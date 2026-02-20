Architectural Prompting: post-produzione e coerenza, come non perdere il controllo in Nano Banana

Bentornati nella nostra rubrica! Nell’ultimo mese ho ricevuto diverse richieste su un tema caldissimo e molto interessante: la post-produzione direttamente in AI. Spesso il problema è comune: si carica un’immagine, si chiede una modifica e… pum. Il formato cambia, l’arredamento si sposta o le luci non sono affatto quelle che avevate in mente. Sembra di perdere il filo del progetto, vero?
La buona notizia è che non è un limite dello strumento, ma una questione di comandi giusti. Con l’arrivo delle versioni Pro, abbiamo oggi un controllo sulla composizione che prima era impensabile. Oggi voglio condividere con voi qualche trucco e una serie di prompt pronti all’uso per trasformare le illuminazioni dei vostri interior senza perdere nemmeno un centimetro del vostro design.
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Indice
Suggeriamo:
Progettare con le Intelligenze Artificiali
Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
Daniele Verdesca, Giacomo Sanna. | Maggioli Editore 2025
29.45 €
La “Regola d’Oro” per mantenere la coerenza
Il segreto per non far “impazzire” l’AI quando caricate un’immagine è stabilire un perimetro invalicabile. Questo è il Master Prompt, la struttura base che dovrete incollare prima di ogni effetto desiderato.
Il comando da usare sempre insieme all’upload dell’immagine: “Mantieni esattamente la composizione, la geometria e tutti gli elementi architettonici dell’immagine originale. Modifica esclusivamente l’illuminazione, il color grading e la texture fotografica seguendo queste indicazioni: (…)”.
Mettiamolo alla prova: 4 stili per 4 atmosfere
Ecco alcuni esempi pratici. Caricate la vostra immagine base (magari un render neutro o un modello grezzo), incollate il Master Prompt e aggiungete una di queste descrizioni.
1. Effetto Flash On: crudo e materico
Il prompt: “Applica un effetto flash diretto “on-axis”. Ombre dure e nette proiettate direttamente dietro gli oggetti. Enfatizza il micro-contrasto dei materiali (es venature del legno, porosità del cemento). Colori vividi ma bilanciati su toni freddi. Estetica da pellicola Fujifilm 400, neri profondi, riflessi speculari intensi sulle superfici vetrate.”
2. Golden Hour: il calore che vende il progetto
Il prompt: “Simula una luce solare radente a basso angolo (Low-angle sun). Enfatizza le long raking shadows che attraversano la stanza. Inserisci un leggero effetto volumetric haze nei fasci di luce che entrano dalle finestre. Temperatura colore calda (3000K), contrasto elevato tra alte luci dorate e ombre morbide. Focus sulla texture del pavimento esaltata dalla luce tangente.”
3. Blue Hour: eleganza cinematografica
Il prompt: “Applica grading architettonico Blue Hour: toni del cielo cobalto profondo, luce ambientale di riempimento fredda, interni illuminati a 3000K (luce calda), bilanciamento perfetto tra luce naturale e artificiale, profili strutturali nitidi, riflessi speculari sulle vetrate, riflessi glossy sulle superfici, micro-contrasto ad alta fedeltà.”
4. Ceiling LED Light: lusso notturno
Il prompt: “Implementa un sistema di illuminazione a gole luminose con strisce LED a luce indiretta, emettendo un bagliore ambientale diffuso (2800K). Genera un’atmosfera notturna contemporanea e di lusso, da rivista di architettura. La luce deve creare ombre lunghe e morbide, esaltando marmo e legno. Estetica fotografica da lente prime wide-angle (es. 24mm f/1.4).”
In conclusione
Come abbiamo visto in questi test, la chiave non è sperare che l’AI “indovini”, ma guidarla con riferimenti strategici e termini tecnici presi in prestito dalla fotografia reale. L’architettura resta la vostra – l’AI si occupa solo di accendere la luce giusta. Alla prossima visualizzazione!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
>> Se ti interessano queste tematiche, iscriviti anche alla Newsletter Linkedin gratuita AI & Design per Tecnici, ne parliamo qui!
Consigliamo questo corso in presenza:
Maggioli AI Lab – Corso Avanzato di IA e Architectural Prompting con laboratorio operativo
Dai prompt alle immagini: integrare MidJourney, ChatGPT e l’AI nel design, nell’architettura e nella gestione del dello studio professionale17 Giu 2025 ore 10.00 – 13.00 e 14.30 – 17.30
BOLOGNA – STARHOTELS EXCELSIOR, V.LE PIETRO PIETRAMELLARA, 51
486.78 €
Consigliamo il corso online on demand:
Architectural Prompting: tecnologie di Intelligenza Artificiale per la creatività progettuale
Dai prompt alle immagini: integrare MidJourney, ChatGPT e l’AI nel design e nell’architettura Registrato a marzo 202519 Mar 2025 – 19 Mar 2026 Durata n. 10 ore
256.20 €
Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale
In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.
Danilo Carpentieri, Alessio Faccia | Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento