Perché isolare la propria casa con l’insufflaggio?

L’insufflaggio rappresenta una soluzione semplice, versatile e veloce per l’efficientamento energetico di murature perimetrali e sottotetti non abitabili di difficile accesso.



Qualora non fosse possibile o non si volesse intervenire con un isolamento a cappotto a causa dei costi sostenuti, del protrarsi dei lavori o per disaccordo tra condomini, o con contropareti interne, a causa della diminuzione dello spazio abitabile, l’insufflaggio rappresenta la soluzione ideale.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Che cos’è l’insufflaggio? L’insufflaggio è la tecnica di isolamento che prevede l’inserimento di materiale isolante all’interno di muri dotati di intercapedine (muri a cassa vuota) e di sottotetti non abitabili, difficilmente accessibili, tipici degli edifici costruiti tra gli anni ’60 e gli anni ’90. È una tecnica molto semplice, veloce e pulita che permette di migliorare sensibilmente l’efficienza energetica e il comfort termico ed acustico degli edifici esistenti, senza che gli inquilini degli immobili debbano lasciare le proprie abitazioni.



L’inserimento del materiale isolante può essere effettuato sia dall’esterno sia dall’interno dell’abitazione, in quest’ultimo caso, con minori costi di realizzazione e senza bisogno di permessi condominiali.

La soluzione Saint-Gobain Italia: Isover Insulsafe33 Isover Insulsafe33 è la lana di vetro in fiocchi di colore bianco, a base di vetro riciclato, senza resina, prodotta in Italia: è ideale per l’isolamento tramite insufflaggio di intercapedini in parete e di sottotetti non abitabili di difficile accesso.



La lana di vetro Isover Insulsafe33 offre prestazioni di eccellenza per migliorare il comfort termico ed acustico degli edifici, in particolare di quelli risalenti agli anni ‘60 e ‘70, non adeguatamente coibentati. Isover Insulsafe33 è sostenibile e riciclabile al 100%.



Consente un eccellente isolamento termico e acustico e oltre che una riduzione dei consumi energetici*. Non assorbe l’umidità ed è inalterabile nel tempo (mantiene costanti le sue proprietà e prestazioni di isolamento). È incombustibile: in caso di incendio, infatti, non rilascia fumi e gas nocivi; è imputrescibile.

Fig.1_Isover Insulsafe33 è ideale per l’isolamento tramite insufflaggio di sottotetti non abitabili di difficile accesso ©Saint-Gobain Italia

Perché isolare con Isover Insulsafe33 L’isolamento mediante insufflaggio consente di realizzare interventi di ristrutturazione energetica, fruttando lo spazio nelle intercapedini delle pareti o le superfici dei sottotetti, senza ridurre lo spazio abitativo. L’insufflaggio con Isover Insulsafe33, permette di associare la rapidità della tecnica con i vantaggi della lana di vetro.



I vantaggi dell’insufflaggio con Isover Insulsafe33 sono molteplici: semplice ed economico (non necessita di demolizioni);

non riduce lo spazio interno dell’abitazione, a differenza dell’isolamento con controparete;

non sono necessari permessi, a differenza dell’isolamento con cappotto;

consente di realizzare gli interventi di isolamento in maniera rapida;

semplice da installare, con modalità non invasive degli spazi abitativi;

non genera polvere durante la posa;

compatibile con le principali macchine da insufflaggio di cellulosa.

Fig.2_La lana di vetro in fiocchi, Isover Insulsafe33, viene insufflata in intercapedine nelle murature perimetrali ©Saint-Gobain Italia