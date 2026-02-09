Categorie principali
Premio Italiano Architettura Sostenibile Fassa Bortolo: aperto il bando 2026 per le tesi, montepremi di 9 mila euro

Pubblicato il bando della XVII edizione del Premio dedicato a laureati e ricercatori: al centro sostenibilità, adattabilità dei progetti e resilienza di edifici e città. Tutti i dettagli per candidarsi.

È stato pubblicato il bando della XVII Edizione del Premio Italiano Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, per la sezione dedicata a Tesi di Laurea, Specializzazione, Dottorato, Master e corsi di Formazione Post-Laurea. L’iniziativa, promossa da Fassa Bortolo e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, nasce con l’obiettivo di valorizzare e diffondere una cultura progettuale capace di coniugare qualità architettonica, sostenibilità ambientale e responsabilità nei confronti del territorio.

Il Premio si rivolge al mondo della formazione universitaria e post-universitaria, premiando elaborati che affrontano in modo consapevole le sfide legate al cambiamento climatico, alla riduzione dell’impatto antropico e alla resilienza di edifici e città, anche attraverso il recupero e il riuso dell’esistente.

Indice

Il tema della XVII Edizione: sostenibilità, flessibilità e adattabilità

L’edizione 2026 assume un significato particolare, coincidendo con il 20° anniversario del Premio. In questo contesto, il tema si arricchisce di una visione fortemente contemporanea, ponendo l’accento su progetti e ricerche orientati alla flessibilità d’uso, all’adattabilità nel tempo e alla reversibilità degli elementi costruttivi.

Saranno quindi particolarmente valorizzate le tesi che propongono soluzioni capaci di evolvere nel tempo, favorendo il recupero e il riutilizzo futuro dei materiali e dei sistemi edilizi, in risposta alle trasformazioni ambientali, sociali ed economiche in atto.

Chi può partecipare

Il Premio è aperto a singoli candidati o gruppi che abbiano discusso, negli ultimi tre anni (con data non precedente a febbraio 2023), uno dei seguenti elaborati:

  • Tesi di Laurea triennale o magistrale
  • Tesi di Dottorato o di Specializzazione
  • Tesi per Master o corsi di Formazione Post-Laurea

Le tesi devono essere state svolte presso Dipartimenti di Architettura, Ingegneria, Design o Istituti di formazione equivalenti con sede in Italia. Non è possibile presentare progetti che abbiano già concorso alle edizioni precedenti del Premio.

Le categorie del Premio e i riconoscimenti

Il montepremi complessivo per questa edizione ammonta a 9.000 euro, suddivisi tra le seguenti categorie:

  • Architetture sostenibili
  • Tecnologie e componenti per la sostenibilità
  • Progettazione urbana e paesaggistica sostenibili

A ciascun vincitore sarà assegnata una medaglia d’oro, mentre la Giuria potrà attribuire, per ogni categoria, anche una medaglia d’argento. Oltre al riconoscimento economico, il Premio rappresenta un’importante occasione di visibilità e valorizzazione del lavoro di ricerca progettuale, favorendo il dialogo tra mondo accademico e professionale.

Scadenze e modalità di partecipazione

La partecipazione al Premio prevede due passaggi distinti:

  • Registrazione al concorso entro il 3 marzo 2026, tramite compilazione del modulo online;
  • Invio dei materiali richiesti entro il 30 aprile 2026 (ore 23:00), secondo le modalità indicate nel bando del Premio.

Scarica qui il bando del Premio 2026

IPSA 2026 TESI – Bando 612 KB

La sezione dedicata alle tesi conferma il ruolo del Premio Italiano Architettura Sostenibile Fassa Bortolo come osservatorio privilegiato sulle nuove generazioni di progettisti, chiamate a confrontarsi con temi centrali per il futuro dell’architettura e delle città. In un momento storico in cui la progettazione è sempre più chiamata a rispondere a esigenze ambientali, sociali e climatiche complesse, il Premio si propone come uno strumento di stimolo culturale e di riconoscimento del valore della ricerca.

Per ulteriori informazioni
premioarchitettura.it

