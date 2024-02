Progettazione di ambienti silenziosi con sistemi innovativi: un webinar sul comfort acustico

Il seminario online Comfort Acustico: Progettazione di Ambienti silenziosi con Materiali e Sistemi innovativi – che si terrà mercoledì 20 marzo 2024 (ore 15.30-17.30) – si pone l’obiettivo di fornire ai progettisti gli strumenti per l’ottenimento del comfort acustico negli edifici attraverso nozioni e spunti di natura architettonica e ingegneristica e con un focus sulla scelta di materiali sostenibili.



Per il corso, completamente gratuito, è stato richiesto l’accreditamento per la formazione continua degli Architetti (provider The PLAN) e degli Ingegneri (provider International Campus).



Scopri il programma completo e iscriviti al corso online in diretta! Clicca qui

Renzo Sonzogni: Ingegnere, Studio SonIng Ingegneria, Esperto di progettazione acustica degli edifici, docente e formatore in materia di acustica

Simone Sonaglia: Dottore in Chimica, R&D and Technical director, Diasen group SRL

Francesco Asdrubali: Professore ordinario, Dipartimento di Ingegneria, Università di Roma Tre

Simone Gheduzzi: Architetto, CEO diverserighestudio, Presidente lasantabarbara, Prof. Theory of the Contemporary Architectural Research