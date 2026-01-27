RÖFIX a Klimahouse 2026: sostenibilità e innovazione nei sistemi per l’involucro

L’azienda RÖFIX conferma anche quest’anno la propria partecipazione a Klimahouse 2026, l’appuntamento di riferimento per l’edilizia sostenibile e dell’innovazione, che – come abbiamo visto – si terrà a Bolzano dal 28 al 31 gennaio. L’azienda sarà presente presso il Padiglione AB, Stand B06/04.



L’edizione 2026 vedrà RÖFIX protagonista con una gamma di prodotti in esposizione che ruota attorno a due temi centrali: sostenibilità e innovazione. Questa scelta riflette l’impegno continuo dell’azienda nello sviluppo di soluzioni sempre più performanti e frutto di scelte responsabili dal punto di vista ambientale.



Prodotti RÖFIX esposti in fiera Sul fronte della sostenibilità, RÖFIX esporrà in fiera un assortimento di prodotti CAM ulteriormente ampliato, pensato per rispondere alle esigenze di un’edilizia attenta ai criteri ambientali e ai requisiti normativi più attuali.



Grande spazio sarà dedicato anche alla gamma completa di termointonaci, che include soluzioni a base calce e sistemi altamente traspiranti come RÖFIX FIXIT 222, RÖFIX 242 CALCECLIMA® THERMO PLUS, RÖFIX 263 ECOCLIMA THERMO e RÖFIX CalceClima® Thermo.



La novità 2026 in esposizione è però RoofEtics, l’innovativo sistema studiato per realizzare edifici con continuità tra facciata isolata e tetto, integrando in modo armonico estetica, protezione e prestazioni, offrendo una visione unica e contemporanea dell’involucro edilizio. In fiera sarà inoltre protagonista la linea Kreativ, oggi ulteriormente ottimizzata per garantire ancora più libertà espressiva e risultati estetici di pregio, mantenendo intatta l’identità e la versatilità che la contraddistinguono.

Convention annuale RÖFIX 2026: strategia, innovazione e persone al centro Si è svolta invece dal 14 al 16 gennaio 2026 la Convention Annuale RÖFIX, un appuntamento chiave che ha riunito il management e la rete commerciale per condividere visione, strategie e progetti futuri attraverso tre giornate intense di confronto, formazione e networking.



Tra i temi centrali della Convention, la presentazione della nuova campagna di comunicazione WE are. WITH YOU, pensata per rafforzare la vicinanza ai partner e valorizzare le specificità territoriali: la campagna si svilupperà su tre aree geografiche, con azioni mirate e messaggi dedicati, a conferma di un approccio orientato alla collaborazione capillare con la rete commerciale e le esigenze specifiche del territorio.



Oltre alla presentazione delle principali novità di prodotto, che saranno visibili a tutti a Klimahouse 2026, ampio spazio è stato dedicato alle novità in ambito marketing, con l’introduzione di strumenti a supporto della rete vendita e dei clienti. Tra questi, a metà anno verranno lanciati la nuova piattaforma clienti e un nuovo tool per inserire progetti di rilievo nel sito aziendale direttamente dai tecnici commerciali. Per i clienti, sarà inoltre ulteriormente migliorato il portale eventi ekademie, saranno sempre disponibili il catalogo POS e un nuovo Catalogo CAM e verrà riattivato il WE Shop RÖFIX per i rappresentanti commerciali. Non è mancato poi un aggiornamento sul contesto normativo, con particolare attenzione a incentivi e fondi disponibili, elementi fondamentali per supportare clienti e progettisti nelle scelte future.



La Convention è stata anche l’occasione per condividere la strategia, i progetti e gli investimenti pianificati dal Gruppo FIXIT e da RÖFIX Italia, ribadendo una visione di lungo periodo orientata alla crescita sostenibile, all’innovazione e al rafforzamento della presenza sul mercato.



Per ulteriori informazioni

roefix.it