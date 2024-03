Strutture temporanee e precarie da esterno: quali titoli edilizi? Un webinar per fare chiarezza

Il corso online in diretta Opere e strutture temporanee e precarie da esterno: titoli edilizi e casistica giurisprudenziale – che si terrà mercoledì 10 aprile (ore 9:30-12:30) – è indirizzato ai professionisti (tecnici e legali, operatori degli Uffici tecnici, aziende operanti nel settore outdoor) che vogliono approfondire e consolidare le conoscenze nel settore degli arredi e delle strutture esterne, solitamente qualificate come temporanee e/o precarie, allo scopo di individuare i titoli edilizi eventualmente necessari e i limiti specificati dalle norme (in primis il Testo Unico dell’Edilizia) e dalla giurisprudenza.



Il corso includerà, inoltre, il commento e l’analisi di casi concreti, i rapporti con il paesaggio (autorizzazione paesaggistica) e le disposizioni dei regolamenti comunali.



Scopri il programma completo e iscriviti al corso online in diretta! Clicca qui

>> Vorresti sapere quali webinar ci saranno in futuro? Clicca qui, è gratis



Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente Mario Petrulli, Avvocato libero professionista, esperto di edilizia e urbanistica e di tematiche legate ai titoli autorizzativi; consulente di comuni ed enti pubblici in materia edilizia, urbanistica e appalti, e autore di numerose pubblicazioni in materia.