Quali parametri progettuali scegliere per definire l’azione sismica?

L’azione sismica con cui verificare l’edificio e progettare interventi strutturali di riduzione del rischio sismico è correlata alla definizione di alcuni parametri legati all’affollamento e all’importanza dell’immobile in caso di collasso e gestione dell’emergenza post- sismica.



Da questi fattori è determinato il periodo di tempo in cui la struttura, sottoposta a manutenzione, sia in grado di sostenere un adeguato livello prestazionale della sicurezza.



La vita nominale Le norme tecniche per le costruzioni NTC2018 introducono un primo parametro prestazionale: la vita nominale V N , «definita come il numero di anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali».



È l’arco temporale, scelto dal progettista, durante il quale le strutture richiedono solo manutenzione ordinaria, al cui termine è necessario però operare una fisiologica manutenzione straordinaria e una nuova verifica analitica della sicurezza strutturale. Questo parametro è correlato ai fenomeni dipendenti dal tempo, quale degrado, fatica, danneggiamento, e alla relativa durabilità. Pertanto, la scadenza temporale della vita nominale deve rappresentare l’occasione per una nuova verifica della struttura, accompagnata dalle prove sui materiali, per valutare il livello di sicurezza complessivo del fabbricato dopo i cimenti subiti nel tempo



Le NTC2018 individuano nella tab. 2.4.I tre valori minimi di riferimento della vita nominale, che potranno essere aumentati dal progettista con idonea giustificazione. Per edilizia residenziale o con affollamenti non elevati, tradizionalmente il termine di riferimento di V N sono almeno 50 anni. Per infrastrutture o comunque nei casi in cui la committenza e il progettista ritengano doveroso allungare i tempi della durabilità, potrà essere scelto anche il valore pari a 100 anni, dotando la costruzione di una maggiore resistenza alle azioni sismiche e ai relativi danni.

La classe d’uso Un secondo fattore importante è la classe d’uso così definita in relazione alle conseguenze di interruzione dell’operatività dei soccorsi e della gestione post-sismica dell’emergenza: classe I : costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli;

: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso; classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie, ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. Il corretto inquadramento della più consona classe d’uso relativa ad ogni caso studio è desumibile nell’Elenco A dell’Allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/10/2003, e più specificatamente nei decreti che ciascuna Regione ha legiferato in merito ad elenchi più dettagliati per edifici di classe III (rilevanti) e IV (strategici). Ad ogni classe d’uso è associato un relativo coefficiente C U (tab. 2.4.I).