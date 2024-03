Preselettiva Concorso Dirigenti Scolastici 587 posti, come si svolge e cosa studiare

Mentre sta per iniziare la prova orale della procedura riservata ai ricorrenti del precedente Concorso Dirigenti Scolastici (392 posti procedura straordinaria) – si terrà il 10 aprile 2024- si avvicina anche la preselettiva della procedura ordinaria per 587 posti.



Le domande che sono arrivate sono infatti poco meno di 25 mila (24.944), e la preselettiva si rende quindi necessaria. In attesa di conoscere la data della prova – che dovrebbe tenersi tra fine marzo e inizio aprile – vediamo come funzionerà e cosa studiare.



Ricordiamo che le prove del concorso sono le seguenti: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli.

Preselettiva Concorso Dirigenti Scolastici: in cosa consiste I candidati svolgeranno la prova preselettiva nella sede individuata nell’USR presso il quale è stata presentata la domanda di partecipazione. La prova preselettiva avrà una durata di 75 minuti e consiste in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla.

Accederà alla successiva prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all’esito della preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti esonerati dalla prova – ovvero i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%.

Preselettiva Concorso Dirigenti Scolastici: materie I 50 quesiti saranno così organizzati: 6 domande per ciascuna delle seguenti materie (per un totale di 48 domande ): Normativa Educativa e Ordinamenti degli Studi in Italia : Concentrazione su leggi e regolamenti che governano il sistema educativo italiano, con particolare attenzione ai processi di riforma correnti. Gestione delle Organizzazioni Complesse : Approfondimento sulla conduzione di entità organizzative complesse, con focus sul contesto delle istituzioni scolastiche. Programmazione, Gestione e Valutazione nelle Istituzioni Scolastiche : Analisi delle strategie di pianificazione e valutazione all’interno delle scuole, incluso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Organizzazione degli Ambienti di Apprendimento : Discussione su inclusione, innovazione digitale e metodologie didattiche innovative. Gestione del Personale : Riflessione su aspetti legati alla gestione del personale scolastico. Valutazione e Autovalutazione : Esame dei metodi di valutazione del personale, degli apprendimenti e dei processi scolastici. Diritto Civile e Amministrativo : Elementi fondamentali di diritto civile, amministrativo e penale, con un focus sulle responsabilità del Dirigente Scolastico. Contabilità di Stato : Principi di contabilità e gestione finanziaria applicati alle istituzioni scolastiche.

): 2 domande sui Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.

Sottolineiamo che il testo Codice della scuola può essere consultato anche in sede di prova di concorso, perché i testi delle leggi non sono commentati.