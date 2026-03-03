Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

KEY 2026 al via a Rimini: mille espositori per la sfida della transizione energetica

Dal 4 al 6 marzo torna la fiera di IEG dedicata a rinnovabili, efficienza, storage e città sostenibili. Inaugura il ministro Pichetto Fratin.

Scarica PDF Stampa

Apre domani, 4 marzo 2026, alla Fiera di Rimini la nuova edizione di KEY – The Energy Transition Expo, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a tecnologie, servizi e soluzioni per la decarbonizzazione in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

La manifestazione, in programma fino al 6 marzo, sarà inaugurata alle ore 12 dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Con oltre 1.000 brand espositori (circa il 30% esteri) e più di 500 hosted buyer e delegazioni da 50 Paesi, KEY 2026 si conferma piattaforma di riferimento per l’innovazione energetica e il business internazionale.

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

Suggeriamo:

VOLUME

Autorizzazioni impianti FER

Installare impianti a fonti rinnovabili in Italia oggi significa muoversi all’interno di un sistema normativo completamente rinnovato.Il d.lgs. 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, c.d. T.U. FER) ha riscritto regole, semplificato iter e chiarito i rapporti tra i diversi livelli di autorizzazione, ponendo le basi per un’accelerazione concreta della transizione energetica.Questa guida offre una visione completa del nuovo Testo Unico FER.L’approccio è pratico, chiaro e orientato alla risoluzione dei dubbi operativi di professionisti, tecnici, funzionari pubblici e operatori privati coinvolti nei procedimenti autorizzativi.Vengono analizzate tutte le procedure – dal regime di attività libera all’autorizzazione unica – alla luce delle novità normative, della giurisprudenza e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche. Un’opera indispensabile per non perdersi tra sportelli unici, zone di accelerazione, pareri vincolanti e valutazioni ambientali.Massimo Busà,Avvocato libero professionista e consulente legale ed autore di pubblicazioni in materia di diritto ambientale. Curatore (con Paolo Costantino) della rubrica “Ambiente” della rivista mensile L’Ufficio Tecnico di Maggioli Editore, parallelamente all’attività di consulenza svolge docenze in materia ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed implementazione di Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001.Paolo Costantino,Avvocato, attualmente ricopre il ruolo di responsabile consulenza legale HSE e permitting di una primaria società italiana. Esperto di tematiche ambientali, autore di numerose pubblicazioni su riviste specializzate e di docenze presso istituti privati e universitari. Curatore (con Massimo Busà) della rubrica “Ambiente” della rivista mensile L’Ufficio Tecnico di Maggioli Editore

 

Massimo Busà, Paolo Costantino | Maggioli Editore

19.95 €

Scopri di più

Politiche UE, finanza e cooperazione con l’Africa

Al centro dell’edizione 2026: politiche energetiche europee, strumenti finanziari e contenimento dei costi dell’energia. In linea con il Piano Mattei, la fiera rafforza inoltre la cooperazione con l’Africa attraverso la nuova area Africa Investment HUB, dedicata a networking e investimenti.

Il programma prevede oltre 150 eventi, 90 dei quali curati dal Comitato Tecnico Scientifico. Tra gli appuntamenti principali della prima giornata: il KEY Energy Summit, il ForumTech di Italia Solare, focus su intelligenza artificiale applicata alla decarbonizzazione dell’ambiente costruito e il Clean Industrial Deal.

Efficienza, rinnovabili e smart building

Con 24 padiglioni distribuiti su 125 mila mq e articolati in sette aree tematiche (solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, storage, e-mobility e Sustainable City), per la prima volta KEY occupa quasi l’intero quartiere fieristico di Rimini.

Cresce l’area dedicata al fotovoltaico, con un padiglione interamente riservato a EPC contractor e finanza, mentre nell’efficienza energetica debutta il progetto HOME – Healthy, Optimized, Measured, Efficient, una casa 100% smart e sostenibile. Nel padiglione D4 spazio all’Innovation District, con 32 startup e PMI innovative e l’iniziativa Green Jobs & Skills per favorire l’incontro tra imprese e professionisti.

In contemporanea a KEY si svolge anche DPE – International Electricity Expo, dedicata alla filiera della generazione, trasmissione e distribuzione elettrica.

Per ulteriori informazioni
key-expo.com
Facebook: facebook.com/keyexpo/
Instagram: instagram.com/key_expo
LinkedIn: linkedin.com/company/keyenergy

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Consigliamo anche:

Iscriviti alla newsletter KEY 2026 al via a Rimini: mille espositori per la sfida della transizione energetica aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione Tecnica

Tag

Energie Rinnovabili e Transizione Energetica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Professionisti
Esami di Stato
Abilitazioni ingegneri e architetti in calo: i numeri e le cause

Una riflessione dell’arch. Ceccarelli sui dati del report CNI e sui fattori – universitari, normativ…

Alberto Fabio Ceccarelli 03/03/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Eventi e Formazione
Professionisti
L’impatto degli ESG nella determinazione del Property Value: un corso operativo online

Dalla valutazione dei rischi sismici e idrogeologici alla conformità europea e al rischio di credito…

Redazione Tecnica 25/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Concorsi
Professionisti
577 funzionari al Ministero della Cultura: riaperte le domande per i 100 architetti

Riaperte le domande al concorso del Ministero della Cultura per 577 funzionari per i 100 profili da …

Redazione Tecnica 25/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Concorsi
Professionisti
Concorso Vigili del Fuoco 2026 in arrivo: 400 posti per diplomati

In attesa dell’uscita del bando, ecco cosa sappiamo sul concorso VVF in arrivo e come iniziare a pre…

Redazione Tecnica 24/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;