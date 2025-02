Gli interventi di risanamento mirano a conservare l’immobile senza aumenti di volumetria

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo mirano a conservare l’immobile senza aumenti di volumetria: questo è, in sintesi, il principio ribadito recentemente dalla giurisprudenza.



Vediamo la fonte normativa della definizione di “restauro e risanamento conservativo” e la finalità di questi interventi con una recente sentenza del Consiglio di Stato.



Note

[1] Il TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 24 ottobre 2024, n. 1067, ha affermato che “Il cambio di destinazione d’uso di un locale (da cantina a soggiorno), l’aumento di superficie (nel corridoio e nel soppalco) e la modifica (interna e di facciata) dell’edificio, valutati unitariamente, sono inconciliabili con il restauro e risanamento conservativo, il quale presuppone la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie (ex multis: Cons. Stato, IV, 21.9.2015, n. 4381; idem, VI, 24.11.2022, n. 10360). In particolare, affinché gli interventi edilizi possano essere qualificati come restauro e risanamento conservativo occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali senza modifiche dell’identità, della struttura e della fisionomia dell’edificio e senza ampliamento dei volumi e delle superfici, essendo il restauro e risanamento conservativo volto alla mera conservazione, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, dell’organismo edilizio esistente ed alla restituzione della sua funzionalità (Cons. Stato, IV, 30.9.2013, n. 4851). Né sarebbe possibile scorporare dal resto le porzioni dell’immobile interessate dall’aumento di superficie: una volta accertato, l’intervento abusivo è necessariamente oggetto di una valutazione unitaria e complessiva, svolta con riferimento non solo ai caratteri strutturali, ma anche a quelli funzionali, di superficie e di volumetria (ex multis: Cons. Stato, VII, 22.6.2023, n. 6135)”.



[2] Il TAR Piemonte, sez. II, sent. 5 novembre 2024, n. 1122, ha ricordato che “gli interventi comportanti aumento di superficie (derivante dalla realizzazione di un locale di accesso al piano terreno), la costruzione di un porticato aperto e modifiche (interne e di facciata) all’edificio, con cambio di destinazione del locale cantina in lavanderia, cui si aggiungono il rifacimento dell’orizzontamento in legno al primo piano e l’ampliamento della tettoia uso autorimessa, valutati unitariamente, sono inconciliabili con il restauro e risanamento conservativo, il quale presuppone la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie (Consiglio di Stato, IV, sent. 21 settembre 2015, n. 4381; sez. VI, sent. 24 novembre 2022, n. 10360).

In particolare, affinché gli interventi edilizi possano essere qualificati come restauro e risanamento conservativo occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali senza modifiche dell’identità, della struttura e della fisionomia dell’edificio e senza ampliamento dei volumi e delle superfici, essendo il restauro e risanamento conservativo volto alla mera conservazione, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, dell’organismo edilizio esistente ed alla restituzione della sua funzionalità (Cons. Stato, IV, 30.9.2013, n. 4851).

Né sarebbe possibile scorporare dal resto le porzioni dell’immobile interessate dall’aumento di superficie: una volta accertato, l’intervento abusivo è necessariamente oggetto di una valutazione unitaria e complessiva, svolta con riferimento non solo ai caratteri strutturali, ma anche a quelli funzionali, di superficie e di volumetria (ex multis: Cons. Stato, VII, 22.6.2023, n. 6135).”



[3] Il TAR Toscana, sez. III, nella sent. 29 novembre 2021, n. 1595, ha affermato che “Come è noto, il restauro e risanamento conservativo è definito, dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come intervento edilizio rivolto a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tale intervento comprende il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Secondo l’orientamento interpretativo consolidato, sono annoverabili tra gli interventi di restauro o risanamento conservativo soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l’inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione però che siano complessivamente rispettate la tipologia, la forma e la struttura dell’edificio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5358 del 2016).

Il restauro e risanamento conservativo è fondato sul rispetto e mantenimento degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, senza modifiche dell’identità, della struttura e della fisionomia dell’organismo edilizio, senza ampliamento dei volumi e delle superfici, essendo il restauro diretto alla mera conservazione dell’organismo edilizio esistente, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, ed alla restituzione della sua funzionalità. L’aumento di superficie o di volumetria comporta, al contrario, una trasformazione dell’edificio che richiede il rilascio del permesso di costruire ed eccede i limiti della categoria d’intervento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4851 del 2013; Id. sez. IV, n. 431 del 2010).”