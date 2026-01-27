Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

RÖFIX a Klimahouse 2026: sostenibilità e innovazione nei sistemi per l’involucro

In fiera a Bolzano (Pad. AB, Stand B06/04) l’azienda espone un assortimento di prodotti CAM, la sua gamma completa di termointonaci e il nuovo sistema integrato RoofEtics. I dettagli.

Scarica PDF Stampa

L’azienda RÖFIX conferma anche quest’anno la propria partecipazione a Klimahouse 2026, l’appuntamento di riferimento per l’edilizia sostenibile e dell’innovazione, che – come abbiamo visto – si terrà a Bolzano dal 28 al 31 gennaio. L’azienda sarà presente presso il Padiglione AB, Stand B06/04.

L’edizione 2026 vedrà RÖFIX protagonista con una gamma di prodotti in esposizione che ruota attorno a due temi centrali: sostenibilità e innovazione. Questa scelta riflette l’impegno continuo dell’azienda nello sviluppo di soluzioni sempre più performanti e frutto di scelte responsabili dal punto di vista ambientale.

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

Prodotti RÖFIX esposti in fiera

Sul fronte della sostenibilità, RÖFIX esporrà in fiera un assortimento di prodotti CAM ulteriormente ampliato, pensato per rispondere alle esigenze di un’edilizia attenta ai criteri ambientali e ai requisiti normativi più attuali.

Grande spazio sarà dedicato anche alla gamma completa di termointonaci, che include soluzioni a base calce e sistemi altamente traspiranti come RÖFIX FIXIT 222, RÖFIX 242 CALCECLIMA® THERMO PLUS, RÖFIX 263 ECOCLIMA THERMO e RÖFIX CalceClima® Thermo.

La novità 2026 in esposizione è però RoofEtics, l’innovativo sistema studiato per realizzare edifici con continuità tra facciata isolata e tetto, integrando in modo armonico estetica, protezione e prestazioni, offrendo una visione unica e contemporanea dell’involucro edilizio. In fiera sarà inoltre protagonista la linea Kreativ, oggi ulteriormente ottimizzata per garantire ancora più libertà espressiva e risultati estetici di pregio, mantenendo intatta l’identità e la versatilità che la contraddistinguono.

RÖFIX a Klimahouse 2026: sostenibilità e innovazione nei sistemi per l’involucro Klimahouse2026 01

Convention annuale RÖFIX 2026: strategia, innovazione e persone al centro

Si è svolta invece dal 14 al 16 gennaio 2026 la Convention Annuale RÖFIX, un appuntamento chiave che ha riunito il management e la rete commerciale per condividere visione, strategie e progetti futuri attraverso tre giornate intense di confronto, formazione e networking.

Tra i temi centrali della Convention, la presentazione della nuova campagna di comunicazione WE are. WITH YOU, pensata per rafforzare la vicinanza ai partner e valorizzare le specificità territoriali: la campagna si svilupperà su tre aree geografiche, con azioni mirate e messaggi dedicati, a conferma di un approccio orientato alla collaborazione capillare con la rete commerciale e le esigenze specifiche del territorio.

Oltre alla presentazione delle principali novità di prodotto, che saranno visibili a tutti a Klimahouse 2026, ampio spazio è stato dedicato alle novità in ambito marketing, con l’introduzione di strumenti a supporto della rete vendita e dei clienti. Tra questi, a metà anno verranno lanciati la nuova piattaforma clienti e un nuovo tool per inserire progetti di rilievo nel sito aziendale direttamente dai tecnici commerciali. Per i clienti, sarà inoltre ulteriormente migliorato il portale eventi ekademie, saranno sempre disponibili il catalogo POS e un nuovo Catalogo CAM e verrà riattivato il WE Shop RÖFIX per i rappresentanti commerciali. Non è mancato poi un aggiornamento sul contesto normativo, con particolare attenzione a incentivi e fondi disponibili, elementi fondamentali per supportare clienti e progettisti nelle scelte future.

La Convention è stata anche l’occasione per condividere la strategia, i progetti e gli investimenti pianificati dal Gruppo FIXIT e da RÖFIX Italia, ribadendo una visione di lungo periodo orientata alla crescita sostenibile, all’innovazione e al rafforzamento della presenza sul mercato.

Per ulteriori informazioni
roefix.it

Iscriviti alla newsletter RÖFIX a Klimahouse 2026: sostenibilità e innovazione nei sistemi per l’involucro aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


RÖFIX SpA

RÖFIX SpA

RÖFIX Italia è stata fondata ufficialmente nel 1980 e oggi conta sei filiali produttive in grado di fornire l’intera gamma di prodotti a marchio RÖFIX, di cui la più recente è stata aperta a Oricola (…
Scopri di più

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Soluzioni progettuali
Operativo l’hub del calcestruzzo Heidelberg Materials per l’AV/AC Salerno-Reggio Calabria

Produzione ad alte prestazioni, automazione avanzata e sostenibilità ambientale a servizio del Lotto…

Redazione Tecnica 26/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Software
Sette software per preventivi di impianti elettrici: ambiti di utilizzo, funzionalità e vantaggi

Una panoramica sui software per la preventivazione degli impianti elettrici, con focus su caratteris…

Redazione Tecnica 26/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Bollette e mercato energetico, in arrivo un nuovo bonus per le famiglie vulnerabili

Misure di sostegno, andamento dei prezzi e transizione energetica tra politiche pubbliche e progetta…

Redazione Tecnica 20/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Consolidamento fondazioni, quando micropali e resine funzionano insieme: il caso di una villetta in pianura

Micropali precaricati e iniezioni di resine a lenta espansione per il consolidamento delle fondazion…

Redazione Tecnica 16/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;