI INFISSI E SERRAMENTIGli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano gli infissi e serramenti. Vengono fornite informazioni sulle regole ed i requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali previste per tali interventi.APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA DEL 10% SUGLI INFISSI E SERRAMENTIL’opera fornisce informazioni dettagliate sull’applicazione dell’IVA agevolata del 10% sugli infissi e serramenti. Vengono fornite informazioni sulle regole e le condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale.MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONEPresenti i modelli di autocertificazione per l’IVA ridotta al 10% e per la detrazione relativa all’edilizia libera. Questi modelli consentono ai contribuenti di compilare in modo corretto e completo la documentazione necessaria per beneficiare delle detrazioni fiscali disponibili.Antonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia
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Ecobonus per zanzariere: istruzioni
Quando le zanzariere rispettano alcuni requisiti possono essere qualificate come schermature solari e quindi rientrare nell’Ecobonus. ENEA specifica infatti che “sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.
Ricordiamo che l’Ecobonus consiste in una detrazione IRPEF delle spese totali sostenute, con un limite massimo di detrazione ammissibile pari, in questo caso, a 60 mila euro per unità immobiliare (perché si tratta di schermature solari). La sgravio fiscale viene recuperato in 10 anni. Dal 2025, l’aliquota di detrazione è del 50% per gli interventi sulla prima casa di proprietà; gli interventi effettuati sulle seconde case, o effettuati e pagati da familiari conviventi o dai detentori dell’immobile, come locatari o comodatari, accedono solo all’aliquota base del 36%.
Risultano detraibili anche le spese per la rimozione di eventuali sistemi preesistenti ed altre opere accessorie, e anche l’onorario del professionista eventualmente incaricato per la predisposizione della pratica ENEA, che è obbligatoria (pena la perdita dell’agevolazione). Ricordiamo che la semplice sostituzione dei componenti (ad esempio il cambio della rete della zanzariera) non è detraibile.
Immobili ammessi alla detrazione
OK agli immobili di qualunque categoria catastale purché esistenti, regolarmente accatastati ed in regola con il pagamento dei relativi tributi. Sì dunque a edifici residenziali, uffici, bar, ristoranti, negozi, alberghi ecc.
Vanno esclusi da questo elenco gli immobili in costruzione o assimilabili (ampliamenti ecc.).
Requisiti zanzariere per Ecobonus
Le schermature solari, e quindi in questo caso le zanzariere, devono:
- essere fissate in modo stabile all’edificio, non quindi liberamente montabili e smontabili all’occasione;
- proteggere una superficie vetrata (finestra, porta vetrata);
- essere regolabili, ossia permettere all’utente di gestirle in funzione della radiazione solare (alzare/abbassare, aprire/chiudere);
- rispettare le normative nazionali e locali in materia di efficienza energetica;
- essere provviste di marcatura CE.
ENEA specifica poi che per le “schermature solari”(ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD, e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST (per le “chiusure oscuranti”, ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle, sono invece ammessi tutti gli orientamenti).
Quando la rete zanzariera è schermatura solare?
Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Nel caso di rete per zanzariere, ENEA le considera schermatura solare a patto che il valore Gtot complessivo tra zanzariera e vetrata sia quindi uguale o inferiore a 0,35. Prova a visualizzare il valore in questa tabella di riferimento.
Bonus per zanzariere, spese detraibili
Si può beneficiare del bonus zanzariere sulla posa delle schermature solari portando in detrazione le spese effettivamente sostenute per:
- fornitura e posa di sistemi di schermatura e/o di chiusure tecniche oscuranti;
- eventuale smontaggio e dismissione delle vecchie schermature;
- opere provvisorie ed accessorie;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione delle opere e della documentazione tecnica occorrente.
Bonus per zanzariere, esempio pratico
Facciamo un esempio per capire come conteggiare la detrazione prevista dall’Ecobonus (50% in caso di intervento da parte del proprietario su abitazione di residenza), con il rispetto di tutti i requisiti sopra elencati), che avviene con quote di pari importo per un periodo di 10 anni.
- COSTO TOTALE SOSTENUTO: 3000 €
- DETRAZIONE TOTALE : 3000 € x 50% = 1500 €
- DETRAZIONE ANNUALE: 150 €/anno per 10 anni
In caso invece il proprietario proceda all’installazione delle zanzariere (coi giusti requisiti) nella seconda casa, o in caso sia, ad esempio, l’inquilino in affitto ad intervenire:
- COSTO TOTALE SOSTENUTO: 3000 €
- DETRAZIONE TOTALE : 3000 € x 36% = 1080 €
- DETRAZIONE ANNUALE: 108 €/anno per 10 anni
Bonus per zanzariere, invio documentazione ENEA
Trattandosi di fatto di Ecobonus, per accedere alla detrazione per l’installazione di zanzariere è necessario inviare a ENEA i dati dell’intervento. La comunicazione all’ENEA, che è quindi obbligatoria (pena la perdita dell’agevolazione) deve essere effettuata entro 90 giorni del termine dei lavori o dall’avvenuto collaudo degli stessi.
La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente)
Documentazione da conservare
Lato tecnico occorre conservare:
- Certificazione del fornitore, del produttore o dell’assemblatore che attesta il rispetto dei requisiti per ottenere il bonus zanzariere;
- Originale della documentazione firmata e inviata via web all’ENEA;
- Schede tecniche dei componenti.
Lato amministrativo invece occorre conservare:
- Fatture che riguardano le spese effettivamente sostenute.
- Ricevuta del bonifico bancario o postale avente come causale il riferimento corretto, il numero e la data della fattura, i dati di chi richiede la detrazione e quelli del beneficiario del bonifico.
- La ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (ovvero il codice Cpid) che garantisce la trasmissione della documentazione.
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