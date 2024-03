Superbonus per social housing: Entrate chiarisce perché non può essere applicato

Con la risposta n.75 del 2024, Entrate fornisce un chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare o meno il Superbonus per una ONLUS socioassistenziale e sanitaria che intende esercitare attività di social housing su un immobile oggetto di interventi.



Il quesito viene posto all’Agenzia da un ente religioso che intende locare, a canoni calmierati, alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti disagiati.



L’istante si rivolge alle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) applicando i massimali di spesa previsti per interventi di ristrutturazione.



Vediamo di seguito quale è stata la risposta delle Entrate.



Superbonus per social housing: il quesito posto dall’istante L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se l’attività di social housing che intende svolgere, qualificata come tale, gli permetta di beneficiare delle disposizioni favorevoli previste dal comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, applicando i massimali di spesa ivi previsti.



L’istante sostiene che, destinando tre dei quattro livelli dell’edificio a social housing come delineato dalla ONLUS, mantenendo invariato l’uso del rimanente piano per funzioni conventuali, dovrebbe essere possibile accedere al Superbonus per i costi legati alla ristrutturazione dei piani che soddisfano i criteri socio-assistenziali previsti dalla legge, escludendo dalle spese quelle attribuibili alla porzione dell’edificio usata come convento.



A tal proposito, l’ente religioso domanda se l’immobile oggetto degli interventi possa parzialmente rimanere adibito a convento, senza la necessità di frazionarlo catastalmente, fruendo del Superbonus relativamente alla parte di spesa imputabile alla ristrutturazione dei piani aventi i requisiti socio-assistenziali richiesti dalla normativa.