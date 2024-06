Midas Falegnami: partner degli studi di architettura per gli arredi su misura

Sei un progettista e stai seguendo un nuovo progetto che necessita di arredi su misura? Vuoi realizzare un interior design di qualità sia dal punto di vista dei materiali sia dell’estetica? Tutti gli studi di architettura hanno bisogno di partner in linea con le loro esigenze. D’altra parte, la soddisfazione del cliente finale è fondamentale ed è necessario evitare disavventure durante il progetto (materiali di dubbia qualità, tempistiche non rispettate, risultati diversi dalle aspettative, inconvenienti, ecc.).



Affinché il risultato rispecchi l’idea iniziale sono necessari alcuni elementi fondamentali, come materiali di qualità che durano a lungo, artigiani in grado di assecondare le richieste con una personalizzazione al 100% e ovviamente il rispetto delle tempistiche di lavorazione e consegna.



Perché affidarsi a Midas Falegnami per i progetti di interior design Collaborare con Midas Falegnami assicura arredi su misura con alti standard qualitativi. Il progetto riguarda l’arredamento di un’abitazione? Un ristorante? Oppure un ufficio aziendale? Non importa quali sono gli ambienti da arredare, Midas produce mobili e arredamento in legno molto resistenti che offriranno ai clienti un comfort senza precedenti. Coperture, parquet, mobili, tetti, serramenti e infissi: tutto realizzato con estrema eleganza e ponendo grande attenzione alla sua funzionalità.



Per realizzare progetti di particolare complessità, Midas mette a disposizione dei progettisti il suo moderno laboratorio, assieme ad artigiani altamente specializzati che vantano grandi competenze e si occuperanno di realizzare le soluzioni richieste dal tuo progetto (sia residenziale che commerciale). Midas assicura: Legno di qualità : per garantirti una qualità senza precedenti utilizza unicamente le migliori essenze presenti sul mercato;

: per garantirti una qualità senza precedenti utilizza unicamente le migliori essenze presenti sul mercato; Infissi e serramenti certificati : le soluzioni Midas in legno sono certificate CE, a garanzia di qualità e del rispetto delle normative in vigore;

: le soluzioni Midas in legno sono certificate CE, a garanzia di qualità e del rispetto delle normative in vigore; Personalizzazione: Midas può realizzare qualunque soluzione, in linea con le esigenze dei progettisti. Dalle analisi preliminari al taglio delle materie prime, alla realizzazione vera e propria, Midas darà vita al progetto del tuo studio d’architettura, assicurando un lavoro impeccabile.





Midas inizia la sua attività nel 1972 e continua a puntare su innovazione e qualità, formando gli artigiani e insegnando loro tutti i segreti del mestiere. Collaborare con Midas assicura un risultato premium sotto tutti i punti di vista: qualità, durabilità, tempistiche e professionalità.



Hai bisogno di un partner per il tuo progetto d’architettura? Oppure necessiti di qualche chiarimento? Visita il sito e fissa un appuntamento