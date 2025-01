Il fotovoltaico e l’importanza dell’autoconsumo: il miglior guadagno è il risparmio

In un settore in rapida evoluzione come quello delle energie rinnovabili, si pensa spesso agli eventuali guadagni che è possibile ottenere cedendo l’energia prodotta dal proprio impianto alla rete elettrica, ma non si riflette abbastanza sull’importanza dell’autoconsumo per massimizzare i propri risparmi e accorciare il più possibile il periodo di ritorno sull’investimento.



Vediamo cosa si intende per autoconsumo, come incrementarlo il più possibile e perché è davvero il fattore su cui puntare quando si passa al solare.



Che cos’è l’autoconsumo Si parla di autoconsumo quando, per coprire i propri consumi, si utilizza l’energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico, senza passare attraverso la rete elettrica pubblica. Quando un impianto fotovoltaico produce energia, infatti, l’elettricità generata può essere immediatamente utilizzata per alimentare gli apparecchi elettrici e le attività del luogo in cui è installato (ad esempio, un’azienda o un’abitazione). Questo porta a notevoli vantaggi: riduzione delle bollette energetiche : se per coprire parte dei propri consumi si utilizza l’energia prodotta dal proprio impianto, non si è costretti ad acquistare quella stessa energia dal proprio fornitore. Questo si traduce in un abbattimento immediato dei costi energetici e quindi in bollette notevolmente più basse;

Come aumentare la propria percentuale di autoconsumo? Anche se non è mai possibile arrivare a una completa indipendenza dalla rete energetica nazionale, a meno che non si opti per soluzioni completamente off-grid, installare un impianto fotovoltaico porta sempre a un aumento della propria percentuale di autoconsumo. Per massimizzare il più possibile l’autoconsumo, e quindi il proprio risparmio, è bene comunque tenere a mente alcuni piccoli accorgimenti: ottimizzare i consumi nelle ore di produzione solare : concentrare le attività energivore durante le ore diurne vuol dire sfruttare il più possibile l’energia proveniente dal proprio impianto fotovoltaico, che produce energia proprio quando c’è il sole;

Perché le batterie di accumulo migliorano l’autoconsumo e il ROI (ritorno sull’investimento) Come abbiamo visto, non tutta l’energia solare prodotta dagli impianti fotovoltaici viene consumata nel momento esatto in cui viene prodotta. Durante le ore di picco, spesso si genera un surplus che, senza un sistema di accumulo, viene immesso in rete, riducendo i potenziali benefici economici. La vendita dell’energia alla rete, infatti, non porta a grandissimi guadagni, a meno che non si disponga di impianti di grandi dimensioni e non si ceda pressoché tutta l’energia che viene prodotta alla rete, perché i consumi da coprire sono irrisori.



Nella maggior parte dei casi, invece, l’energia prodotta e non consumata durante il giorno viene immessa nella rete elettrica, a un prezzo inferiore rispetto al costo a cui la si dovrà acquistare in un secondo momento. Il che vuol dire che, quando sarà necessario prelevare energia dalla rete bisognerà pagarla a un prezzo più alto di quello a cui è stata ceduta, anche solo poche ore prima. Per questo, è importante utilizzare la maggior percentuale possibile dell’energia prodotta, senza passare dalla rete. Ed è qui che entrano in gioco le batterie, che permettono di conservare il surplus energetico e di utilizzarlo nelle ore serali o in caso di maltempo, riducendo ulteriormente la dipendenza dalla rete.

I vantaggi dei sistemi di accumulo: un esempio concreto Se si hanno un impianto fotovoltaico che produce 10 kWh al giorno e un consumo giornaliero di 10 kWh, in teoria i due si dovrebbero bilanciare perfettamente: senza batterie di accumulo, però, non è proprio così. Supponiamo infatti che durante le ore diurne vengano utilizzati solo 6 kWh, mentre i restanti 4 kWh servano alla sera. Senza un sistema di accumulo, i 4 kWh prodotti durante il giorno verrebbero immessi nella rete e successivamente riacquistati per l’uso serale a un prezzo più alto rispetto a quello di vendita. Con un sistema di accumulo, gli stessi 4 kWh possono essere immagazzinati e utilizzati direttamente la sera, evitando il passaggio attraverso la rete nazionale. Questo permette una riduzione ulteriore delle spese e un ritorno più rapido sull’investimento.



Un impianto fotovoltaico dotato di un sistema di accumulo ben progettato può aumentare l’autoconsumo fino al 70% o più, garantendo un risparmio ancora maggiore e un ritorno sull’investimento dell’impianto fotovoltaico più veloce. Proprio per questo, Svea Solar, multinazionale attiva nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano a livello nazionale, sta proponendo un’offerta imperdibile valida fino al 31 marzo 2025. Acquistando un impianto fotovoltaico entro questa data, si avrà diritto a ottenere una batteria da 7 kWh al prezzo di una da 5 kWh. Questa promozione è un’opportunità unica per chi desidera potenziare l’autoconsumo e beneficiare di una maggiore capacità di accumulo e una garanzia di 15 anni, per essere ancora più sicuri del proprio investimento.



Per ulteriori informazioni

sveasolar.it

