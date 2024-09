Piano e Progetto di Area Verde: un manuale di progettazione completo

La progettazione e la pianificazione delle aree verdi sono discipline fondamentali per il miglioramento della qualità della vita nelle nostre città e territori. In un’epoca in cui l’urbanizzazione cresce rapidamente, la necessità di spazi verdi ben progettati diventa sempre più evidente, non solo per il benessere umano ma anche per la sostenibilità ambientale.

In questo contesto, il volume Piano e Progetto di Area Verde (>> questo il link per acquistarlo su Amazon), scritto da Alessandro Toccolini e giunto alla sua quinta edizione, si presenta come una risorsa imprescindibile per professionisti e studenti del settore.

Questo manuale si distingue infatti per la sua visione integrata e completa, che abbraccia l’intero spettro delle aree verdi, dalle aree naturali al verde agricolo, passando per il verde urbano e le aree di frangia metropolitana, fino ad arrivare al verde destinato al recupero ambientale. Ma vediamo più dettagli del volume.

Acquistalo qui: FORMATO CARTACEO Piano e Progetto di Area Verde Il volume, giunto alla V edizione, è un manuale di pianificazione e di progettazione delle aree verdi, intese nel loro significato più completo e in una visione unitaria che spazia dalle aree naturali al verde agricolo, dal verde urbano alle aree di frangia metropolitana, al verde con funzione di recupero ambientale.Il processo di pianificazione viene strettamente legato a quello di progettazione: quando si realizza un intervento occorre, infatti, rispondere prima alle domande “che cosa”, “dove” e “perché” (pianificazione) e successivamente decidere “come” (progettazione); e ciò vale sia per la realizzazione di un giardino privato, sia per la creazione di un parco pubblico, sia per il recupero ambientale di un’area.Chiariti gli elementi di base e forniti i metodi di valutazione per la pianificazione, il volume propone un percorso progettuale, integrato da proposte, esempi e tabelle utili alla progettazione. Un capitolo viene interamente dedicato ai principi di composizione degli spazi aperti. Data l’importanza della tecnologia GIS e CAD nella prassi progettuale, ne viene fornita un’illustrazione ed una sintesi.Viene proposto uno schema di “Regolamento tipo per le aree verdi in ambito comunale”, di sicura utilità sia per il tecnico pubblico sia per il progettista incaricato.Questa nuova edizione, aggiornata nei contenuti, è stata ulteriormente arricchita con il tema dell’urbanistica verde dove si analizzano i temi dell’urbanistica (densità edilizie, standard, unità urbanistiche elementari, azzonamenti, modelli insediativi, viabilità, altezza degli edifici, spine verdi), valutandoli in tale ottica e fornendo indicazioni operative al riguardo. Inoltre sono state inserite le linee guida per la progettazione e una serie di raccomandazioni operative per alcune tipologie significative di spazi aperti, quali le università, gli ospedali e gli spazi per la produzione.Completano la nuova edizione ulteriori aggiornamenti sulle greenways e sui percorsi verdi urbani, il tutto facilmente reperibile tramite un essenziale indice analitico degli argomenti.Alessandro ToccoliniIngegnere e architetto, già professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano. È, altresì, presidente dell’Associazione Italiana Greenways, socio ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio. Alessandro Toccolini | Maggioli Editore 2024 68.40 € Scopri di più

Approccio completo a pianificazione e progettazione Il processo di pianificazione è strettamente legato a quello di progettazione: l’autore, ingegnere e architetto di grande esperienza, sottolinea l’importanza di rispondere preliminarmente alle domande “che cosa”, “dove” e “perché” prima di affrontare il “come” del progetto. Questo approccio è applicabile tanto alla creazione di giardini privati quanto alla realizzazione di parchi pubblici o al recupero di aree ambientali degradate.



Il libro fornisce strumenti e metodi di valutazione utili alla pianificazione, proponendo un percorso progettuale che viene arricchito da esempi pratici, tabelle e schemi che facilitano la comprensione. Un capitolo è interamente dedicato ai principi di composizione degli spazi aperti, dimostrando l’importanza di un design armonioso e funzionale.

Tecnologie e regolamenti: strumenti indispensabili per il progettista Data l’importanza delle tecnologie GIS e CAD nella pratica progettuale moderna, il volume offre una chiara illustrazione di queste tecniche, essenziali per analisi accurate e per la realizzazione di progetti efficaci. Inoltre, Toccolini propone uno schema di “Regolamento tipo per le aree verdi in ambito comunale“, uno strumento prezioso per tecnici pubblici e progettisti privati.

La nuova edizione del manuale si arricchisce di due nuovi capitoli che affrontano tematiche di grande attualità. Il capitolo XI, “Elementi di Urbanistica Verde“, esamina i principali temi urbanistici (densità edilizia, standard urbanistici, modelli insediativi, ecc.) alla luce della sostenibilità ambientale, mentre il capitolo XII, “Progettare per le Persone“, sottolinea l’importanza di un design centrato sul benessere umano.

Struttura del Manuale: guida completa per progettisti e studenti Il libro è pensato per una vasta gamma di lettori: dai professionisti operativi ai progettisti in formazione, fino a chi cerca una guida pratica per la progettazione di aree verdi, per approfondire e applicare le proprie conoscenze in materia. Il libro offre una combinazione unica di teoria, pratica e suggerimenti operativi, rendendolo un compagno di lavoro indispensabile per chiunque si occupi di progettazione e pianificazione delle aree verdi.



L’organizzazione del volume segue un percorso logico che parte dall’analisi delle risorse ambientali a livello sovracomunale e comunale, per poi concentrarsi sulla progettazione vera e propria, con un occhio attento alle tendenze attuali e alla storicità del concetto di parco e giardino.



Ogni capitolo è corredato da disegni e schemi fatti a mano dall’autore, che risultano estremamente efficaci per la comprensione dei concetti esposti. Il capitolo sulla tecnologia GIS e CAD rappresenta un prezioso aggiornamento sulle pratiche progettuali correnti, mentre i capitoli successivi affrontano tematiche specifiche come la composizione delle forme, la costruzione degli spazi e le linee guida per la progettazione di ambienti complessi come scuole e ospedali.

