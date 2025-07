IVA agevolata prima casa: quando si applica l’aliquota al 4% per lavori, acquisti e pertinenze

FORMATO EBOOK

VI edizione, aggiornata con le novità 2023 con tutte le regole per l’applicazione dell’IVA nel settore delle costruzioni e della cessione di beni e servizi nel settore edilizio.La guida illustra le regole per l’applicazione dell’aliquota ridotta per la prima casa e e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a quelle relative all’aliquota sugli interventi di manutenzione e su ristrutturazioni e risanamento conservativo. Focus anche sull’acquisto diretto di beni da parte del committente.Particolare attenzione viene esposta sull’individuazione dei “beni finiti” e sulle regole per la predisposizione delle relative fatture per fornitura e posa in opera.Associato all’ebook anche tutta la modulistica necessaria per richiedere l’applicazione delle aliquote ridotte attestando il possesso dei requisiti richiesti dalle norme.Completano l’opera una serie di casi pratici risolti sulla base dei più recenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate e il testo la normativa di settore da avere sempre sottomano per risolvere qualunque dubbio.La guida è suddivisa in 2 parti:- la prima relativa all’IVA al 4% per l’acquisto della prima casa, appalti e acquisto di beni per la costruzione e per l’abbattimento di barriere architettoniche;- la seconda parte relativa al l’IVA al 10% per interventi di manutenzione e ristrutturazione.L’ebook contiene il Formulario con modelli compilabili per l’IVA agevolata al 4% e nuovi moduli per l’IVA agevolata al 10%, e un’Appendice Normativa.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.

Lisa De Simone | Maggioli Editore 2023