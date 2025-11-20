Architetti, scade il triennio formativo 2023-2025: cosa fare entro il 31 dicembre 2025

Il 31 dicembre 2025 termina ufficialmente il quarto triennio di applicazione dell’obbligo formativo per gli architetti italiani, previsto dal Regolamento sulla formazione continua e disciplinato dalle Linee guida attuative e di coordinamento del CNAPPC (scaricabili a fine articolo).



Entro tale data ciascun iscritto dovrà risultare in regola con l’acquisizione dei 60 Crediti Formativi Professionali (CFP) previsti per il triennio, di cui 48 CFP di carattere generale e 12 CFP in materia di deontologia o discipline ordinistiche. La soglia dei crediti è ridotta qualora l’iscritto abbia beneficiato di esoneri totali o parziali, secondo quanto previsto dalle linee guida (maternità/paternità, comprovati motivi di salute, sospensione dall’attività, ecc.).



>> Vuoi restare aggiornato su queste tematiche? Clicca qui, è gratis

Come verificare la propria situazione: piattaforma CNAPPC Per controllare la propria posizione formativa è necessario accedere alla piattaforma dedicata del CNAPPC, all’indirizzo gcfp.cnappc.it.



All’interno dell’area personale è visibile lo stato dell’obbligo formativo tramite codice colore: VERDE : posizione in regola, nessuna azione necessaria

: posizione in regola, nessuna azione necessaria ROSSO: crediti mancanti da acquisire entro il 31/12/2025 Il sistema consente anche di scaricare lo storico dei CFP e la situazione dettagliata dei corsi seguiti, compresi quelli in modalità FAD.

CFP autocertificabili ed esoneri: cosa controllare In vista della scadenza, è consigliabile verificare la corretta trasmissione delle: istanze per il riconoscimento dei CFP autocertificabili (partecipazione a convegni, attività di ricerca, docenze, pubblicazioni, ecc.);

(partecipazione a convegni, attività di ricerca, docenze, pubblicazioni, ecc.); richieste di esonero totale o parziale per motivi previsti dalle Linee guida (maternità, malattia, casi particolari);

totale o parziale per motivi previsti dalle Linee guida (maternità, malattia, casi particolari); attività formative caricate dagli Ordini territoriali, che potrebbero non essere ancora registrate. Tutte le richieste devono riferirsi al triennio 2023-2025 e vanno caricate entro la scadenza.

Cosa succede se non si raggiungono i 60 CFP Il mancato completamento dell’obbligo comporta: verifiche su crediti non caricati o eventuali esoneri non dichiarati;

su crediti non caricati o eventuali esoneri non dichiarati; segnalazione al Consiglio di Disciplina dell’Ordine di appartenenza;

dell’Ordine di appartenenza; apertura del procedimento disciplinare. In molti casi la regolarizzazione tardiva evita sanzioni più gravi, ma la mancata acquisizione dei CFP obbligatori – in particolare quelli deontologici – può comportare richiami o sanzioni disciplinari.

Recupero dei debiti formativi del triennio precedente (2020-2022) Il CNAPPC ricorda che, con la chiusura del triennio in corso, verrà effettuata anche la verifica dei debiti residui relativi al triennio precedente (2020-2022).



Gli iscritti che non hanno recuperato i crediti mancanti saranno segnalati ai rispettivi Consigli di Disciplina, che procederanno alla valutazione dei singoli casi secondo quanto previsto dal Codice Deontologico.

Dove trovare corsi con CFP Gli Ordini territoriali e il CNAPPC solitamente mettono a disposizione numerosi corsi FAD asincroni (disponibili 24/7), seminari e cicli di formazione in presenza, gratuiti o, più spesso, a pagamento.



Suggeriamo di controllare anche la nostra sezione dedicata agli eventi e ai corsi per professionisti per scoprire opportunità di formazione specifica e accreditata per architetti.

In particolare, per chi dovesse ancora terminare l’acquisizione di crediti in materia di deontologia consigliamo il corso online Intelligenza Artificiale e Deontologia nel lavoro dell’Architetto che si terrà il prossimo 4 dicembre (dalle ore 14:00 alle 18:00) e garantisce 4 CFP. Ne parliamo in questo articolo.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Per il prossimo triennio consigliamo invece: CORSO DI FORMAZIONE Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali Relazioni, capitolati, documenti di sicurezza; pratiche catastali, edilizie e urbanistiche, gestione dei cantieri, integrazione con BIM e CAD e comunicazioni con P.A. e clienti 11 Feb 2026 – 25 Feb 2026 Ore 14.30 – 17.30 Ore 14.30 – 17.30 175.68 € Scopri di più