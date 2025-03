Interventi sul pianerottolo condominiale: cosa è consentito e cosa è vietato

Le scale sono un elemento indefettibile di ogni condominio. Esse, infatti, sono quella parte della struttura che consente di mettere in comunicazione i vari piani di un edificio condominiale, ed in forza di ciò, sono inserite tra i beni oggetto di proprietà comune, a norma dell’art. 1117, n. 1, c.c.



Nella nozione di scale vanno ricompresi tutti gli elementi costruttivi necessari alla predetta funzione, quali, ad esempio, i gradini, le ringhiere, i parapetti, i corrimani, la struttura portante, e anche i pianerottoli, costituenti un prolungamento delle scale e, comunque, struttura ad esse funzionalmente collegata. Vediamo con qualche caso recente cosa il singolo condomino può fare e cosa no sui pianerottoli condominiali.



Inferriata sul pianerottolo

La posa in opera dell’inferriata nelle scale è da intendersi come intervento relativo all’adozione di misure finalizzate a tutelarsi dal pericolo di intrusioni. Recentemente è stata considerata legittima l’inferriata installata da un condomino, consistente in una struttura con apertura a 90 gradi sul vano scala, ma adagiata sulla parete di pertinenza del ricorrente e priva di alcuna sporgenza rispetto al vano porta. La realizzazione non ha comportato violazione del decoro in quanto sono stati utilizzati trame e decori compatibili con lo stile dell’edificio e con tonalità cromatiche similari a quelle già presenti nel vano porta (Trib. Catania 8 gennaio 2025, n. 121).



La Cassazione ha affermato che l’apposizione di un cancello di agevole apertura davanti alla porta della propria unità immobiliare facente parte di un condominio, non configura spoglio o molestia ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori, dovendo al riguardo ritenersi del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto i condomini alla collocazione del cancello. Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, è emerso che il cancello non arrecava una significativa menomazione al passaggio dei potenziali clienti della ricorrente (Cass. civ., sez. II, 28/01/2015, n. 1584). In tal caso è evidente che la condotta tenuta dal condomino “installatore” non integri uno spoglio, né una molestia nel possesso del pianerottolo di proprietà comune su cui insiste il cancelletto in questione, non impedendo il libero passaggio agli altri condomini, né arrecando alcun tipo di limitazione all’utilizzo del pianerottolo dal quale occorre passare al fine di accedere ai piani superiori.



Tale principio è indiscutibile qualora il cancello si apra appoggiandosi al muro a sinistra e rimanga fermo, circostanza confermata dal fatto che nessun condomino ha mai segnalato un difetto del manufatto in questione (Trib. Ferrara 5 febbraio 2020, n. 59). In ogni caso, si deve considerare che tali strutture difensive vengono installate a tutela della proprietà privata, ossia per sole ragioni di sicurezza della propria abitazione, sulla scorta degli articoli 832 e 833 c.c. (che consentono al proprietario di disporre in modo pieno ed esclusivo delle cose) e dell’articolo 42 della Costituzione (che tutela il diritto di proprietà).



Non rientra, invece, nella facoltà d’ogni condomino di usare della cosa comune l’installazione di un cancello blindato, a protezione dell’ingresso nel proprio appartamento, quando il cancello si apra verso il pianerottolo della scala comune, riducendone notevolmente la fruibilità col proprio ingombro nel caso di apertura (Trib. Catania 3 febbraio 2003). In quest’ottica la Cassazione ha cassato per insufficienza di motivazione la sentenza che, nel ritenere legittima la chiusura da parte di alcuni condomini, mediante una porta non chiusa, del pianerottolo in corrispondenza degli appartamenti di loro proprietà esclusiva, si era limitata a definire di scarsa rilevanza la menomazione al godimento della cosa comune, senza specificare – in relazione all’ubicazione, alle dimensioni e alla struttura del manufatto – la natura e l’entità della concreta diminuzione delle facoltà spettanti agli altri condomini secondo la destinazione naturale del bene comune, avuto riguardo anche al decoro dell’edificio (Cass. civ., sez. II, 22/07/2005, n. 15379).