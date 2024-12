Dal Notaio per comprare casa: come evitare e risolvere problemi tecnici

È conoscenza comune che, per comprare casa, ci si debba rivolgere al Notaio. Forse è però meno noto quando e perché bisogna rivolgersi a questo professionista: quindi, se vi state accingendo a chiedere un preventivo al Notaio per la vostra nuova abitazione, ecco alcune cose che può essere utile sapere.



Perché mi devo rivolgere al Notaio? Prima di tutto è necessario comprendere il perché io mi debba rivolgere a un Notaio per comprare casa. La legge prevede questa figura professionale – che, lo ricordiamo, è un pubblico ufficiale tenuto a mantenere un atteggiamento super partes – a tutela del cittadino quando si compiono atti rilevanti dal punto di vista sociale ed economico, ma anche per garantire l’assoluta legalità e regolarità delle transizioni e, infine, per la riscossione di una serie di tasse e imposte che gravano su questi atti.



Dovremmo quindi vedere il Notaio non solo come un obbligo, ma anche e soprattutto come un elemento di serenità sia per noi sia, un domani, per i nostri eredi. Un atto notarile infatti è praticamente inattaccabile dal punto di vista legale ed è la migliore garanzia che possiamo avere. Per una tranquillità ancora maggiore dovremmo però rivolgerci al Notaio non solo a giochi fatti, ma prima di sottoscrivere qualsiasi impegno: vediamo perché.

Quali problemi tecnici posso incontrare quando compro casa? Spesso quando vediamo un’abitazione che ci piace e che abbiamo intenzione di acquistare ci viene chiesto di sottoscrivere un impegno all’acquisto, spesso vincolante per il compratore ma non per il venditore. Forse non è però noto che tali impegni rimangono validi anche nel caso in cui un immobile presenti delle irregolarità, dei vincoli o degli abusi e poco vale il fatto che su un immobile del tutto o in parte abusivo non si possa procedere con il rogito. Le conseguenze sono facili da immaginare: tempi che si allungano, sempre che i problemi siano risolvibili e vi sia la volontà di risolverli, e non di rado anche costi che lievitano.



Ecco perché chiedere consulenze e controlli al Notaio prima di impegnarsi all’acquisto è senz’altro una buona idea, così come lo sarebbe per i venditori mettere in regola le abitazioni prima di giungere sul mercato.

Chi sostiene le spese dell’atto notarile? Le spese dell’atto notarile per le compravendite immobiliari sono per consuetudine a carico dell’acquirente. Come detto, si tratta di una consuetudine e non di un obbligo: nulla vieta che le parti possano accordarsi in modo diverso. Allo stesso modo, se l’acquirente non onorasse i propri impegni economici, il Notaio potrebbe richiedere che a coprire le spese sia il venditore.



Le spese dell’atto notarile comprendono sia l’onorario del professionista e le spese legate all’attività dello studio, sia una serie di tasse e imposte che dipendono da diversi fattori, primo fra tutti se si tratta di una prima o di una seconda casa e se la compravendita avviene tra privati o tra privato e impresa costruttrice.

Quali sono le tariffe del Notaio per le compravendite? Sebbene siano esistite per un breve periodo, oggi non esistono tariffe del Notaio per le compravendite stabilite per legge: l’unico modo per sapere quale sarà la spesa cui far fronte è dunque chiedere un preventivo.



Ciò che si può calcolare a priori, avendo alla mano i dati necessari, è invece l’importo di tasse e imposte, poiché si tratta di valori stabiliti per legge e che non dipendono dunque dalle scelte del singolo professionista.