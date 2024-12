Architetti e nuovo Codice Deontologico: obbligo di accordi scritti per collaboratori

FORMATO CARTACEO

Spiegare le fasi di costruzione di un edificio non è cosa semplice: l’architettura storicamente è sempre stata più una disciplina fortemente pratica che teorica. Nell’attività di progettazione, il professionista deve saper coniugare creatività, aspetto estetico, comfort, funzionalità e soluzioni tecniche, arrivando fino alla definizione dei particolari costruttivi. Obiettivo di questo libro è fornire uno strumento operativo (sia per il progettista che per lo studente) che spieghi le caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici (dalle fondazioni all’involucro dell’edificio, dalle elevazioni verticali ed orizzontali alle coperture, per finire con gli impianti), dei materiali da costruzione e dei procedimenti costruttivi praticati nell’ampio contesto della tecnologia per l’architettura (PRG e PGT, Regolamento Edilizio, Regolamento d’Igiene, ecc.). Il libro contiene un ampio repertorio delle tecniche esecutive del settore delle costruzioni (ampliato e integrato per la seconda edizione di questo testo), soffermandosi su quelle che ormai fanno parte della prassi consolidata. L’apparato iconografico a corredo del testo (schemi funzionali e dettagli costruttivi in scala) è integrato con una vasta casistica di immagini di cantiere che descrivono le fasi delle lavorazioni delle varie unità tecnologiche analizzate. Valentina Puglisi, Architetto, Ricercatore e Dottore di ricerca in “Tecnologia e progetto per l’ambiente costruito” presso il Dip. ABC del Politecnico di Milano dove collabora dal 2008 alle attività di ricerca, formazione e consulenza. È membro del gruppo REC (Real Estate Center). È docente di Tecnologia dell’Architettura nel corso di Laurea di Architettura al Politecnico di Milano. Svolge attività di docenza a Master, Corsi Executive, di formazione, di dottorato e di specializzazione. È membro del comitato scientifico del convegno internazionale “Energy Forum”, è membro del consiglio di redazione e reviewer di giornali internazionali ed è Assistant Editor di TECHNE. È relatrice e chair a diversi convegni nazionali e internazionali ed è autrice di svariate pubblicazioni scientifiche sulle tematiche inerenti alle tecnologie costruttive innovative, alla gestione immobiliare e alla valorizzazione dell’ambiente costruito. Collabora ad attività di ricerca per enti pubblici e privati. Matteo Cazzaniga, Architetto, laureato al Politecnico di Milano è Imprenditore e libero professionista. È socio nella Società di Costruzioni di famiglia (Cazzaniga Costruzioni Civili ed Industriali srl) all’interno della quale svolge attività di direzione tecnica, controllo e gestione commessa e Project Management.Svolge da anni attività di collaborazione editoriale con riviste tecnico-scientifiche del settore costruzioni ed opera come Collaboratore Didattico presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, Dipartimento ABC. È impegnato in attività didattiche per la Fondazione ITS – I Cantieri dell’Arte all’interno di corsi di specializzazione legati al mondo delle costruzioni e cura un focus online mensile per il gruppo Teamsystem Construction spa. È stato Segretario presso il Secondo Collegio del Consiglio di Disciplina dell’Ordine Architetti Monza e Brianza.

Valentina Puglisi, Matteo Cazzaniga | Maggioli Editore 2022