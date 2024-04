Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul Lavoro: nuova pubblicazione da INAIL

Da INAIL arriva una nuova pubblicazione, realizzata in collaborazione con Accredia, in materia di certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.



Il testo esamina i risultati di un’analisi sugli indici di infortunio delle imprese che hanno ottenuto la certificazione accreditata UNI EN ISO 45001:23 per il loro sistema di gestione, confrontandoli con quelli delle aziende analoghe a livello nazionale. Include, inoltre, una serie di approfondimenti su tematiche connesse.



Vediamo di seguito cosa contiene il dossier.



L’evoluzione normativa dei Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul Lavoro L’evoluzione dei Sistemi di Gestione per la salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ha visto una svolta significativa con la pubblicazione della norma UNI EN ISO 45001:2023. Questa normativa rappresenta l’apice di un percorso iniziato negli anni ’90, mirato a integrare obiettivi e politiche per la sicurezza nei sistemi di lavoro e produzione. La sua adozione sottolinea l’importanza di un approccio olistico alla sicurezza, che consideri non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli organizzativi e umani.



Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro è un sistema organizzativo volontario, la storia normativa di tali sistemi nasce con le BS 8800 del 1996, pubblicata dal BSI -British Standard Institute, a cui sono seguite le OHSAS 18001 del 1999, diventate norma inglese nel 2007. In Italia sono rilevanti le Linee guida per un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, note anche come Linee guida UNI INAIL, del 2001. Molto importanti in questo percorso sono state anche le linee guida emesse nel 2001 dall’ILO – International Labour Organization.



Nel marzo del 2018 la norma ISO 45001, recepita anche in Italia dall’Ente nazionale di normazione come UNI ISO 45001:18, apre nuovi scenari per il miglioramento delle politiche di prevenzione. La norma ISO 45001 è uno standard internazionale.

Il ruolo dell’accreditamento L’accreditamento gioca un ruolo cruciale nell’assicurare l’affidabilità e il riconoscimento internazionale delle certificazioni SGSL. Attraverso un processo di valutazione condotto da enti indipendenti, l’accreditamento conferma che le certificazioni rispettano standard elevati di competenza e imparzialità.



Questo meccanismo di terza parte rafforza la fiducia nelle certificazioni SGSL, promuovendo la loro diffusione tra le aziende che intendono migliorare la gestione della sicurezza.

L’avvento dell’AI e come cambiano i SGSL Le innovazioni tecnologiche, in particolare l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’Internet of Things (IoT), stanno trasformando i SGSL, rendendoli sempre più efficaci e in grado di prevenire gli infortuni sul lavoro.



L’utilizzo di sensori intelligenti e software basati sull’AI per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di sicurezza rappresenta una frontiera promettente per la prevenzione dei rischi.