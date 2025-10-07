Città Verde a Roma: 440 alloggi gas free con VMC integrata per il nuovo quartiere sostenibile

Nel cuore del quartiere Cecchignola, a Roma, nasce un nuovo modello di quartiere: Città Verde, progetto firmato La Leva che unisce accessibilità, efficienza energetica e qualità abitativa in un contesto a misura di famiglia. Il complesso, esteso su oltre 41 ettari, ospita 440 famiglie immerse nel verde e collegate al tessuto urbano attraverso parchi, percorsi pedonali e servizi smart.



La missione è ambiziosa: proporre alloggi sostenibili e tecnologicamente avanzati, ma economicamente accessibili. Gli edifici sono gas free e alimentati da impianti fotovoltaici e solari termici con batterie di accumulo che coprono fino all’80% del fabbisogno energetico. Il verde piantumato e i sistemi per la raccolta delle acque meteoriche permettono una gestione virtuosa delle risorse, riducendo sprechi e impatto ambientale. Il progetto ha ottenuto la prestigiosa certificazione GBC Home Silver per tre edifici, a conferma del rispetto dei più elevati standard energetico-ambientali.



Scopriamo il progetto e le soluzioni utilizzate per i fori finestra.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Estetica, comfort e tecnologia Dal punto di vista architettonico, Città Verde si distingue per la muratura a cassetta rivestita in mattone di cortina e facciate in grès effetto travertino, che garantiscono eleganza e durabilità. Le tamponature esterne, con spessori tra i 420 e i 530 mm, offrono elevata inerzia termica, assicurando fresco d’estate e caldo d’inverno.



Gli alloggi, personalizzabili e luminosi, spaziano da bilocali a trilocali, e sono tutti dotati di balconi o giardini privati, pensati per migliorare la qualità della vita e favorire il contatto con il verde.

Interventi tecnici e soluzioni Alpac L’impresa La Leva ha scelto le soluzioni prefabbricate Alpac per la gestione dei fori finestra, affidandosi a oltre 1700 monoblocchi termici. Un foro finestra ben gestito migliora la luce, l’aria, la temperatura e l’acustica: il comfort parte da qui.



Per questo, come soluzioni per il benessere e il comfort integrato, già nelle prime 11 palazzine sono stati installati 1550 monoblocchi per avvolgibile, personalizzati su misura per garantire isolamento continuo e precisione in cantiere. Risultato: tempi di posa ridotti, minor margine d’errore e maggiore comfort abitativo.



Nel prossimo lotto, in fase di realizzazione, sono previsti 140 Presystem SPC per avvolgibile e 100 Ingenius VMC con tecnologia Helty integrata per la ventilazione meccanica controllata decentralizzata, che assicura aria salubre e comfort indoor senza dispersioni.

Città Verde è anche un quartiere intelligente: domotica integrata, ascensori accessibili via app, citofoni smart e telecamere con intelligenza artificiale sono solo alcune delle tecnologie che rendono il complesso sicuro e interconnesso. Un nuovo modo di abitare, dove innovazione, benessere, estetica e sostenibilità si incontrano per offrire una casa moderna e inclusiva, capace di rispondere alle esigenze del presente e del futuro.



Per ulteriori informazioni

alpac.it