Architectural prompting: MidJourney, la nuova era con Retexture

Cari lettori,

sono felice di darvi il benvenuto a questo nuovo appuntamento, in cui voglio parlarvi di una novità di MidJourney che aspettavo da tempo. Si tratta di una funzionalità appena introdotta, capace di aprire scenari creativi inediti: il comando Retexture!

Comando Retexture: di cosa si tratta Questo strumento rappresenta un grande passo avanti per chi utilizza MidJourney nel campo del design e dell’architettura. Retexture consente di caricare un file personale, come una foto, uno schizzo o un render, e trasformarlo completamente in una nuova visualizzazione.



Ad esempio, un disegno tecnico può diventare un’immagine realistica, oppure una fotografia può essere reinterpretata in uno stile completamente diverso, pur mantenendo fedele la struttura originale dell’immagine caricata.



Pensate a quante volte abbiamo desiderato sperimentare diverse combinazioni di materiali o stili in modo rapido, o immaginare come un progetto potrebbe apparire in un contesto completamente diverso. Con il nuovo comando Retexture possiamo fare tutto questo in tempi ridotti e con risultati sorprendenti.



Questa funzionalità, ancora in fase beta, è attualmente disponibile per gli abbonati annuali o per chi è iscritto da più di un anno, ma presto sarà accessibile a tutti.

Retexture, esempio pratico: dal disegno al realismo Qui sotto vi guiderò attraverso un esempio pratico per mostrarvi tutto il potenziale di Retexture e spiegarvi perché sono così entusiasta di questo aggiornamento.

Passaggio 1: Creazione dello schizzo La prima immagine che vedete è stata creata su MidJourney utilizzando un prompt tecnico. Questo disegno rappresenta uno schizzo architettonico, ma potrebbe essere anche realizzato a mano o provenire da un software di rendering.

Prompt usato: “A technical architectural drawing of a modern building with clean minimalist lines, featuring a large rectangular pool in the foreground, black-and-white hand drawing”. Questa rappresentazione è la base su cui lavoreremo.

Passaggio 2: Applicazione del Retexture Una volta caricato lo schizzo nella sezione Edit di MidJourney, ho utilizzato il comando Retexture per trasformarlo in una visualizzazione realistica. Con un semplice prompt affiancato all’immagine di partenza, il disegno è diventato una scena dettagliata e immersiva. Ora la visualizzazione dell’edificio è completamente diversa, in un contesto diurno, circondato da verde rigoglioso e con un risultato che dà vita al progetto iniziale.

Confronto tra Schizzo e Realismo Per evidenziare la fedeltà del comando Retexture, ho sovrapposto il disegno originale e la nuova immagine generata nel passaggio 2. Come potete notare, il nuovo output segue con alta precisione le linee guida dell’immagine iniziale, pur introducendo un’interpretazione completamente nuova.

Passaggio 4: varianti rapide Seguendo lo stesso processo di scrittura di prompt a supporto dell’immagine iniziale ho potuto in pochissimo tempo generare altre tre diverse varianti, partendo dallo stesso schizzo. Questa sequenza mostra quanto sia rapido sperimentare scenari diversi partendo dalla stessa immagine:

Perché il Retexture cambia le regole Questo strumento apre nuovi scenari sia per i progettisti che per i clienti. Per i progettisti: permette di testare molteplici combinazioni di materiali o ambientazioni in tempi brevissimi , senza dover passare attraverso lunghi processi di modellazione 3D.

, senza dover passare attraverso lunghi processi di modellazione 3D. Per i clienti: offre la possibilità di visualizzare immediatamente diverse versioni di uno spazio o di un progetto, partendo anche da semplici fotografie. Immaginate di poter caricare una foto di un interno e ridefinire completamente lo spazio in pochi minuti. Le possibilità sono infinite, e il tempo risparmiato è inestimabile.

Spero che il mio entusiasmo per questa nuova funzionalità vi abbia coinvolto e ispirato. Il comando Retexture apre davvero infinite possibilità creative per chiunque lavori nel campo del design e dell’architettura. Che si tratti di sperimentare nuovi materiali, trasformare schizzi in immagini realistiche o reimmaginare spazi esistenti, questo strumento rappresenta un alleato prezioso.

Grazie per aver dedicato il vostro tempo alla lettura, e spero che abbiate trovato spunti utili per i vostri progetti.

La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

