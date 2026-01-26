Operativo l’hub del calcestruzzo Heidelberg Materials per l’AV/AC Salerno-Reggio Calabria

È entrato a pieno regime l’impianto di produzione di calcestruzzo di Heidelberg Materials Italia, realizzato per supportare uno dei più rilevanti interventi infrastrutturali attualmente in corso nel Paese: la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria.



Situato nel Comune di Campagna (Salerno), l’hub produttivo rifornisce il cantiere del Consorzio XENIA (Gruppo Webuild) impegnato nella realizzazione della tratta Battipaglia–Romagnano (Lotto 1A), garantendo continuità operativa, qualità del prodotto e affidabilità delle forniture. Scopriamone le caratteristiche.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Capacità produttiva e flessibilità per le grandi opere L’impianto, fornito da Simem, si colloca nella fascia alta delle soluzioni dedicate alle grandi infrastrutture ferroviarie.



La configurazione impiantistica è stata progettata per assicurare elevata flessibilità operativa e rispondere in modo efficace ai picchi di domanda del cantiere, contribuendo a ridurre tempi morti, criticità logistiche e impatti legati alle condizioni ambientali.

Automazione integrale e controllo qualità in tempo reale La gestione dell’impianto avviene tramite un sistema completamente automatizzato, dotato di sala di controllo centralizzata e supervisione continua dei principali parametri di processo, inclusi temperatura e controllo manometrico delle autobetoniere (ATB).



I principali benefici includono: tracciabilità completa dei cicli produttivi;

dei cicli produttivi; ripetibilità delle ricette e riduzione degli scostamenti;

e riduzione degli scostamenti; interventi correttivi immediati in caso di variazioni di umidità degli aggregati o temperatura ambiente;

degli aggregati ambiente; piena integrazione con i protocolli di controllo qualità per campionamenti, prove e certificazioni. Il risultato è una produzione costante, conforme ai capitolati di progetto e coerente con gli standard internazionali del settore delle costruzioni.

Materiali a ridotta impronta di carbonio, energia rinnovabile e gestione circolare dell’acqua Un ruolo centrale è attribuito alle prestazioni ambientali. L’impianto utilizza una miscela cementizia con cemento di tipo III/A alla loppa, soluzione che consente una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ per metro cubo di calcestruzzo. L’impiego di costituenti secondari derivanti da loppa siderurgica contribuisce inoltre a diminuire il clinker factor e ad aumentare la durabilità delle opere, con vantaggi misurabili lungo l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura.



La sostenibilità dell’hub si estende anche alle scelte energetiche e ai sistemi di gestione delle risorse: 70% dell’energia utilizzata da fonti rinnovabili ;

utilizzata ; sistema idrico chiuso con betonwash per il lavaggio delle ATB;

per il lavaggio delle ATB; recupero delle acque di processo tramite filtropressa;

tramite filtropressa; riutilizzo delle frazioni fini nel ciclo produttivo. Si tratta di soluzioni che consentono una riduzione significativa dei consumi idrici, dei reflui e delle emissioni indirette, mantenendo elevati standard di produttività e qualità.

Certificazioni e conformità agli standard di settore L’impianto opera nel rispetto dei principali requisiti normativi e qualitativi: ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità

FPC – Factory Production Control

Marcatura CE dei prodotti conformi alle norme armonizzate Un sistema che assicura controllo dei processi, tracciabilità e affidabilità lungo l’intera filiera produttiva.

Un asset strategico per la dorsale AV/AC del Mezzogiorno La collocazione dell’impianto a Campagna (SA) garantisce un collegamento efficiente con il cantiere e con la rete logistica locale, riducendo tempi di consegna e rischi legati alla supply chain. Nelle fasi più critiche dell’intervento, la disponibilità di forniture continue e controllate rappresenta un fattore determinante per l’avanzamento dei lavori.



Con questo progetto, Heidelberg Materials Italia rafforza il proprio ruolo di partner industriale strategico per le grandi opere infrastrutturali, contribuendo allo sviluppo della nuova dorsale AV/AC Salerno–Reggio Calabria e al miglioramento della connettività del Mezzogiorno.

Per ulteriori informazioni

heidelbergmaterials.it