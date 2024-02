Sicurezza informatica per i professionisti: guida sulle buone pratiche da seguire

Tutti i professionisti del settore immobiliare, come agenzie, architetti, ingegneri, agenti e quant’altro, dovrebbero prestare maggiore attenzione alle minacce informatiche, in quanto programmi di cybersicurezza poco rigorosi potrebbero esporre i dati dei propri clienti a numerosi rischi.



In questo articolo, scopriremo perché è così importante implementare solidi sistemi di sicurezza nel settore immobiliare, quali sono i rischi informatici nascosti sul web e come prevenirli.



L’importanza della sicurezza informatica nel settore immobiliare I professionisti del settore immobiliare lavorano quotidianamente con le informazioni sensibili dei propri clienti, come i dati personali o i dettagli di pagamento. È più che comprensibile, quindi, capire il motivo per cui i cybercriminali stanno prendendo di mira l’ambito immobiliare. Prima della digitalizzazione dei servizi era improbabile che i malintenzionati venissero in possesso di tali informazioni. Ora, invece, considerando anche tutte le tecniche innovative e sofisticate utilizzate dagli hacker, la sicurezza informatica è un aspetto che i professionisti del settore immobiliare non possono permettersi di sottovalutare.



Le violazioni in questo settore, infatti, comportano numerose conseguenze gravose, sia per l’agenzia sia per il cliente, come: fuga di dati personali dei clienti;

perdite finanziarie;

danni alla reputazione dell’azienda;

conseguenze legali;

ingenti costi associati al ripristino dell’attività a seguito di una violazione (ad esempio, spese legali, costi IT o di pubbliche relazioni). Per questo, è indispensabile che i professionisti del settore immobiliare implementino solidi protocolli di sicurezza.

Quali sono i rischi informatici nel settore immobiliare? Il ricorso alla tecnologia nel settore immobiliare comporta numerosi rischi informatici se non si adottano le corrette misure di sicurezza. Tra questi, è possibile menzionare: attacchi di phishing. Questa tipologia di attacco comporta la divulgazione di informazioni private e dati sensibili, come i dettagli delle carte di credito o le credenziali di accesso. Gli hacker più esperti utilizzano fonti apparentemente attendibili, come la pagina della banca o quella degli erogatori di mutui, per carpire tali informazioni. Basta che l’agente clicchi su un link apparentemente legittimo o scarichi un file malevolo ricevuto via e-mail per consentire a persone non autorizzate l’accesso ai dati sensibili; attacchi di ingegneria sociale. Gli attacchi di ingegneria sociale sono subdoli, in quanto i malintenzionati, attraverso ricerche approfondite sulla vittima, cercano di guadagnarsi la sua fiducia per poi sferrare l’attacco informatico. Anche i professionisti del settore immobiliare possono cadere in questa sofisticata trappola. Ad esempio, l’aggressore potrebbe fingersi un normale cliente per ottenere l’accesso a informazioni sensibili; attacchi ransomware. I ransomware sono software dannosi installati sul dispositivo della vittima, che rendono inaccessibili i dati archiviati attraverso l’uso della crittografia. Tali attacchi sono volti all’estorsione di denaro, solitamente in criptovaluta per garantire l’anonimato, in cambio del codice di decriptazione. Nel settore immobiliare, questo tipo di attacco comporta conseguenze significative. L’agenzia può perdere l’accesso ai dati dei propri clienti e subire dei danni alla propria reputazione; attacchi DoS (Denial of Service). Gli attacchi DoS sono progettati per rendere un sito web, un router o una rete non disponibile o inaccessibile agli utenti legittimi. Quando ciò accade alle piattaforme di agenzie immobiliari, causa tempi di inattività con conseguente perdita di entrate; attacchi alle password. Sono diversi i modi in cui un hacker può venire in possesso delle password di un utente, come il credential stuffing o gli attacchi di brute-force. Ciò può rappresentare un’ulteriore minaccia per i professionisti del settore immobiliare, specialmente se utilizzano chiavi di accesso deboli o un’unica password per diverse piattaforme.