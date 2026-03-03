KEY 2026 al via a Rimini: mille espositori per la sfida della transizione energetica

Apre domani, 4 marzo 2026, alla Fiera di Rimini la nuova edizione di KEY – The Energy Transition Expo, l’evento organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a tecnologie, servizi e soluzioni per la decarbonizzazione in Europa e nel bacino del Mediterraneo.
La manifestazione, in programma fino al 6 marzo, sarà inaugurata alle ore 12 dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Con oltre 1.000 brand espositori (circa il 30% esteri) e più di 500 hosted buyer e delegazioni da 50 Paesi, KEY 2026 si conferma piattaforma di riferimento per l’innovazione energetica e il business internazionale.
Politiche UE, finanza e cooperazione con l’Africa
Al centro dell’edizione 2026: politiche energetiche europee, strumenti finanziari e contenimento dei costi dell’energia. In linea con il Piano Mattei, la fiera rafforza inoltre la cooperazione con l’Africa attraverso la nuova area Africa Investment HUB, dedicata a networking e investimenti.
Il programma prevede oltre 150 eventi, 90 dei quali curati dal Comitato Tecnico Scientifico. Tra gli appuntamenti principali della prima giornata: il KEY Energy Summit, il ForumTech di Italia Solare, focus su intelligenza artificiale applicata alla decarbonizzazione dell’ambiente costruito e il Clean Industrial Deal.
Efficienza, rinnovabili e smart building
Con 24 padiglioni distribuiti su 125 mila mq e articolati in sette aree tematiche (solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, storage, e-mobility e Sustainable City), per la prima volta KEY occupa quasi l’intero quartiere fieristico di Rimini.
Cresce l’area dedicata al fotovoltaico, con un padiglione interamente riservato a EPC contractor e finanza, mentre nell’efficienza energetica debutta il progetto HOME – Healthy, Optimized, Measured, Efficient, una casa 100% smart e sostenibile. Nel padiglione D4 spazio all’Innovation District, con 32 startup e PMI innovative e l’iniziativa Green Jobs & Skills per favorire l’incontro tra imprese e professionisti.
In contemporanea a KEY si svolge anche DPE – International Electricity Expo, dedicata alla filiera della generazione, trasmissione e distribuzione elettrica.
key-expo.com
