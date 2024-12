Architectural prompting: tendenze AI in architettura per il 2025, cosa aspettarsi?

Cari lettori,

mi chiamo Luciana Mastrolia, architetto e dottoranda presso il Politecnico di Torino, dove mi occupo di ricerca sull’applicazione dell’intelligenza artificiale negli studi professionali. L’attività accademica va di pari passo con la mia pratica professionale: anche io, come molti di voi, mi trovo ogni giorno a sperimentare l’uso di questi strumenti per la progettazione, l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e la comunicazione visiva dei progetti.



Con la mia sezione all’interno della rubrica Architectural Prompting vi terrò aggiornati sulle principali evoluzioni e novità del mondo AI applicate al settore AEC (Architecture, Engineering, Construction). Insieme esploreremo esempi concreti, strumenti utili e applicazioni pratiche che possano supportare la vostra professione, aiutandovi a integrare in modo strategico ed efficace l’AI nei vostri progetti. Buona lettura!



Le tendenze AI in architettura per il 2025: cosa aspettarsi? L’intelligenza artificiale sta diventando un elemento chiave per la progettazione architettonica e ingegneristica. Nel prossimo futuro, strumenti sempre più avanzati ottimizzeranno i processi e sbloccheranno nuove possibilità creative. Scopriamo le cinque tendenze dell’AI che guideranno il settore AEC nel 2025.

1. Progettazione generativa: idee infinite, tempi dimezzati La progettazione generativa è una delle applicazioni più promettenti dell’AI in architettura. Strumenti come Autodesk Forma (ex Spacemaker) e Hypar permettono di trasformare vincoli progettuali – luce naturale, consumi energetici, layout complessi – in soluzioni ottimizzate e misurabili in pochi minuti. Autodesk Forma : L’integrazione con Rhino permette di importare e modificare geometrie senza interruzioni di flusso. Inoltre, l’ analisi del rumore e quella del vento sono state potenziate: simulazioni più accurate e risultati esportabili in formati vettoriali semplificano la progettazione di contesti urbani confortevoli e performanti.

: L’integrazione con permette di importare e modificare geometrie senza interruzioni di flusso. Inoltre, l’ e quella del sono state potenziate: simulazioni più accurate e risultati esportabili in formati vettoriali semplificano la progettazione di contesti urbani confortevoli e performanti. Hypar: Permette ai progettisti di creare script parametrici su misura per risolvere specifici problemi progettuali, offrendo un controllo preciso e flessibile nella generazione di distribuzioni e geometrie complesse. >> Leggi di più sull’AI in Autodesk qui: AEC Magazine – Autodesk charts its AI future.

2. Digital twin e manutenzione predittiva: l’AI trasforma il ciclo di vita degli edifici I digital twin – modelli virtuali dinamici – permettono di monitorare, simulare e ottimizzare edifici e infrastrutture in tempo reale. Grazie all’intelligenza artificiale, queste tecnologie stanno evolvendo rapidamente, offrendo strumenti potenti per prevedere guasti, ottimizzare la manutenzione e migliorare le prestazioni energetiche.



Un esempio recente? Zaha Hadid Architects (ZHA) ha collaborato con NVIDIA per sviluppare soluzioni basate su AI che trasformano il modo di progettare e gestire gli edifici. Utilizzando i digital twin e la piattaforma NVIDIA Omniverse, lo studio è riuscito a simulare in tempo reale il comportamento degli edifici rispetto a vari parametri, come le condizioni climatiche e i flussi di utenti.



3. Progettazione sostenibile: come l’AI ottimizza il design e riduce l’impatto ambientale L’intelligenza artificiale sta emergendo come un alleato fondamentale per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale degli edifici. Grazie alla capacità di processare enormi quantità di dati e simulare scenari complessi, l’AI permette di ottimizzare l’uso delle risorse fin dalle prime fasi progettuali. Ottimizzazione delle risorse : Sistemi AI integrati nei processi costruttivi, come nel caso di Masdar City negli Emirati Arabi, monitorano in tempo reale l’uso dei materiali e individuano eventuali inefficienze, riducendo gli sprechi e migliorando la sostenibilità dell’intervento.

: Sistemi AI integrati nei processi costruttivi, come nel caso di negli Emirati Arabi, monitorano in tempo reale l’uso dei materiali e individuano eventuali inefficienze, riducendo gli sprechi e migliorando la sostenibilità dell’intervento. Smart grids e città resilienti: L’AI permette di bilanciare domanda e offerta energetica nelle città. Nel progetto Quayside di Sidewalk Labs a Toronto, i sistemi AI ottimizzano la distribuzione energetica in tempo reale, integrando fonti rinnovabili come solare ed eolico. >> Approfondisci l’AI per la progettazione sostenibile: Parametric Architecture

4. Visualizzazione avanzata: accuratezza e personalizzazione con Stable Diffusion, Flux e LoRA La visualizzazione progettuale sta evolvendo rapidamente grazie a modelli di AI generativa sempre più precisi e personalizzabili. Strumenti come Stable Diffusion e il più recente Flux offrono nuove possibilità di controllo e qualità, mentre l’uso dei modelli LoRA apre la strada a soluzioni su misura per l’architettura. Stable Diffusion : Ormai uno standard nella generazione di immagini AI, Stable Diffusion continua a migliorare la sua capacità di produrre visualizzazioni fotorealistiche e artistiche. La flessibilità del sistema permette di integrare facilmente input specifici come modelli 3D, viste o schizzi, ottenendo risultati coerenti con il contesto architettonico.

: Ormai uno standard nella generazione di immagini AI, Stable Diffusion continua a migliorare la sua capacità di produrre visualizzazioni fotorealistiche e artistiche. La flessibilità del sistema permette di integrare facilmente input specifici come modelli 3D, viste o schizzi, ottenendo risultati coerenti con il contesto architettonico. Flux : Progettato per generare immagini di alta qualità con una maggiore aderenza ai prompt testuali , Flux è un nuovo modello emergente nel panorama dell’AI generativa. Questo strumento è particolarmente apprezzato per la capacità di interpretare input complessi e restituire immagini più precise e contestualizzate.

: Progettato per generare immagini di alta qualità con , Flux è un nuovo modello emergente nel panorama dell’AI generativa. Questo strumento è particolarmente apprezzato per la capacità di e restituire immagini più precise e contestualizzate. LoRA (Low-Rank Adaptation): I modelli LoRA stanno diventando una risorsa fondamentale per la personalizzazione dei modelli AI come Stable Diffusion. LoRA permette di adattare un modello pre-addestrato su dataset specifici, ottenendo immagini che rispondono in modo accurato a esigenze particolari, come stili architettonici distintivi o dettagli progettuali ricorrenti. >> Scopri Stable Diffusion: Stable Diffusion

5. Controllo intelligente dei cantieri: AI, droni e precisione assoluta La gestione dei cantieri si sta evolvendo rapidamente grazie all’uso combinato di AI, droni e tecnologie connesse. Secondo Connected World, entro il 2025, l’AI non sarà solo utilizzata per il monitoraggio delle attività, ma si spingerà oltre con: Previsioni basate sui dati storici per anticipare ritardi e ottimizzare la pianificazione delle fasi costruttive.

per anticipare ritardi e ottimizzare la pianificazione delle fasi costruttive. Analisi automatizzate di rischi e conformità grazie all’utilizzo di machine learning e modelli predittivi.

Guardare al futuro per innovare oggi Integrare l’AI nella pratica quotidiana non significa perdere il controllo creativo, ma potenziare l’efficienza, migliorare la precisione e rendere il processo progettuale più sostenibile. Le tecnologie di cui abbiamo parlato non sono il futuro: sono già strumenti concreti a disposizione dei professionisti.



