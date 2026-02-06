Milano-Cortina 2026: le infrastrutture realizzate con legno certificato PEFC

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che si aprono ufficialmente oggi, rappresentano tra le altre cose anche un’occasione concreta per portare la bioedilizia nei cantieri delle grandi opere, sperimentando modelli avanzati di edilizia responsabile anche in ambito infrastrutturale.



In questo contesto, il legno certificato PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) – ente promotore della gestione corretta e sostenibile del patrimonio forestale – si conferma uno dei materiali chiave per coniugare prestazioni costruttive e impatto ambientale, grazie a tre fattori determinanti: gestione forestale sostenibile, tracciabilità della filiera e controllo documentale verificato da terza parte.



“I grandi eventi internazionali sono un’opportunità decisiva per dimostrare che la sostenibilità non deve essere un elemento accessorio, ma un criterio progettuale e industriale misurabile”, ha dichiarato Marco Bussone, Presidente PEFC Italia. Vediamo alcune realizzazioni in legno certificato PEFC.



Edilizia dei grandi eventi come acceleratore di qualità, innovazione e sostenibilità A partire dal contesto alpino del Trentino, dove lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero simboleggia un esempio storico di costruzione e riqualificazione orientata alla durabilità, fino al contesto urbano di Milano, con il Villaggio Olimpico di Porta Romana che integra soluzioni per i tamponamenti in legno certificato per la sua origine sostenibile, il percorso tracciato dall’edilizia dei grandi eventi esemplifica il suo ruolo di acceleratore di qualità, innovazione e responsabilità ambientale, con ricadute concrete sul territorio ben oltre il tempo dell’evento.



“La certificazione PEFC applicata al legno per l’edilizia consente di rendere trasparente la provenienza del materiale e di dare valore a filiere corte italiane, documentate e controllate. Le Olimpiadi sono legami, interazioni, dialogo, fraternità: valori che PEFC vuole condividere e vivere fino in fondo con enti locali, imprese e associazioni. Rilanciamo questo impegno guardando ai luoghi”, continua Bussone.

Caso alpino: Edificio TV e Stadio del Fondo di Lago di Tesero (TN) In Trentino, il Centro del Fondo di Lago di Tesero in Val di Fiemme, rappresenta uno dei casi più emblematici di applicazione del legno certificato PEFC in ambito sportivo e infrastrutturale. Qui la certificazione consente di trasformare una scelta costruttiva in un dato verificabile, valorizzando la provenienza responsabile del legno e la tracciabilità lungo l’intera filiera.



Edificio TV del Centro del Fondo di Lago di Tesero

Realizzato in occasione dei Mondiali di Sci Nordico 2013, l’Edificio TV del Centro del Fondo di Lago di Tesero è certificato secondo lo standard PEFC di tracciabilità (tecnicamente chiamato “Catena di Custodia”). Per la sua realizzazione sono stati utilizzati 12.926,98 m² di materiale legnoso proveniente da filiera interamente certificata PEFC, tracciabile e verificata da terza parte, così articolati: 1.724,48 m² di tavolato in abete rosso e 7.394,43 m² di listoni della Magnifica Comunità di Fiemme (TN)

di tavolato in abete rosso e di listoni della 2.202,72 m² di pareti e 727,97 m² di solai in XLam di abete rosso trentino

di pareti e di 877,38 m² di rivestimenti e montanti in larice provenienti da boschi trentini Dal punto di vista tecnico, i pannelli XLam presentano spessori variabili tra 81 mm (pareti interne) e 285 mm (tetto), mentre sul piano ambientale la scelta di legname locale trentino ha contribuito a ridurre l’impatto emissivo legato ai trasporti, con circa 60 tonnellate di CO₂ equivalente evitate (ordinariamente il legname viene invece importato da Paesi distanti centinaia di chilometri, con trasporti su gomma). Stadio del Fondo – riqualificazione del Centro del Fondo “Fabio Canal”

Accanto all’esperienza dell’Edificio TV, il Centro del Fondo “Fabio Canal” è stato interessato da un recente percorso di riqualificazione che integra materiali certificati e una filosofia orientata alla durabilità, in linea con un approccio di lungo periodo che punta a lasciare al territorio infrastrutture funzionali, utilizzabili oltre l’evento e capaci di stoccare CO 2 all’interno del legno utilizzato. Sono stati complessivamente impiegati: 1.443 m² di pannelli XLam in abete alpino

di pannelli 19,5 m³ di legno lamellare in abete della Val di Fiemme

di legno 36 m³ di legno lamellare in larice alpino per le facciate vetrate

di legno per le facciate vetrate 344 m² di listoni in larice della Val di Fiemme per i rivestimenti dei prospetti L’utilizzo di materiali certificati e tracciabili rafforza, anche in questo caso, l’idea di una filiera capace di collegare gestione responsabile del bosco e realizzazione di infrastrutture sportive orientate alla legacy e al valore durevole per le comunità locali.

Caso urbano: il Villaggio Olimpico di Milano (Porta Romana) Se il Trentino rappresenta un esempio alpino di filiera corta e legacy, il Villaggio Olimpico di Milano, nell’area ovest dell’ex Scalo di Porta Romana, offre un caso urbano ad alta visibilità in cui le scelte costruttive legate al legno certificato entrano nella realizzazione di un’infrastruttura destinata ad avere una vita lunga anche oltre i Giochi.



Il Villaggio Olimpico è infatti concepito per accogliere temporaneamente gli atleti durante l’evento e diventare successivamente uno studentato, confermando una strategia di riuso e continuità d’impiego coerente con le nuove aspettative di sostenibilità del costruito.



Il progetto è stato realizzato utilizzando pannelli XLam in legno certificato PEFC per le pareti di tamponamento, con un’estensione pari a circa 15.000 m². Una scelta che consente di integrare criteri di tracciabilità e trasparenza dei materiali anche in un contesto urbano in cui la qualità delle opere e la documentazione di filiera rappresentano elementi sempre più rilevanti per amministrazioni, cittadini e stakeholder.

Come ha spiegato Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia, “Il legno certificato PEFC offre una garanzia concreta lungo tutta la filiera: dalla foresta al prodotto finito, passando per il cantiere. Progetti come quello di Lago di Tesero dimostrano che la certificazione PEFC può essere uno strumento operativo per segnalare l’importanza della tracciabilità del legno locale e farla apprezzare come strumento di verifica anche nelle infrastrutture pubbliche e nelle opere di grande visibilità. In questo contesto, l’impiego del legno certificato per tre strutture dei Giochi Olimpici ha consentito di evitare complessivamente 6.764 tonnellate di CO₂, grazie alla scelta del legno in sostituzione dell’acciaio strutturale, confermando il ruolo strategico dei materiali rinnovabili nella riduzione dell’impatto climatico delle grandi opere”.

Certificazione PEFC: filiera tracciabile e controllata Ricordiamo che PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC, cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale. Il PEFC è un’iniziativa internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate all’implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale. Partecipano allo sviluppo del PEFC i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, organizzazioni ambientaliste, dei consumatori finali, degli utilizzatori, dei liberi professionisti, della ricerca, del mondo dell’industria del legno e dell’artigianato.



Nei grandi progetti infrastrutturali la sostenibilità non è più soltanto una dichiarazione di intenti: diventa un requisito misurabile legato a tracciabilità, conformità e controllo. In questo contesto, la certificazione di tracciabilità PEFC applicata all’edilizia consente di garantire che il legno utilizzato provenga da foreste gestite in modo responsabile e da una filiera documentata, riducendo il rischio di approvvigionamenti non verificabili.



La Certificazione PEFC assume un ruolo particolarmente significativo perché consente di qualificare opere specifiche e valorizzare non solo il materiale in sé ma la solidità del processo: dalla selezione del legno alla trasformazione industriale, fino alla sua messa in opera. In un momento in cui il settore delle costruzioni è chiamato a contribuire agli obiettivi climatici e ambientali, la combinazione tra materiali rinnovabili, filiera corta e certificazione indipendente rappresenta una leva operativa per ridurre emissioni, aumentare la trasparenza e accelerare modelli più responsabili di realizzazione delle opere pubbliche.

