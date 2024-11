Il valore aggiunto del legno nell’arredamento e negli infissi

Il legno è un materiale nobile e versatile, capace di conferire calore, eleganza e unicità a qualsiasi ambiente. Il legno offre un valore aggiunto particolare soprattutto quando viene lavorato su misura: il pregio degli arredi realizzati artigianalmente risiede nella loro capacità di adattarsi perfettamente alle esigenze e agli spazi di chi li commissiona. Ogni mobile su misura è unico e rappresenta il frutto di un lavoro sartoriale, che non solo tiene conto delle dimensioni specifiche, ma valorizza anche le peculiarità del legno scelto, evidenziando venature e sfumature naturali.



Questo tipo di lavorazione permette di personalizzare ogni dettaglio, dalla tipologia di essenza ai trattamenti di finitura, conferendo un’estetica esclusiva e una durabilità superiore rispetto ai prodotti standardizzati. Un mobile su misura in legno diventa così non solo un complemento d’arredo funzionale, ma un elemento distintivo che arricchisce e caratterizza l’ambiente in cui è inserito.



Midas Falegnami, ad esempio, realizza arredamenti su misura utilizzando legni di alta qualità, con la possibilità di personalizzare ogni dettaglio per rispondere alle esigenze estetiche e funzionali dei clienti.



Un esempio significativo di questo lavoro è l’arredamento realizzato per il museo Pecci di Prato, che comprende un bistrot al piano terra. In questo progetto svetta un grande mobile a parete con disegno curvo, dotato di un bancone illuminato, laccato di colore scuro ma con inserti in legno a vista. Questo tipo di realizzazione dimostra come il legno possa integrarsi perfettamente in contesti moderni e di design, offrendo al tempo stesso solidità e raffinatezza.

Realizzazione di Midas Falegnami per il Museo di Arte Contemporanea Pecci a Prato

>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui, è gratis



Oltre agli arredamenti, Midas Falegnami si distingue nella produzione di infissi in legno. Per queste produzioni, vengono utilizzate tutte le essenze legnose in commercio, prediligendo però i legni cresciuti nel Nord Europa non trattati all’origine – prevalentemente di conifera – che vengono coltivati, quindi tagliati per farne legname da falegnameria. Una volta tagliati, nell’area interessata vengono messi a dimora nuovi alberi che impiegheranno circa 10 anni per essere pronti ad essere di nuovo utilizzati.



Il trattamento protettivo degli infissi è realizzato con vernici all’acqua, completamente prive di metalli pesanti, che garantiscono una protezione efficace e sicura per l’ambiente e per la salute umana. Questa attenzione alla sostenibilità e all’ecologia rende gli infissi di Midas non solo un prodotto di qualità, ma anche una scelta consapevole per chi cerca soluzioni rispettose dell’ambiente.



Per architetti e geometri che cercano un partner affidabile e competente per progetti di arredamento e infissi in legno, Midas Falegnami rappresenta una scelta sicura. L’esperienza artigianale, la qualità dei materiali e l’attenzione all’ambiente fanno di Midas un punto di riferimento nel settore. Contattare Midas Falegnami significa avvalersi di un know-how consolidato e di soluzioni su misura capaci di valorizzare ogni progetto (>> ne abbiamo parlato anche in questo articolo).

Le soluzioni d’arredamento in legno di Midas Falegnami dal 1972 Midas Falegnami è un’azienda a conduzione familiare che nasce nel 1972 grazie alla passione per il legno e l’artigianato di alta qualità. Da oltre cinquant’anni, Midas è sinonimo di eccellenza nella lavorazione del legno, specializzata nella creazione di arredamenti su misura e infissi in legno.



La falegnameria si distingue per un team esperto e professionale, capace di fondere tradizione artigiana e innovazione tecnologica. Grazie alla sua esperienza pluridecennale, Midas Falegnami è oggi un punto di riferimento per privati e professionisti che cercano soluzioni d’arredo personalizzate e di qualità. La cura del dettaglio e l’attenzione all’ambiente sono al centro della filosofia aziendale, con una costante ricerca di materiali ecologici e sostenibili.

Le soluzioni di Midas per i professionisti L’azienda propone una vasta gamma di servizi per professionisti, tra cui architetti e geometri, con cui instaura partnership solide e collaborative. Grazie alla capacità di progettare e realizzare arredamenti e infissi su misura, Midas supporta i professionisti nella creazione di ambienti unici, funzionali e di design.



Tra le sue produzioni, vi sono arredamenti realizzati con pannelli di legno a basso contenuto di formaldeide in classe E1, un materiale raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la sua sicurezza e sostenibilità. Inoltre, tutte le vernici utilizzate per gli interni sono prive di solventi e metalli pesanti, garantendo ambienti salubri e rispettosi dell’ambiente.



L’approccio di Midas è caratterizzato da un dialogo costante con i professionisti, al fine di offrire soluzioni personalizzate e rispondere alle esigenze specifiche di ogni progetto, garantendo sempre la massima qualità e attenzione ai dettagli.



Per ulteriori informazioni

midas-falegnami.it