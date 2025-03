Ricostruzione pubblica e privata: ecco cosa prevede la legge quadro post-calamità

Il 12 marzo 2025, il Senato ha approvato la nuova Legge Quadro per la Ricostruzione Post-Calamità (la bozza del testo è scaricabile a fine articolo), un provvedimento che mira a garantire una gestione più efficace e coordinata degli interventi di ricostruzione una volta cessata la fase emergenziale.



L’Italia è un paese esposto a rischi naturali, dai terremoti alle alluvioni, fino agli incendi boschivi. La gestione della fase post-emergenziale e la successiva ricostruzione hanno sempre rappresentato una sfida complessa, spesso caratterizzata da iter burocratici lunghi e frammentati.



La normativa introduce lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che subentra alla fase emergenziale e permette di coordinare in maniera strutturata tutte le attività necessarie per il ripristino del territorio. Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni e può essere revocato prima della sua scadenza.



Analizziamo di seguito alcune delle novità in materia di ricostruzione pubblica e privata previste nel provvedimento normativo.



Il ruolo del Commissario e della Cabina di coordinamento Uno degli elementi cardine della nuova normativa è la definizione chiara delle competenze e dei soggetti responsabili della ricostruzione.



Per la gestione del processo di ricostruzione è prevista la nomina di un Commissario Straordinario da parte del Governo d’intesa con le Regioni interessate. Questa figura ha il compito di pianificare e coordinare gli interventi, garantendo una gestione unitaria delle risorse.



Inoltre, viene istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione, un organo composto dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropo­litano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall’U­nione delle province d’Italia e da un rap­presentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall’Associazione nazionale dei comuni ita­liani. La Cabina di coordinamento supporta il Commissario straordinario nel monitoraggio dei processi di ricostruzione, nella definizione del piano pluriennale di interventi, nella redazione e integrazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica.

Ricostruzione pubblica e piani speciali La legge disciplina in maniera dettagliata la ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati da calamità.



Per gli edifici pubblici, come scuole, ospedali e infrastrutture strategiche, sono previsti: piano speciale delle opere pubbliche, per urbanizzazioni danneggiate; il piano speciale dei beni culturali, per il recupero del patrimonio storico; il piano speciale per il dissesto idrogeologico, con priorità alle aree a rischio; il piano speciale delle infrastrutture ambientali, per il ripristino di impianti di depurazione e fognature e il piano speciale per le infrastrutture statali, con meccanismi di finanziamento e rendicontazione.

Ricostruzione privata contribuiti e procedure Per gli edifici privati, la legge prevede contributi per il danneggiamento o distruzione di beni mobili, inclusi quelli registrati e strumentali per servizi di assistenza. L’assegnazione avviene secondo criteri definiti, con un limite massimo per famiglia anagrafica, basato sullo stato di famiglia al momento dell’evento calamitoso e sulle risorse stanziate per la ricostruzione privata.



Per richiedere i contributi è necessario presentare istanza di concessione. Questa è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.



Nella norma viene specificato che i contributi e i benefìci previsti per la ricostruzione privata sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dal­l’evento calamitoso siano muniti di titolo abilitativo e realizzati in con­formità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.



Obbligatorio è l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti per interventi di ricostru­zione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla legge in oggetto.

