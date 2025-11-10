Collegio Consultivo Tecnico: cosa cambia con il Correttivo al Codice Appalti

Nell’ambito delle modifiche del d.lgs. 209/2024 (correttivo) che hanno interessato, tra gli altri interventi, alcune parti degli articoli 215 e 216 del d.lgs. 36/2023 e la riscrittura completa dell’allegato V.2, risulta utile analizzare gli attuali termini di svolgimento dell’attività del collegio consultivo tecnico arrivando anche a chiarire alcuni elementi, non secondari, di questa funzione, soprattutto in materia di compiti assegnati ai componenti del collegio e di attività rese obbligatorie dalle norme.



Prima considerazione: viene a cadere l’obbligo di costituzione del collegio per servizi e forniture che nel precedente codice era fissata a 1 milione di euro, anche se resta la facoltà (disciplinata dall’articolo 218 del codice che assegna questa scelta alla stazione appaltante sia per i lavori che per i servizi e forniture).

Le funzioni del collegio consultivo tecnico

Per quanto riguarda i compiti e le funzioni è necessario considerare che nel d.M. 17 gennaio 2022 (linee guida delle funzioni del collegio consultivo tecnico tutt’ora in vigore) il punto 3.1.1 specifica che: “Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possono rallentare o compromettere l’iter realizzativo dell’opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.”



Questi elementi, ulteriormente espressi anche agli articoli 215, comma 1 e 216, comma 1 del d.lgs. 36/2023 (come modificati dal d.lgs. 209/2024) e che riguardano l’ambito di competenza del collegio così definito, sono prescritti:

“ Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti …..” (art. 215, comma 1 del codice);

che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti …..” (art. 215, comma 1 del codice); “Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l’acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l’esperibilità dell’accordo bonario per la decisione sulle riserve.” (art. 216, comma 1 del codice).

Ferma restando l’ampiezza dell’ambito che continua ad includere l’attività finalizzata alla risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura (come già riportata dall’articolo 207 del d.lgs. 50/2016 e dall’articolo 6 della legge 120/2020 e dal punto 3.2.1 del d.M. 17/1/2022), l’articolo 216, comma 1 del d.lgs. 36/2023, come modificato dall’articolo 63 del d.lgs. 209/2024, specifica ulteriormente l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere, o di una determinazione del collegio (richiesta concordemente dalle parti) in merito alle riserve, proposte di variante (nuova immissione) e tutte le controversie o dispute tecniche di ogni natura anche nel caso di costituzione facoltativa del collegio.



Oltre queste prescrizioni è necessario considerare anche quella immessa nel comma 2 dell’articolo 216 del codice (sempre dall’articolo 63 del d.lgs. 209/2024) e che prescrive l’acquisizione obbligatoria del parere del collegio anche nei casi di risoluzione contrattuale.