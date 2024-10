Come scegliere il pickup perfetto per chi opera nei cantieri

Chi opera nei cantieri necessita di veicoli che non siano solo pratici, ma anche versatili e adatti a spostamenti su cantieri, trasporto di attrezzature o materiali pesanti. In questo contesto, il pickup si presenta come una scelta ideale, grazie alla combinazione di potenza, capacità di carico e robustezza.



Tuttavia, scegliere il modello giusto richiede un’attenta valutazione delle esigenze lavorative, del budget disponibile e dalla qualità del veicolo dalla quale potrebbe dipendere la frequenza di attività di manutenzione o di ricambi per il pickup che avrai scelto: Opel ricambi, Mercedes o Bmw ad esempio che ad oggi puoi reperire anche online.



In questa guida, esploriamo i principali fattori da considerare per trovare il pickup perfetto.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Il budget: un investimento a lungo termine Per chi opera in edilizia, l’acquisto di un pickup rappresenta un vero e proprio investimento. Rispetto ai veicoli standard, i pickup hanno un costo iniziale superiore, con i modelli base che partono da circa 30 mila euro.



Tuttavia, se utilizzato per il trasporto di attrezzature, materiali da costruzione o spostamenti su terreni accidentati, il pickup può rivelarsi essenziale per l’efficienza del lavoro. Le versioni più accessoriate e tecnologicamente avanzate possono arrivare a superare i 100 mila euro, ma includono dotazioni che possono facilitare il lavoro in cantiere, come sistemi di trazione integrale, sospensioni rinforzate e cabine spaziose per trasportare strumenti e personale.

Dimensioni e capacità di carico: adattabilità ai cantieri Le dimensioni del pickup sono un fattore cruciale per chi lavora nell’edilizia. Esistono modelli di diverse taglie, dai pickup compatti, più agili e ideali per chi opera in città o in spazi ristretti, ai pickup full-size, capaci di trasportare carichi più pesanti e voluminosi, perfetti per chi deve muoversi tra cantieri di grandi dimensioni.



I pickup di medie dimensioni offrono una soluzione pratica per chi ha bisogno di spostarsi con facilità e trasportare attrezzature leggere, mentre i modelli full-size, soprattutto nella versione pesante, possono gestire materiali o attrezzature da cantiere. Inoltre, la capacità di traino è un aspetto da tenere in considerazione per chi ha necessità di spostare carrelli o macchinari pesanti.

Alimentazione e motorizzazione: efficienza per i professionisti Per chi lavora nel settore edile, la scelta del motore è strettamente legata all’efficienza e alla capacità di affrontare terreni difficili. I pickup con motorizzazione diesel sono spesso preferiti per la loro capacità di traino e per i consumi più contenuti su lunghe distanze, ma esistono anche modelli a benzina o con propulsori ibridi per chi cerca una soluzione più sostenibile.



La trazione integrale è particolarmente utile per chi lavora in cantieri difficili da raggiungere o in condizioni meteorologiche avverse. Molti modelli offrono diverse configurazioni di motorizzazione, permettendo ai professionisti di scegliere in base alle specifiche esigenze lavorative e ai percorsi più frequenti.

Capacità di traino e carico: massima efficienza sul lavoro Per chi opera in edilizia, il pickup ideale deve poter trasportare materiali pesanti e avere un’elevata capacità di traino. La maggior parte dei modelli offre dati precisi su questi parametri, ma è importante scegliere una configurazione che garantisca sicurezza e affidabilità nel trasporto di carichi pesanti o voluminosi. Valutare attentamente la capacità di carico e la robustezza del veicolo è essenziale per evitare sorprese in fase di utilizzo sul campo.



Per chi opera nel settore edile, un pickup rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto: è uno strumento di lavoro che deve combinare robustezza, capacità di carico e versatilità. Lavorare in un cantiere o percorrere strade sterrate, scegliere il pickup giusto significa fare un investimento a lungo termine, capace di ottimizzare l’efficienza lavorativa. È importante valutare con attenzione il budget, le necessità di carico e traino e la configurazione motore più adatta alle esigenze.



Foto di Kendall Hoopes

Da non perdere FORMATO CARTACEO La Patente a Punti nei Cantieri edili La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024 22.80 € Scopri di più