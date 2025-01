Percorso Sostenibilità ESG: un corso online con strumenti pratici per le professioni

Il corso online Percorso Sostenibilità ESG si propone come un percorso formativo altamente operativo e specializzato per i professionisti e le figure manageriali che devono affrontare la sfida della sostenibilità e della rendicontazione ESG all’interno di aziende, studi legali, organizzazioni pubbliche e private.



Il ciclo di webinar – che si è tenuto tra novembre e dicembre 2024, ed ora può essere acquistato in differita – ha un taglio operativo e concreto, in modo che i partecipanti possano trasferire le conoscenze acquisite nei propri contesti professionali.

Percorso Sostenibilità ESG: perché seguirlo

La sostenibilità non è più solo un’opzione, ma una necessità strategica per aziende, studi legali, organizzazioni pubbliche e private. Questo percorso formativo di 15 ore, suddiviso in 4 incontri online, guida i partecipanti attraverso i principali temi normativi, strategici e operativi per integrare i criteri ESG nella governance aziendale e cogliere nuove opportunità di mercato.



Il percorso si rivolge in particolare a: Dottori Commercialisti e Revisori Legali, Avvocati d’impresa e responsabili legali, Architetti, ingegneri e professionisti del settore immobiliare, Chief Sustainability Officer (CSO) e Manager della Sostenibilità, Chief Compliance Officer (CCO) e Compliance Manager, Consulenti aziendali esperti in ESG. Il corso in fase di accreditamento per Architetti e Commercialisti ed è accreditato per Avvocati presso il consiglio nazionale forense (4 crediti formativi).



Questi i principali obiettivi formativi: