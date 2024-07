Vendere o ristrutturare? L’impatto della Direttiva Case Green in Italia

Come sappiamo, la direttiva Case Green (EPBD) emanata dall’Unione Europea mira a migliorare l’efficienza energetica degli edifici residenziali, e impone quindi standard energetici più severi e stringenti. Questa normativa ha già iniziato a influenzare il mercato immobiliare italiano, spingendo molti proprietari a considerare la vendita delle loro abitazioni per evitare costosi interventi di ristrutturazione.



Secondo un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Bilendi, circa 2.5 milioni di italiani stanno valutando di vendere la propria abitazione per evitare i futuri costi di ristrutturazione imposti dalla normativa UE. Il 43% degli intervistati ha infatti espresso timore per le potenziali spese di ristrutturazione necessarie per adeguarsi alle nuove norme.



Direttiva Case Green e mercato immobiliare La normativa europea sulle case green sta già influenzando le scelte dei compratori. Secondo l’indagine, quasi 3 milioni di italiani che cercano un nuovo immobile hanno modificato i propri criteri di selezione, limitando la ricerca a case già efficienti dal punto di vista energetico.



Questo trend è particolarmente marcato nelle regioni del Nord Ovest, dove il 60% dei compratori segue questo criterio, rispetto a una media nazionale del 50%. D’altra parte, circa 800 mila italiani cercano abitazioni con basse prestazioni energetiche, sperando di risparmiare sul prezzo d’acquisto. Questa tendenza è più diffusa nel Centro Italia, dove rappresenta il 18% delle ricerche, contro una media nazionale del 13%.

Il peso della Direttiva Case Green Le prime stime indicano che la direttiva UE potrebbe riguardare quasi 5 milioni di immobili residenziali in Italia, con costi di ristrutturazione che variano tra i 20 mila e i 55 mila euro per famiglia. Questi numeri generano preoccupazione: il 43% degli italiani informati sulla norma teme di dover affrontare spese ingenti e preferisce vendere piuttosto che ristrutturare.



Tuttavia, non tutti sono pessimisti. Il 15% degli intervistati è fiducioso che lo Stato offrirà aiuti per coprire le spese di ristrutturazione, una convinzione particolarmente diffusa nel Centro Italia (18%). Inoltre, 2,9 milioni di italiani ritengono che la norma non sarà mai applicata in Italia, con il Nord Ovest che registra il picco di scetticismo (10,5%, rispetto alla media nazionale del 9%).

Aiuti per la ristrutturazione Per i proprietari che decideranno per la ristrutturazione, ma che non possono affrontare la totalità delle spese, esistono diverse opzioni. Innanzitutto occorre capire se ci saranno aiuti di Stato ad hoc, e cosa ne sarà dei vari Bonus Edilizi a partire dal prossimo anno (per ora sappiamo ad esempio che il Bonus Ristrutturazione, o Bonus Casa, attualmente al 50%, tornerà all’aliquota ordinaria del 36% dal 1° gennaio 2025 – su un massimo di spesa di 48 mila euro – e poi passerà temporaneamente al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033).

In alternativa si può optare per un prestito personale (che la ricerca suggerisce come conveniente per importi fino a 40-50mila euro, o – per importi maggiori – per il mutuo ristrutturazione: se la ristrutturazione porta l’immobile a raggiungere la classe energetica A o B, si può accedere anche ai cosiddetti “mutui green“, che generalmente offrono tassi più bassi.