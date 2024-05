Da neo-laureata a geometra operativa in sette cantieri in quindici giorni: la storia di Virginia Monteleone

Non c’è stato un attimo di pausa per Virginia Monteleone, la giovane geometra di 23 anni che, dopo essersi laureata alla Sapienza Università di Roma, ha subito messo le “mani in pasta” nel mondo del lavoro.



Il 25 marzo 2024, nella Facoltà di Ingegneria Industriale e Civile, la geometra Monteleone ha conseguito la laurea triennale in Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (L-P01), un corso abilitante alla professione di geometra laureato. Questo traguardo l’ha resa la prima in Italia a ottenere tale titolo nell’anno accademico in cui la laurea diventa abilitante.



Con l’aiuto di LinkedIn e una buona dose di intraprendenza, Monteleone a meno di due settimane dopo la laurea, ha iniziato a lavorare come assistente del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) in sette cantieri nell’alto Lazio, operanti nel settore dell’installazione di pannelli fotovoltaici.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Da non perdere FORMATO CARTACEO Guida alla professione di Geometra Il manuale, utile supporto per la preparazione ottimale agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione e per i corsi di formazione alternativi al tirocinio, è giunto alla terza edizione aggiornata che si presenta rinnovata e ampliata nei contenuti. Si tratta di un utile strumento di consultazione per la pratica professionale, trattando le varie competenze del Geometra (Tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio) sia dal punto di vista teorico che operativo. Tutti gli argomenti trattati sono resi semplici con esempi di applicazione a casi concreti affrontati nell’attività professionale dell’autore. La prima parte del manuale è inerente alla preparazione dell’Esame di Stato, analizzando i contenuti e le strategie da adottare per le prove d’esame, i cui concetti si possono trasportare alla pratica professionale nei colloqui di lavoro, con i clienti, e con le persone con cui ci si rapporta quotidianamente. La seconda parte del manuale approfondisce le diverse materie tecnico-scientifiche, trattandole nel contesto professionale di applicazione. Vengono richiamati i concetti base, per poter meglio affrontare lo studio e l’approfondimento delle diverse discipline tecniche. Le varie discipline trattate sono: Topografia, Estimo, Successioni, Condominio, Catasto, Urbanistica ed Edilizia, Nozioni di Prestazione Energetica, Cenni di Sicurezza Cantieri, Nozioni di Prevenzione incendi. Completa il manuale una utilissima appendice con il vademecum per la verifica di conformità edilizia, urbanistica e catastale, indispensabile per la due diligence immobiliare. Associata al volume si trova una ricca selezione di materiali online, tra cui i temi delle prove d’esame (dal 1987 ai giorni nostri), le norme di riferimento per la professione, esempi di pratiche svolte, fac-simile di modulistica e di relazioni editabili. Emilio Niglis De Lutiis Geometra libero professionista. Esercita la propria attività professionale dal 1981 con una formazione di alto livello che ne contraddistingue il profilo. Ha ricoperto l’incarico di commissario negli esami di abilitazione alla professione. Formatore e docente nei corsi di certificazione energetica e di comunicazione per la sicurezza, è coordinatore del corso di preparazione geometri agli esami di abilitazione alla professione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Milano. Emilio Niglis De Lutiis | Maggioli Editore 2021 38.95 € Scopri di più

Prima in Italia a conseguire la laurea triennale professionalizzante abilitante Virginia Monteleone è la prima in Italia a conseguire la laurea triennale professionalizzante in Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, abilitante alla professione di Geometra Laureato. Il percorso universitario è una novità nel panorama accademico italiano, abilitando direttamente alla professione senza necessità di ulteriori tirocini post-laurea.



Il corso si caratterizza per un approccio innovativo, integrando formazione accademica e pratica professionale e si è dimostrato una vera scommessa vinta.