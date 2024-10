Relamping Beghelli Politecnico di Milano: sostituiti 4.241 apparecchi per un risparmio di oltre il 50%

È stato avviato un importante intervento di relamping Beghelli per la sostituzione di apparecchi fluorescenti e a incandescenza esistenti con equivalenti a sorgente LED per alcuni edifici del Politecnico di Milano su un’area complessiva di circa 44.500 mq fra aule, uffici, corridoi, scale, locali tecnici, laboratori, illuminazione esterna. Entro settembre 2024, in totale saranno sostituiti 4.241 apparecchi di illuminazione e 1.698 sorgenti luminose.



Benefici immediati per il Politecnico sono: risparmio energetico di oltre il 50%; maggior comfort visivo grazie al sistema di controllo dell’illuminazione delle aule regolato da sensori di presenza e da sensori che rilevano il contributo di luce naturale modulando la potenza degli apparecchi (tecnologia DALI/KNX); rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) con lo smaltimento dei corpi sostituiti in appositi contenitori che saranno conferiti in discarica grazie al servizio offerto da A2A.



Relamping: gli apparecchi installati Verranno installate diverse tipologie di apparecchi di illuminazione in base all’applicazione specifica: apparecchi a plafone con ottica specifica per videoterminali, plafoniere stagne con emissione luminosa regolabile nei locali tecnici e di servizio e proiettori per esterno.

Beghelli presenta “Un Mondo di Luce” L’intervento rientra nella proposta di Beghelli Servizi Un Mondo di Luce, un progetto precursore dei tempi creato quasi 20 anni fa per realizzare l’efficientamento energetico di pubbliche amministrazioni, industrie, uffici e scuole, finanziando, in modalità E.S.Co., l’attività con la condivisione del risparmio energetico generato.



Gli interventi prevedono la sostituzione degli impianti convenzionali di illuminazione presenti negli edifici con apparecchi Beghelli di ultima generazione a led ad altissima efficienza, a “costo zero” perché l’intervento di relamping si ripaga con il risparmio di energia ottenuto. Dal lancio ad oggi, Un Mondo di Luce ha interessato con successo oltre 6.000 impianti di illuminazione per un totale di oltre 1 milione apparecchi installati che stanno producendo un risparmio energetico di circa 1,7 miliardi kWh ed una riduzione di emissioni di CO 2 di oltre 850 milioni di kg. Beghelli Servizi, in qualità di E.S.Co. certificata, svolge attività di diagnosi energetica, calcolo illuminotecnico completo, analisi costi/benefici, progettazione, installazione, controllo e gestione in remoto, manutenzione e soluzioni finanziarie a supporto.



“L’illuminazione ordinaria costituisce un asset fondamentale per il contenimento dei consumi energetici e, obiettivo non secondario, per garantire comfort visivo e sicurezza. La nostra esperienza nel settore oggi ci consente di progettare impianti di grandi dimensioni e di realizzare risultati tangibili di ottimizzazione e risparmio”, afferma Luca Beghelli, Direttore Marketing del Gruppo Beghelli.



