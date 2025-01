Prescrizione del contributo di costruzione: termini, decorrenza e aspetti critici

Il contributo di costruzione è spesso oggetto di contenzioso fra cittadini ed ufficio tecnico e, di conseguenza, rappresenta una materia sempre interessante nel panorama giurisprudenziale.



Segnaliamo ai lettori due recenti pronunce che ci offrono l’occasione per indagare meglio un aspetto molto importante, quello della prescrizione del contributo di costruzione.



Come ricordato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 7 gennaio 2025, n. 69 , gli atti con i quali la Pubblica Amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica , ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire , stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale [1] . Con riferimento alle due componenti del contributo di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione), la giurisprudenza [2] ha ricordato che la prescrizione del diritto di credito sotteso alla riscossione degli oneri concessori è, per entrambe le ipotesi, decennale; tuttavia, il diritto diventa esigibile e, pertanto, il termine di prescrizione inizia a decorrere :

Note

[1] Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12.

Come evidenziato dal TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 26 febbraio 2024, n. 102, il termine di prescrizione delle sanzioni per il ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è, invece, di 5 anni (“Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 28 aprile 2023, n. 4325; TAR Basilicata, sez. I, sent. 22 gennaio 2015, n. 64), il termine di prescrizione delle sanzioni ex art. 42, comma 2, DPR n. 380/2001, irrogate per il ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione, è di 5 anni, in quanto a tali sanzioni si applica l’art. 28 L. n. 689/1981, il quale statuisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni”, poiché l’art. 12 della stessa L. n. 689/1981 stabilisce espressamente che gli artt. 1-43 di tale Legge “si osservano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale”, cioè per tutte le sanzioni amministrative di tipo afflittivo, tra le quali risultano comprese anche quelle, conseguenti al ritardato pagamento dei contributi afferenti il permesso di costruire. Ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., anche al pagamento degli interessi legali si applica la prescrizione quinquennale.”)

[2] TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 8 giugno 2024, n. 1736.

[3] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 dicembre 2023, n. 11022.

[4] Cass. civ., sez. VI, sent. 25 gennaio 2018, n. 1947.

[5] TAR Piemonte, sez. II, sent. 8 luglio 2014, n. 1168.

[6] TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 16 aprile 2014, n. 2170; TAR Umbria, sent. 20 dicembre 2013, n. 567.