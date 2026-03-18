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CCNL Edilizia industria e cooperative: aumento dei minimi dal 1° marzo

Seconda tranche di aumento prevista dal rinnovo 2025: ecco di quanto crescono le retribuzioni per edilizia industria e cooperative, con tutti i nuovi minimi e gli importi in busta paga livello per livello.

Paolo Ballanti 18/03/26
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Il 21 febbraio 2025, a Roma, le organizzazioni datoriali ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e le sigle sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo di rinnovo del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative

L’Allegato 10 dell’accordo prevede per entrambi i CCNL interessati (Edilizia industria e Edilizia cooperative) un aumento dei minimi in busta paga complessivamente pari a 180,00 euro lordi mensili a parametro 100 (operaio comune), da riproporzionare per gli altri livelli di inquadramento.

L’aumento è tuttavia riconosciuto in tre tranche, decorrenti, rispettivamente dal 1° febbraio 2025, dal 1° marzo 2026 e dal 1° marzo 2027. Considerato l’approssimarsi del secondo incremento economico (previsto quindi a decorrere dalle buste paga di competenza del mese di marzo 2026) analizziamo in dettaglio di quanto aumenteranno le retribuzioni lorde.

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Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.

 

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CCNL Edilizia cooperative: minimi dal 1° marzo 2026

Ecco di seguito descritti in tabella i nuovi minimi decorrenti dal 1° marzo 2026 con riguardo al CCNL Edilizia cooperative:

LivelliMinimi fino al 28 febbraio 2026 (in euro)Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro)
8 (*)2.712,992.837,99
72.274,902.379,90
61.953,342.043,34
51.659,161.735,66
41.485,491.553,74
31.381,811.445,31
21.240,721.297,72
11.085,211.135,21
(*) Al fine di omogeneizzare il settore è stato soppresso, dal 18 luglio 2018, il livello 8. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti

CCNL Edilizia cooperative: nuova retribuzione lorda mensile dal 1° marzo 2026

Ai minimi poc’anzi indicati si sommano gli altri elementi retributivi mensili previsti dal CCNL, nello specifico:

  • Indennità di contingenza;
  • EDR;
  • Indennità di funzione.
LivelliMinimi (in euro)Contingenza (in euro) (***)Altri elementi (in euro)Totale dal 1° marzo 2026 (in euro)
8 (****)2.837,99544,46180,33 (*)3.562,78
72.379,90537,48180,33 (*)3.097,71
62.043,34530,9810,33 (**)2.584,65
51.735,66525,2110,33 (**)2.271,20
41.553,74521,7010,33 (**)2.085,77
31.445,31519,5410,33 (**)1.975,18
21.297,72516,6310,33 (**)1.824,68
11.135,21513,7310,33 (**)1.659,27
(*) EDR 10,33 euro + indennità funzione quadro 170,00 euro
(**) EDR 10,33 euro
(***) Valori congelati alla data del 1° novembre 1991 (accordo sindacale del 31 luglio 1992)
(****) Al fine di omogeneizzare il settore è stato soppresso, dal 18 luglio 2018, il livello 8. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti

CCNL Edilizia industria: minimi dal 1° marzo 2026

Sempre per effetto dell’accordo del 21 febbraio 2025 per le realtà che applicano il CCNL Edilizia industria è previsto un aumento dei minimi dal 1° marzo 2026:

LivelliMinimi fino al 28 febbraio 2026 (in euro)Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro)
72.134,712.234,71
61.921,232.011,23
51.601,021.676,02
41.494,311.564,31
31.387,561.452,56
21.248,811.307,31
11.067,361.117,36

CCNL Edilizia industria: nuova retribuzione lorda mensile dal 1° marzo 2026

Al pari di quanto avviene per il settore cooperative ai minimi retributivi si sommano mensilmente l’indennità di contingenza, l’EDR e, per i quadri, l’indennità di funzione di 140,00 euro.

LivelliMinimi (in euro)Contingenza (in euro) (***)Altri elementi (in euro)Totale dal 1° marzo 2026 (in euro)
7 Quadro2.234,71533,82150,33 (*)2.918,86
72.234,71533,8210,33 (**)2.778,86
62.011,23529,6310,33 (**)2.551,19
51.676,02523,3510,33 (**)2.209,70
41.564,31521,2510,33 (**)2.095,89
31.452,56519,1610,33 (**)1.982,05
21.307,31516,4310,33 (**)1.834,07
11.117,36512,8710,33 (**)1.640,56
(*) EDR 10,33 euro + indennità funzione quadro 140,00 euro
(**) EDR 10,33 euro
(***) Valori congelati alla data del 1° novembre 1991 (accordo sindacale del 31 luglio 1992)

Terzo e ultimo aumento dal 1° marzo 2027

In ossequio all’accordo del 21 febbraio 2025 la terza e ultima tranche di aumento dei minimi decorrerà dal 1° marzo 2027.

Per il CCNL Edilizia cooperative si riportano in tabella i minimi conseguenti all’ultima tranche di aumento:

LivelliMinimi dal 1° febbraio 2025 (in euro)Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro)Minimi dal 1° marzo 2027 (in euro)
8 (*)2.712,992.837,992.962,99
72.274,902.379,902.484,90
61.953,342.043,342.133,34
51.659,161.735,661.812,16
41.485,491.553,741.621,99
31.381,811.445,311.508,81
21.240,721.297,721.354,72
11.085,211.135,211.185,21
(*) Al fine di omogeneizzare il settore è stato soppresso, dal 18 luglio 2018, il livello 8. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti

Ecco anche i minimi previsti dal CCNL Edilizia industria con decorrenza 1° marzo 2027:

LivelliMinimi dal 1° febbraio 2025 (in euro)Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro)Minimi dal 1° marzo 2027 (in euro)
72.134,712.234,712.334,71
61.921,232.011,232.101,23
51.601,021.676,021.751,02
41.494,311.564,311.634,31
31.387,561.452,561.517,56
21.248,811.307,311.365,81
11.067,361.117,361.167,36

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Paolo Ballanti

Nato a Lugo (Ra) classe 1988, dopo la laurea in Consulente del Lavoro conseguita all’Università di Bologna si occupa dal 2012 di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso associazioni di categoria e multinazionali. Attualmente ricopre l’incarico di Referente…Continua a leggere

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