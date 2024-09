Contributo Superbonus a fondo perduto 70%: come richiederlo (entro il 31 ottobre 2024)

FORMATO EBOOK

L’ebook, senza pretesa di esaustività, affronta quello che potrà essere il contenzioso nascente dalle procedure di applicazione della normativa sul Superbonus. Vengono trattati non sono gli aspetti civilistici – in particolare in tema di responsabilità delle diverse figure coinvolte – ma anche quelli tributari e penalistici. Infatti, l’applicazione della suddetta normativa, ha implicazione su più livelli, interessando diverse tipologie di professionisti e potenziali profili di illegittimità. La volontà degli autori è dunque quella di guidare il giurista che, nel breve periodo, si troverà presumibilmente ad affrontare un’ampia e complessa casistica in materia. Chiara Colonetti Avvocato esperto in diritto societario, diritto fallimentare e diritto dell’arbitrato interno ed internazionale; presta abituale assistenza e consulenza stragiudiziale a primarie imprese in ambito societario e commerciale, con la conseguente gestione dei contenziosi attivi e passivi. Paolo Alessandro Bancher Avvocato in Milano, si occupa principalmente di diritto civile, diritto commerciale-societario, diritto fallimentare e normativa Privacy, con focus in materia di contrattualistica commerciale sia tra imprese che nei rapporti tra imprese e consumatori finali. Monica Alberti Avvocato in Varese, si occupa di diritto penale dell’impresa e responsabilità amministrativa degli enti, predisponendo i modelli organizzativi e la documentazione connessa, nonché assistendo le aziende nell’implementazione degli stessi. È Presidente e Componente di Organismi di Vigilanza di primarie società nazionali. Vincenzo Cristiano Avvocato tributarista, Cassazionista e Giornalista Pubblicista. Dagli anni 2012/2013 è docente con contratto annuale presso i Corsi di Formazione per Ufficiali e Sottoufficiali della Guardia di Finanza presso la Scuola di Addestramento in Ostia (Roma) per i moduli Iva (presupposti e frodi Iva). È Autore ad oggi di quasi cinquecento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto tributario. Angelo Carlo Colombo Dottore Commercialista, esperto Contabile e revisore Legale, è Socio fondatore e Managing Partner di AC – Avvocati e Commercialisti. Ha ricoperto la carica di co-liquidatore di società e/o enti posseduti da Enti pubblici o universitari. Già membro della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. È Autore di importanti contributi nel comparto della pubblicistica e dell’editoria in materia di diritto tributario. Nicolo’ Filippo Boscarini Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Bocconi, nel 2017 ha conseguito l’abilitazione forense e dal 2019 collabora con lo Studio Legale Mascetti, occupandosi principalmente di diritto amministrativo, con particolare riferimento a tematiche di urbanistica ed edilizia. Andrea Mascetti Esercita la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto amministrativo e societario, oltre che delle applicazioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2001. Ha fondato lo Studio Legale Mascetti con sedi a Milano e Varese. Paola Balzarini Svolge la propria attività professionale nel campo del diritto amministrativo e regolatorio presso lo Studio Legale Mascetti. È componente del Comitato Tecnico Scientifico Legislativo di Regione Lombardia e dal 2018 è Esperto del NARS presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Monica Biella Avvocato Cassazionista. Svolge la propria attività professionale presso lo studio AC Avvocati e Commercialisti, come responsabile del dipartimento legale in materia civile, societaria e concorsuale. Presta assistenza a favore della clientela nel contenzioso civile-societario e nella consulenza alle imprese. Ha maturato esperienza quale advisor di start up innovative e figure professionali quali Liquidatori Giudiziali, Amministratori Giudiziali nonché di organi nominati nelle procedure concorsuali e nei procedimenti societari di volontaria giurisdizione.

Vincenzo Cristiano, Angelo Carlo Colombo, Andrea Mascetti, Chiara Colonetti, Monica Alberti, Monica Biella, Nicolo’ Filippo Boscarini, Paola Balzarini, Paolo Alessandro Bancher | Maggioli Editore 2021