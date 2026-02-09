Premio Italiano Architettura Sostenibile Fassa Bortolo: aperto il bando 2026 per le tesi, montepremi di 9 mila euro

È stato pubblicato il bando della XVII Edizione del Premio Italiano Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, per la sezione dedicata a Tesi di Laurea, Specializzazione, Dottorato, Master e corsi di Formazione Post-Laurea. L’iniziativa, promossa da Fassa Bortolo e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, nasce con l’obiettivo di valorizzare e diffondere una cultura progettuale capace di coniugare qualità architettonica, sostenibilità ambientale e responsabilità nei confronti del territorio.



Il Premio si rivolge al mondo della formazione universitaria e post-universitaria, premiando elaborati che affrontano in modo consapevole le sfide legate al cambiamento climatico, alla riduzione dell’impatto antropico e alla resilienza di edifici e città, anche attraverso il recupero e il riuso dell’esistente.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Il tema della XVII Edizione: sostenibilità, flessibilità e adattabilità L’edizione 2026 assume un significato particolare, coincidendo con il 20° anniversario del Premio. In questo contesto, il tema si arricchisce di una visione fortemente contemporanea, ponendo l’accento su progetti e ricerche orientati alla flessibilità d’uso, all’adattabilità nel tempo e alla reversibilità degli elementi costruttivi.



Saranno quindi particolarmente valorizzate le tesi che propongono soluzioni capaci di evolvere nel tempo, favorendo il recupero e il riutilizzo futuro dei materiali e dei sistemi edilizi, in risposta alle trasformazioni ambientali, sociali ed economiche in atto.

Chi può partecipare Il Premio è aperto a singoli candidati o gruppi che abbiano discusso, negli ultimi tre anni (con data non precedente a febbraio 2023), uno dei seguenti elaborati: Tesi di Laurea triennale o magistrale

Tesi di Dottorato o di Specializzazione

Tesi per Master o corsi di Formazione Post-Laurea Le tesi devono essere state svolte presso Dipartimenti di Architettura, Ingegneria, Design o Istituti di formazione equivalenti con sede in Italia. Non è possibile presentare progetti che abbiano già concorso alle edizioni precedenti del Premio.

Le categorie del Premio e i riconoscimenti Il montepremi complessivo per questa edizione ammonta a 9.000 euro, suddivisi tra le seguenti categorie: Architetture sostenibili

Tecnologie e componenti per la sostenibilità

Progettazione urbana e paesaggistica sostenibili A ciascun vincitore sarà assegnata una medaglia d’oro, mentre la Giuria potrà attribuire, per ogni categoria, anche una medaglia d’argento. Oltre al riconoscimento economico, il Premio rappresenta un’importante occasione di visibilità e valorizzazione del lavoro di ricerca progettuale, favorendo il dialogo tra mondo accademico e professionale.

Scadenze e modalità di partecipazione La partecipazione al Premio prevede due passaggi distinti: Registrazione al concorso entro il 3 marzo 2026 , tramite compilazione del modulo online;

entro il , tramite compilazione del modulo online; Invio dei materiali richiesti entro il 30 aprile 2026 (ore 23:00), secondo le modalità indicate nel bando del Premio.

La sezione dedicata alle tesi conferma il ruolo del Premio Italiano Architettura Sostenibile Fassa Bortolo come osservatorio privilegiato sulle nuove generazioni di progettisti, chiamate a confrontarsi con temi centrali per il futuro dell’architettura e delle città. In un momento storico in cui la progettazione è sempre più chiamata a rispondere a esigenze ambientali, sociali e climatiche complesse, il Premio si propone come uno strumento di stimolo culturale e di riconoscimento del valore della ricerca.



Per ulteriori informazioni

premioarchitettura.it

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

CORSO DI FORMAZIONE Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali Relazioni, capitolati, documenti di sicurezza; pratiche catastali, edilizie e urbanistiche, gestione dei cantieri, integrazione con BIM e CAD e comunicazioni con P.A. e clienti 11 Feb 2026 – 25 Feb 2026 Ore 14.30 – 17.30 Ore 14.30 – 17.30 219.60 € Scopri di più