Progettazione e gestione di progetti europei, un corso pratico online

Il corso pratico di Progettazione e Gestione di Progetti Europei, organizzato da Maggioli Academy, è ideato per fornire le conoscenze di base e le competenze operative necessarie per approcciarsi al mondo della progettazione europea. In particolare, il corso si concentra su Horizon Europe 2021 – 2027, il programma di ricerca e innovazione transnazionale più rilevante a livello globale.



La formazione combina sessioni teoriche con workshop pratici, offrendo un percorso che mira a sviluppare competenze essenziali per la redazione di proposte progettuali competitive e per la gestione efficace dei finanziamenti europei. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere attraverso attività pratiche, esercitazioni e analisi di casi reali di progetti già finanziati, con il supporto di esperti del settore.

Contenuti del corso Il percorso formativo è suddiviso in quattro moduli indipendenti, che affrontano le seguenti tematiche: Introduzione alle opportunità di finanziamento europee;

Pianificazione e redazione di una proposta progettuale europea;

Gestione operativa di un progetto europeo;

Valorizzazione dei risultati e strategie di impatto nei progetti europei.

Caratteristiche del corso Vediamo le caratteristiche principali del corso pratico di Progettazione e Gestione di Progetti Europei: Il primo modulo avrà inizio il 6 marzo 2025 ;

; È possibile acquistare il corso a un prezzo promozionale fino al 31 gennaio 2025 ;

; La formazione si svolgerà interamente online , all’interno di un’aula virtuale;

, all’interno di un’aula virtuale; Massimo di 20 partecipanti , per garantire un’interazione efficace e personalizzata;

, per garantire un’interazione efficace e personalizzata; Per questa prima edizione sono previste agevolazioni per studenti interessati a intraprendere questo percorso formativo. Richiedendo la brochure, è possibile accedere a informazioni dettagliate sui contenuti di ciascun modulo, il profilo dei docenti, il listino completo e ulteriori dettagli organizzativi. Si tratta di un’occasione unica per acquisire strumenti pratici e strategie utili ad affrontare con competenza le opportunità offerte dall’Unione Europea.