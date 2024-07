Decreto Coesione: guida ai bonus per mettersi in proprio e alle agevolazioni sulle assunzioni

Diventano legge le misure contenute nel pacchetto lavoro del decreto n. 105/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, anche se sono state rinviate a dopo l’estate le norme attuative che consentiranno di presentare materialmente le domande per l’accesso ai nuovi bonus previsti dal decreto. Ci riferiamo in particolar modo a: Bonus autoimpiego Centro-Nord, Resto al Sud 2.0, Incentivi nuove tecnologie e digitale, Bonus giovani, Bonus Donne, Bonus ZES.



Il decreto è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali introducendo una serie di novità in materia di lavoro.



Bonus previsti dal Decreto Coesione 2024 Vediamo in sintesi quali sono le agevolazioni e i bonus previsti dal Decreto Coesione, che sono trattati interamente in questa questa guida in pdf: promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa tramite due interventi: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0;

tramite due interventi: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0; finanziamenti per servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio per l’incremento delle competenze e sostegni all’investimento;

alla progettazione preliminare, il per l’incremento delle competenze e sostegni all’investimento; diversi bonus per le assunzioni , consistenti nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nei casi di contratti di lavoro per l’assunzione di giovani e donne che comportano un aumento dell’occupazione;

, consistenti nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nei casi di contratti di lavoro per l’assunzione di che comportano un aumento dell’occupazione; bonus anche nel Sud per l’assunzione di disoccupati di qualunque età senza lavoro da almeno 24 mesi;

senza lavoro da almeno 24 mesi; ascrizione dei percettori NASPI nel SIISL, e suo potenziamento con strumenti di intelligenza artificiale e con l’implementazione con le offerte di lavoro presenti su tutte le banche dati pubbliche e private.

Guida ai Bonus 2024 del Decreto Coesione, contenuti Consigliamo questa guida ebook in pdf di 40 pagine che tratta nel dettaglio tutte le agevolazioni previste dal Decreto Coesione 2024, alla luce della conversione in legge del decreto (Legge n. 95/2024 pubblicata in G.U. n. 157 del 6 luglio 2024). Questi gli argomenti trattati: 1. Misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia

1.1 Sostegno per nuove partite IVA e società 1.2 I beneficiari 1.3 Gli interventi ammessi al finanziamento 1.4 Entro agosto le norme attuative 1.5 Voucher per beni e servizi o contributi a fondo perduto 1.6 Comulabilità con la NASpI e altre indennità 2. Modifiche all’ISCRO

2.1 Indennità straordinaria di continuità reddituale e corsi 2.2 Corsi di formazione non più condizione indispensabile 2.3 Obbligatorio aderire al patto di attivazione sociale 3. Resto al Sud 2.0

3.1 Regioni e beneficiari 3.2 Pubblicità e norme attuative 3.3 Progetti e finanziamenti 3.4 Compatibilità e cumulo degli incentivi 3.5 Confermata fino al 2025 anche la misura Resto al Sud 3.6 Gestione di tutti gli interventi a Invitalia e Mediocredito 4. Incentivi autoimpiego nuove tecnologie e digitale

4.1 Esonero contributivo per tre anni 4.2. Piena compatibilità con la maxi deduzione dei costi per le nuove assunzioni 4.3 Contributo dall’INPS a sostegno dell’attività 4.4 Entro settembre requisiti delle imprese e modalità per le domande 4.5 Incentivi e acconto IRPEF 2028 4.6 Le somme a disposizione 5. Bonus Giovani

5.1 Esonero contributivo biennale per i nuovi contratti 5.2 Solo disoccupati under 35 5.3 Più agevolazioni al Sud 5.4 Niente Bonus senza incremento di occupazione 5.5 Perdita dei benefici in caso di licenziamenti successivi 5.6 Incumulabilità e regole per l’acconto IRPEF 5.7 A settembre le norme attuative 6. Bonus Donne

6.1 Assunzione di donne disoccupate 6.2 Nessun limite di età per le disoccupate 6.3 Necessario un incremento occupazionale netto 6.4 Cumulabilità con l’incremento fiscale del costo del lavoro 7. Bonus ZES

7.1 Esonero ad hoc per il Sud 7.2 Bonus solo per le unità produttive con fino a dieci addetti 7.3 Agevolazione per over 35 disoccupati da almeno 24 mesi 7.4 Niente esonero in caso di licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione 7.5 Revoca del bonus in caso di licenziamento 7.6 Incumulabilità, acconto Irpef e norme attuative 8. Nel SIISL anche percettori di NASpI e DIS-COLL

8.1 Il quadro generale di riferimento 8.2 Iscrizione d’ufficio per le nuove categorie 9. Intelligenza artificiale per far incontrare domande e offerte di lavoro

9.1 Tutte le offerte di lavoro in un’unica piattaforma 9.2 Sistema potenziato con l’intelligenza artificiale 10. Nuove soglie per la verifica di congruità della manodopera negli appalti

10.3 Multe più salate per i privati