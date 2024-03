Nuovo Codice appalti, un Master online di formazione e aggiornamento

Come sappiamo, il nuovo Codice appalti (Decreto Legislativo n. 36/2023), in attuazione della Legge delega n. 78/2022, presenta significative innovazioni e profonde discontinuità rispetto al precedente (Decreto Legislativo n. 50/2016).



Per questo è stato organizzato il Master di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici (II edizione) per operatori economici, consulenti PA/PNRR e aziende, che approfondisce le disposizioni previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) e le conseguenti procedure riguardanti i lavori di servizi e forniture pubblici.



Il Master online si articola in quattro unità didattiche – che si terranno nei giorni 7, 14, 21, 28 maggio 2024 (ore 15:00-19:00) – e si rivolge in modo particolare al settore privato degli operatori economici, dei professionisti (tecnici, avvocati e commercialisti) e ai consulenti degli enti locali per l’attuazione del PNRR.



Il Master è a numero chiuso, con un massimo di 40 partecipanti. A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione, previo superamento di test finale di verifica dell’apprendimento. Inoltre sarà richiesto l’accreditamento per la formazione continua degli Avvocati.



Scopri il programma completo e iscriviti al Master online in diretta! Clicca qui

Master Nuovo Codice appalti, programma e docenti Il Master esaminerà in particolare le singole fasi e le attività da eseguire per il completamento dell’appalto. Farà ricorso a una metodologia didattica in grado di favorire l’immediata individuazione degli aspetti operativi di maggiore importanza, evidenziando le possibili criticità e le soluzioni da adottare. La parte generale del Master si concentra sulla struttura del nuovo Codice dei contratti pubblici e sulla programmazione e progettazione degli interventi.

La parte specialistica del Master si concentra sulla esecuzione delle opere, direzione e contabilità e collaudo dei lavori e sulle attività, procedure e gestione dei servizi e forniture.

La parte operativa del Master affronta la gestione full digital delle procedure di gara: principi e regole nelle diverse fasi di affidamento. Offre una guida operativa per il Responsabile unico di progetto con un focus sul MEPA. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma online sarà inoltre possibile porre domande e quesiti ai docenti, che sono: Marco Agliata: Architetto. Esperto e autore di pubblicazioni in materia di programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private negli ambiti dei beni culturali, ambientali, gestione del territorio e nell'edilizia.

Roberto Bonatti: Avvocato e professore aggregato dell'Università di Bologna. Esperto di contrattualistica pubblica e autore di numerose pubblicazioni in tema di affidamento e gestione degli appalti pubblici.

: Avvocato e professore aggregato dell’Università di Bologna. Esperto di contrattualistica pubblica e autore di numerose pubblicazioni in tema di affidamento e gestione degli appalti pubblici. Giancarlo Sorrentino: Esperto in e-procurement. Coautore del canale tematico “MePA e gli altri strumenti di e-procurement” della rivista internet Appalti&Contratti. Autore di pubblicazioni in materia. Funzionario Ufficio Gare di Amministrazione Provinciale – Soggetto aggregatore