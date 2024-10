Superbonus, ultimi giorni per richiedere il contributo a fondo perduto

Il 31 ottobre 2024 è l’ultimo giorno utile per inviare la richiesta del contributo a fondo perduto per le spese legate agli interventi edilizi agevolati con il Superbonus, sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024.



Questo contributo è destinato alle famiglie a basso reddito e copre il 70% delle spese sostenute per interventi che rientrano nel Superbonus, comprendendo lavori di efficienza energetica, Sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.



Riassumiamo in questo articolo i passi principali per richiedere il contributo (clicca qui per le informazioni più dettagliate), ma attenzione l’ultimo giorno utile per presentare la domanda è il 31 ottobre 2024.



Chi può richiedere il contributo Il contributo per il Superbonus 2024 è riservato a chi ha un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro per l’anno di imposta 2023. I contribuenti devono aver sostenuto, tra gennaio e ottobre 2024, spese per interventi edilizi detraibili al 70% dall’Irpef.



Tali interventi possono essere stati effettuati sia sull’immobile di proprietà o detenuto dal richiedente sia sulle parti comuni condominiali. È inoltre necessario che, al 31 dicembre 2023, i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 60%, con opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.



L’importo del contributo, calcolato al 70% delle spese ammissibili, ha un limite massimo di 96 mila euro, con un massimale di contributo ottenibile non superiore al 30% delle spese complessive, per un massimo di 28.800 euro.

Come presentare la domanda La domanda per il contributo deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale web dell’Agenzia delle Entrate, disponibile nell’area riservata del sito. I contribuenti possono inviare la richiesta in autonomia o avvalendosi di un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale.



La domanda deve essere completata utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 settembre 2024, e include informazioni quali: codice fiscale del richiedente;

codice fiscale del legale rappresentante, se il beneficiario è un minore o interdetto;

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti. Chiuso il termine di invio, l’Agenzia delle Entrate ripartirà il fondo disponibile tra i richiedenti, secondo le quote stabilite e comunicate entro il 30 novembre 2024.



Le risorse finanziarie per il contributo Superbonus 2024 sono limitate a un fondo totale di 16.441.000 euro. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente, intestato al medesimo.