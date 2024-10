Accensione riscaldamento e zone climatiche: ecco le date e la mappa

Quando si possono accendere i termosifoni quest’anno? Per la stagione autunno-inverno 2024-2025, come per la stagione 2023-2024, si torna alla “vecchia” normativa, superando il decreto Cingolani (DM 383 del 6 ottobre 2022) che per il 2022 aveva previsto limitazioni all’accensione del riscaldamento, con la riduzione di 15 giorni del periodo in cui gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale potevano rimanere accesi e l’abbassamento dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.



Per il 2024-2025, quindi, il calendario di accensione del riscaldamento farà riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. L’ultima parola spetta comunque ai sindaci delle singole città, che possono eventualmente decidere di anticipare o posticipare l’accensione a seconda delle condizioni climatiche specifiche.



Zone climatiche Come è noto, in Italia ci sono sei zone climatiche (dalla A, la più calda, alla F, la più fredda) in cui sono stabilite per legge le date in cui si possono tenere accesi i termosifoni durante l’inverno, in base appunto alle caratteristiche climatiche della zona: Fascia A: include le zone più calde, in particolare alcune aree costiere della Sicilia e della Calabria.

include le zone più calde, in particolare alcune aree costiere della Sicilia e della Calabria. Fascia B : copre altre aree del sud Italia con clima mite, come alcune coste del Meridione.

: copre altre aree del sud Italia con clima mite, come alcune coste del Meridione. Fascia C : riguarda le zone costiere centrali e le aree interne meridionali.

: riguarda le zone costiere centrali e le aree interne meridionali. Fascia D: include la maggior parte delle città del centro e alcune città del nord.

include la maggior parte delle città del centro e alcune città del nord. Fascia E : copre zone settentrionali con inverni rigidi, come Milano e Torino.

: copre zone settentrionali con inverni rigidi, come Milano e Torino. Fascia F: riguarda le aree montane, dove le temperature sono generalmente più basse tutto l’anno. Per capire in che zona climatica si trova il proprio comune è possibile consultare questo documento che illustra la suddivisione in zone ad opera del Ministero della Transizione Ecologica attualmente in vigore (datato 2016, come aggiornamento progressivo rispetto al 1993).

Accensione riscaldamento: calendario 2024-2025 Il calendario di accensione dei termosifoni stabilito dal DPR 74/2013 è il seguente:

Fascia Da [GG] A [GG] Ore giornaliere Data inizio Data fine A 0 600 6 1 dicembre 15 marzo B 601 900 8 1 dicembre 31 marzo C 901 1400 10 15 novembre 31 marzo D 1401 2100 12 1 novembre 15 aprile E 2101 3000 14 15 ottobre 15 aprile F 3001 +∞ nessuna limitazione (tutto l’anno)

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.



In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, comunque, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, potranno autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta (non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria). Al contrario, con temperature particolarmente miti, i comuni possono decidere di posticipare.



Valori massimi della temperatura ambiente Lo stesso DPR stabilisce anche i valori massimi della temperatura ambiente. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve quindi superare: 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici. Nel 2022, al fine di agevolare l’applicazione delle limitazioni del decreto Cingolani, ENEA aveva pubblicato un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento, che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini. Il documento, dal titolo Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas, è ancora utile nonostante il decreto sia superato, ed è disponibile qui.