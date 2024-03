Agrivoltaico: in arrivo regole operative su modalità e tempi erogazione incentivi

Attese le regole operative per gli incentivi agrivoltaico annunciate con il Decreto MASE che promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale, in vigore dal 14 febbraio 2024, con l’obiettivo di realizzare almeno 1,04 gigawatt di nuovi impianti entro il 2026.



Le regole operative, su proposta del GSE, verranno approvate con nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Vediamo nel dettaglio cosa andranno a disciplinare, così come stabilito all’articolo 12 del Decreto MASE agrivoltaico.



Dopo le regole operative, previsto il primo avviso per la presentazione delle istanze Il GSE emanerà un primo avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro trenta giorni dall’approvazione delle regole operative.



L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del 2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti, nei limiti delle risorse finanziarie.