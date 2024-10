Protezione tetti: le nuove soluzioni Saint-Gobain contro grandine e calore

Anche nel 2024, il clima continua a evidenziare nuovi allarmanti record. In linea con le temperature fuori scala, ci sono anche le condizioni per cui, come lo scorso anno, possano ripresentarsi eventi meteorologici estremi come alluvioni improvvise, trombe d’aria e grandinate. Per queste ultime, in particolare, è verosimile che prosegua il trend rilevato dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR, che negli ultimi dieci anni ha registrato un aumento del 30% delle grandinate intense e violente *.



Perché è importante proteggere i tetti? In considerazione dei cambiamenti climatici e delle possibili ripercussioni che ne derivano, è fondamentale adottare misure preventive per assicurare la tutela delle persone e dei beni materiali. È essenziale proteggere gli edifici non solo dal surriscaldamento, che può deteriorare e indebolire le strutture nel lungo periodo, ma anche dalla grandine, la quale può danneggiare tegole e coppi, mettendo a rischio l’impermeabilità e l’isolamento termico dei tetti.

Le soluzioni Saint-Gobain Italia contro la grandine La ricerca e l’innovazione Saint-Gobain Italia nel campo dei materiali per l’edilizia moderna, che coniugano comfort abitativo e sostenibilità, offrono un’ampia gamma di prodotti e soluzioni a marchio Isover dedicate alle coperture.



La linea Bituver, che include membrane a mescola elastomerica ed elastoplastomerica con tecnologia BituverTech®, offre soluzioni avanzate per la protezione dei tetti. Questi prodotti garantiscono un’ottima impermeabilizzazione e resistenza agli impatti della grandine. Tra di essi, alcuni sono testati per la determinazione della resistenza alla grandine secondo la norma EN 13583 assicurando non solo la protezione efficace dei tetti ma anche la possibilità di ripristinarne l’integrità dopo eventuali danneggiamenti.



Un esempio in questo senso è Bituver Fleximat, una membrana elastomerica con armatura in TNT di poliestere a filo continuo rinforzato con fili in fibra di vetro.



Bituver Renover, invece, è una membrana monostrato a doppia mescola ideale per il rifacimento di membrane vecchie e deteriorate. Il lato inferiore, realizzato con una specifica mescola elastomerica SBS garantisce un’elevata aderenza, mentre il lato superiore in mescola APAO consente una superiore efficienza applicativa.



Tra le soluzioni complete di isolamento termo-acustico proposte da Saint-Gobain Italia citiamo Saint-Gobain Roof System Ice Protection: una copertura piana con isolante minerale e membrana impermeabilizzante in doppio strato. Bureau Veritas ha effettuato un’attestazione tecnica di conformità del sistema impermeabile Saint-Gobain Roof System Ice Protection alla norma UNI 8178/2:2019 (indicazioni progettuali coperture continue). Oltre allo strato isolante costituito dal pannello Isover Superbac Roofine G3, l’elemento di tenuta, utilizzato come strato a finire, è costituto dalla membrana elastomerica Bituver Fleximat 4 mm Mineral che, grazie alla speciale mescola BPE garantisce una flessibilità a freddo fino a -25° ed è stata sottoposta a test di resistenza alla grandine.

Soluzioni per la riduzione dell’effetto “isola di calore” Saint-Gobain Italia propone una vasta gamma di soluzioni innovative per il risparmio energetico e caratterizzate da un elevato indice di riflettanza solare, tra cui il sistema Saint-Gobain Roof System California BT2. Questa soluzione è certificata B ROOF (t2) da un ente terzo e destinata a tetti piani con alto SRI (Solar Reflection Index).



L’indice SRI delle coperture indica la capacità di queste ultime di riflettere e dissipare il calore proveniente dai raggi solari. Un valore elevato di SRI significa che meno calore sarà assorbito e trasmesso agli ambienti interni, riducendo i consumi energetici e i costi di climatizzazione, oltre a migliorare il comfort abitativo.



Il sistema è composto da due strati principali. Il primo è l’elemento impermeabilizzante Bituver S-30 4 mm P, una membrana elastomerica con una speciale miscela BPE, caratterizzata da flessibilità a freddo fino a -30°C. Il secondo è una membrana elastomerica ad alto SRI, realizzata anch’essa con la miscela speciale BPE, applicata a fiamma e conosciuta come Bituver Megaver California. Questa membrana è ricoperta da una lamina di alluminio goffrata, preverniciata con una vernice bianca riflettente e trattata con tecnologie avanzate per migliorarne l’adesione e la durabilità.



Grazie a questa soluzione, Saint-Gobain Italia offre l’unica membrana impermeabilizzante per coperture con valori di SRI certificati da un ente terzo, sia per i materiali nuovi che per quelli sottoposti ad invecchiamento. Valori di SRI certificato: 96% (a nuovo)

Valori di SRI certificato: 80% (sottoposto ad invecchiamento) Scopri di più

