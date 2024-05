Decreto agricoltura: a rischio i progetti fotovoltaici

Il Decreto Agricoltura, attualmente in attesa di approvazione, solleva preoccupazioni significative per il futuro dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, in particolare per i progetti fotovoltaici previsti sui terreni agricoli.



Attraverso un comunicato stampa, Attilio Piattelli, Presidente del Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica (FREE) rappresentante di oltre 25 associazioni nazionali, sottolinea che la normativa in questione, se non modificata, potrebbe bloccare l’installazione di nuovi impianti, compromettendo gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese fissati per il 2030, sia a livello nazionale che europeo.



FREE si è espresso con preoccupazione in una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e ai Ministri competenti, evidenziando come la norma proposta sia in netto contrasto con gli impegni presi dall’Italia, come il recente accordo al G7 di Torino, che prevede il triplo aumento delle capacità rinnovabili entro il 2030.



Vediamo di seguito quali sono le contraddizioni e i rischi sollevati dalle associazioni.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Non perdere FORMATO EBOOK Decreto CER. Guida agli incentivi per il fotovoltaico e gruppi di autoconsumo L’accesso agli incentivi e alle tariffe agevolate per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, contemplato dal c.d. Decreto CER e dal regolamento operativo del GSE, non coinvolge soltanto le Comunità Energetiche Rinnovabili ma anche i singoli proprietari di edifici unifamiliari, villette e appartamenti in condominio.Ma qual è il funzionamento di questi finanziamenti e incentivi? A quanto ammontano e come si calcolano? Come accedervi?Tutte le risposte vengono fornite in questo eBook: una guida pratica che aiuta a conoscere e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal nuovo sistema incentivante per il fotovoltaico.A ulteriore supporto, l’opera presenta un ampio glossario operativo, un modello di contratto per la costituzione di un Gruppo di Autoconsumo (disponibile anche in formato .docx personalizzabile) e oltre 100 casi pratici e quesiti risolti.I CONTENUTIGli incentivi al fotovoltaico del Decreto CERConfigurazioni e incentiviConteggi e pagamentiLe regole per creare i Gruppi di AutoconsumoI bonus per installazione impiantiIl Gruppo di Autoconsumo in condominioIl Gruppo in condominio con impianti privatiIl contributo PNNRQuesiti risolti (115 quesiti)Glossario OperativoModello contratto costituzione Gruppo AutoconsumoAntonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia Antonella Donati | Maggioli Editore 2024 16.07 € Scopri di più

Contraddizioni e rischi Il decreto sembra contraddire direttamente anche le linee guida del Decreto Aree Idonee, la cui pubblicazione era attesa per giugno 2022, e il Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC).



Se il Decreto Agricoltura venisse approvato senza modifiche, l’obiettivo di sviluppo del fotovoltaico, diventerebbe irraggiungibile. Il blocco di questi progetti non solo impedirebbe di raggiungere gli obiettivi ambientali, ma avrebbe anche un impatto economico significativo.



Il 2022 ha visto un risparmio di circa 25 miliardi di euro sul costo dell’energia elettrica grazie al minor ricorso ai combustibili fossili, dimostrando l’efficacia economica delle rinnovabili. Inoltre, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di medie e grandi dimensioni è cruciale per ridurre ulteriormente i costi dell’energia.



Nel comunicato si legge che triplicare le installazioni rinnovabili come stabilito al G7 richiederebbe meno dell’1% delle aree agricole del nostro Paese, e che per raggiungere il meno ambizioso obiettivo del REPowerEU servirebbe solo lo 0,5% dei terreni agricoli.

Necessario un quadro normativo stabile e favorevole FREE auspica un intervento risoluto della Presidenza del Consiglio per evitare che il decreto blocchi l’avanzamento dei nuovi progetti fotovoltaici.



È essenziale un confronto aperto e costruttivo con le associazioni rappresentate da FREE per discutere queste tematiche cruciali, garantendo che l’Italia non solo rispetti i suoi impegni ambientali ma anche che promuova un modello economico sostenibile.



L’industria della transizione energetica è pronta a espandersi in Italia, creando nuovi posti di lavoro e aumentando la capacità produttiva nazionale delle tecnologie rinnovabili. Tuttavia, per realizzare questi obiettivi è indispensabile avere un quadro normativo stabile e favorevole.

Le associazioni Il Coordinamento FREE rappresenta le associazioni: ADICONSUM – Associazione italiana difesa consumatori e ambiente, AICARR – Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali, ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento, ARSE – Associazione Riscaldamento Senza Emissioni, ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management, ASSOESCO – Associazione italiana delle Energy Service Company e degli Operatori dell’Efficienza Energetica, ASSOPETROLI-ASSOENERGIA, ATER – Associazione Tecnici Energie Rinnovabili, CIB – Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, CIA Veneto, ELETTRICITÀ FUTURA, FEDERIDROELETTRICA, FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, GBC ITALIA – Green Building Council Italia, GIGA – Gruppo Informale per la Geotermia e l’Ambiente, ISES Italia, ITABIA – Associazione Italiana Biomasse, ITALCOGEN, ITALIA Solare, KYOTO CLUB, LA NUOVA ENERGIA – Distretto Produttivo Pugliese, LEGAMBIENTE, Motus-E. Ordine degli Ingegneri di Roma, Associazione “Si alle energie rinnovabili No al nucleare”, Chimica Verde Bionet, CITERA, CSI Piemonte, Dipartimento Energia Università di Palermo, GREENPEACE ITALIA, Istituto IRE, MSA – Movimento per lo Sviluppo energie Alternative, POLIMI, RE-CORD Firenze, Sotto il Monte Solare, WWF ITALIA, Liter of Light.