CCNL Edilizia industria e cooperative: aumento dei minimi dal 1° marzo

Il 21 febbraio 2025, a Roma, le organizzazioni datoriali ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e le sigle sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo di rinnovo del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.
L’Allegato 10 dell’accordo prevede per entrambi i CCNL interessati (Edilizia industria e Edilizia cooperative) un aumento dei minimi in busta paga complessivamente pari a 180,00 euro lordi mensili a parametro 100 (operaio comune), da riproporzionare per gli altri livelli di inquadramento.
L’aumento è tuttavia riconosciuto in tre tranche, decorrenti, rispettivamente dal 1° febbraio 2025, dal 1° marzo 2026 e dal 1° marzo 2027. Considerato l’approssimarsi del secondo incremento economico (previsto quindi a decorrere dalle buste paga di competenza del mese di marzo 2026) analizziamo in dettaglio di quanto aumenteranno le retribuzioni lorde.
>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttament
Indice
Suggeriamo:
Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti
Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.
Massimiliano Matteucci, Simona Ricci | Maggioli Editore 2024
22.80 €
CCNL Edilizia cooperative: minimi dal 1° marzo 2026
Ecco di seguito descritti in tabella i nuovi minimi decorrenti dal 1° marzo 2026 con riguardo al CCNL Edilizia cooperative:
|Livelli
|Minimi fino al 28 febbraio 2026 (in euro)
|Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro)
|8 (*)
|2.712,99
|2.837,99
|7
|2.274,90
|2.379,90
|6
|1.953,34
|2.043,34
|5
|1.659,16
|1.735,66
|4
|1.485,49
|1.553,74
|3
|1.381,81
|1.445,31
|2
|1.240,72
|1.297,72
|1
|1.085,21
|1.135,21
|(*) Al fine di omogeneizzare il settore è stato soppresso, dal 18 luglio 2018, il livello 8. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti
CCNL Edilizia cooperative: nuova retribuzione lorda mensile dal 1° marzo 2026
Ai minimi poc’anzi indicati si sommano gli altri elementi retributivi mensili previsti dal CCNL, nello specifico:
- Indennità di contingenza;
- EDR;
- Indennità di funzione.
|Livelli
|Minimi (in euro)
|Contingenza (in euro) (***)
|Altri elementi (in euro)
|Totale dal 1° marzo 2026 (in euro)
|8 (****)
|2.837,99
|544,46
|180,33 (*)
|3.562,78
|7
|2.379,90
|537,48
|180,33 (*)
|3.097,71
|6
|2.043,34
|530,98
|10,33 (**)
|2.584,65
|5
|1.735,66
|525,21
|10,33 (**)
|2.271,20
|4
|1.553,74
|521,70
|10,33 (**)
|2.085,77
|3
|1.445,31
|519,54
|10,33 (**)
|1.975,18
|2
|1.297,72
|516,63
|10,33 (**)
|1.824,68
|1
|1.135,21
|513,73
|10,33 (**)
|1.659,27
|(*) EDR 10,33 euro + indennità funzione quadro 170,00 euro
|(**) EDR 10,33 euro
|(***) Valori congelati alla data del 1° novembre 1991 (accordo sindacale del 31 luglio 1992)
|(****) Al fine di omogeneizzare il settore è stato soppresso, dal 18 luglio 2018, il livello 8. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti
CCNL Edilizia industria: minimi dal 1° marzo 2026
Sempre per effetto dell’accordo del 21 febbraio 2025 per le realtà che applicano il CCNL Edilizia industria è previsto un aumento dei minimi dal 1° marzo 2026:
|Livelli
|Minimi fino al 28 febbraio 2026 (in euro)
|Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro)
|7
|2.134,71
|2.234,71
|6
|1.921,23
|2.011,23
|5
|1.601,02
|1.676,02
|4
|1.494,31
|1.564,31
|3
|1.387,56
|1.452,56
|2
|1.248,81
|1.307,31
|1
|1.067,36
|1.117,36
CCNL Edilizia industria: nuova retribuzione lorda mensile dal 1° marzo 2026
Al pari di quanto avviene per il settore cooperative ai minimi retributivi si sommano mensilmente l’indennità di contingenza, l’EDR e, per i quadri, l’indennità di funzione di 140,00 euro.
|Livelli
|Minimi (in euro)
|Contingenza (in euro) (***)
|Altri elementi (in euro)
|Totale dal 1° marzo 2026 (in euro)
|7 Quadro
|2.234,71
|533,82
|150,33 (*)
|2.918,86
|7
|2.234,71
|533,82
|10,33 (**)
|2.778,86
|6
|2.011,23
|529,63
|10,33 (**)
|2.551,19
|5
|1.676,02
|523,35
|10,33 (**)
|2.209,70
|4
|1.564,31
|521,25
|10,33 (**)
|2.095,89
|3
|1.452,56
|519,16
|10,33 (**)
|1.982,05
|2
|1.307,31
|516,43
|10,33 (**)
|1.834,07
|1
|1.117,36
|512,87
|10,33 (**)
|1.640,56
|(*) EDR 10,33 euro + indennità funzione quadro 140,00 euro
|(**) EDR 10,33 euro
|(***) Valori congelati alla data del 1° novembre 1991 (accordo sindacale del 31 luglio 1992)
Terzo e ultimo aumento dal 1° marzo 2027
In ossequio all’accordo del 21 febbraio 2025 la terza e ultima tranche di aumento dei minimi decorrerà dal 1° marzo 2027.
Per il CCNL Edilizia cooperative si riportano in tabella i minimi conseguenti all’ultima tranche di aumento:
|Livelli
|Minimi dal 1° febbraio 2025 (in euro)
|Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro)
|Minimi dal 1° marzo 2027 (in euro)
|8 (*)
|2.712,99
|2.837,99
|2.962,99
|7
|2.274,90
|2.379,90
|2.484,90
|6
|1.953,34
|2.043,34
|2.133,34
|5
|1.659,16
|1.735,66
|1.812,16
|4
|1.485,49
|1.553,74
|1.621,99
|3
|1.381,81
|1.445,31
|1.508,81
|2
|1.240,72
|1.297,72
|1.354,72
|1
|1.085,21
|1.135,21
|1.185,21
|(*) Al fine di omogeneizzare il settore è stato soppresso, dal 18 luglio 2018, il livello 8. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti
Ecco anche i minimi previsti dal CCNL Edilizia industria con decorrenza 1° marzo 2027:
|Livelli
|Minimi dal 1° febbraio 2025 (in euro)
|Minimi dal 1° marzo 2026 (in euro)
|Minimi dal 1° marzo 2027 (in euro)
|7
|2.134,71
|2.234,71
|2.334,71
|6
|1.921,23
|2.011,23
|2.101,23
|5
|1.601,02
|1.676,02
|1.751,02
|4
|1.494,31
|1.564,31
|1.634,31
|3
|1.387,56
|1.452,56
|1.517,56
|2
|1.248,81
|1.307,31
|1.365,81
|1
|1.067,36
|1.117,36
|1.167,36
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Consigliamo la lettura dei volumi:
-
VOLUME24.70 € SCONTO 5% 26.00 €
-
-
VOLUME
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Seguici sui social
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento