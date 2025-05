Inarcassa On Line, addio a PIN e Password: dall’8 maggio 2025 accesso solo con SPID o CIE

A partire da oggi, 8 maggio 2025, l’accesso alla piattaforma Inarcassa On Line (iOL) sarà possibile esclusivamente tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). I tradizionali PIN e Password verranno definitivamente dismessi.



Si tratta di un passaggio fondamentale verso una gestione più sicura e semplificata dei servizi online offerti agli iscritti e agli aventi diritto. Vediamo i dettagli di questa novità, e cosa deve fare chi ancora non è in possesso di identità digitale SPID o di CIE.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Suggeriamo: FORMATO CARTACEO Prontuario generale dell’edilizia Il Prontuario generale dell’edilizia è un vero vademecum della complessa e articolata materia delle costruzioni edilizie. Analizza tutte le maggiori opere di edilizia residenziale e non residenziale, comprese le varie procedure necessarie alla realizzazione degli interventi, codificate da schede operative di facile consultazione. Il Prontuario è aggiornato alla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Il volume è organizzato per argomenti, mediante schede operative, all’interno delle quali sono trattate tutte le indicazioni e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecni- co nella condizione di poter disporre delle migliori indicazioni necessarie a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvi- mento del suo incarico. Le schede operative di ogni singolo intervento edilizio riportano: • Descrizione dell’intervento (dettagliata nei particolari basilari); • Scheda tecnica (titolo edilizio occorrente, vincoli e quant’altro necessario);• Legislazione di riferimento (relativa all’intervento da realizzare);• Giurisprudenza (massimata relativa alle opere di intervento);• Allegati essenziali (necessari per la richiesta, la realizzazione e il suo utilizzo).Mario Di NicolaArchitetto, ha operato negli Uffici Tecnici di Ente Locale, nei settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia. Mario Di Nicola | Maggioli Editore 2024 64.60 € Scopri di più

SPID e CIE: strumenti unici per accedere a iOL Inarcassa On Line I due sistemi di autenticazione riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica), garantiscono una navigazione sicura e accessibile, eliminando la necessità di gestire ulteriori codici. Sono già presenti su iOL da oltre tre anni e, con questa transizione definitiva, diventano l’unico metodo per accedere all’area riservata.



Tra gli utenti che potranno beneficiare di questo sistema semplificato rientrano anche i pensionati non iscritti, i quali, pur privi di PEC, possono consultare online cedolini, CU e accedere ad altri servizi a loro riservati.

Nuove modalità di registrazione per chi non ha ancora un account Chi non ha mai effettuato l’accesso a Inarcassa On Line potrà ora registrarsi direttamente con SPID o CIE. Il sistema guiderà l’utente nei vari step per completare il profilo personale, con l’inserimento dei dati di residenza, contatto e PEC obbligatoria, necessaria per attivare l’utenza.



L’unica eccezione riguarda, ancora una volta, i pensionati, che potranno completare l’attivazione anche senza dover fornire una PEC.

Accesso esteso anche a delegati, commercialisti ed esperti contabili L’accesso a iOL non sarà riservato solo ai professionisti iscritti o ai pensionati Inarcassa. In virtù della convenzione siglata con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), anche i titolari di deleghe digitali, commercialisti ed esperti contabili potranno accedere alla piattaforma per la gestione delle posizioni dei propri assistiti.

In arrivo anche l’accesso con CNS Per facilitare ulteriormente l’accesso a Inarcassa On Line, è prevista in una fase successiva anche l’introduzione dell’autenticazione tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS), offrendo così un’alternativa in più per gli utenti.



La CNS è una smart card o una chiavetta USB che contiene un certificato digitale per identificare in modo sicuro un cittadino o un professionista online. La CNS è ora anche integrata alla Tessera Sanitaria (TS) che, a partire dal 2011, è stata potenziata con un microchip dorato, trasformandola in TS-CNS. Per poter utilizzare la Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi è necessario recarsi presso un ufficio della Regione nella quale si risiede, dove verrà rilasciata una busta con il PIN.

Come ottenere lo SPID per accedere a Inarcassa On Line Se non hai una Carta d’Identità Elettronica e non possiedi ancora una identità digitale SPID, è possibile richiederle tramite uno dei gestori accreditati. Ottenerlo è semplice e spesso gratuito, ma alcune modalità possono prevedere un costo. Vediamo quali sono i passaggi da seguire: Scegli un Identity Provider (gestore abilitato) tra quelli accreditati da AgID, come Poste Italiane, Aruba, TIM, InfoCert, Sielte, Namirial e altri.

(gestore abilitato) tra quelli accreditati da AgID, come Poste Italiane, Aruba, TIM, InfoCert, Sielte, Namirial e altri. Registrati sul sito del provider scelto , fornendo: un indirizzo email, un numero di cellulare, un documento d’identità valido e la tessera sanitaria.

, fornendo: un indirizzo email, un numero di cellulare, un documento d’identità valido e la tessera sanitaria. Effettua la verifica dell’identità . Può avvenire:

. Può avvenire: Gratuitamente , se eseguita tramite CIE, CNS o firma digitale , oppure di persona presso gli sportelli di alcuni provider (come Poste Italiane).

, se eseguita tramite , oppure di persona presso gli sportelli di alcuni provider (come Poste Italiane).

A pagamento , se si sceglie il riconoscimento online tramite webcam o videochiamata : in questo caso, il costo varia solitamente tra 5 e 15 euro , a seconda del gestore.

, se si sceglie il riconoscimento online tramite : in questo caso, il costo varia solitamente tra , a seconda del gestore. Ricevi le credenziali SPID, con cui potrai accedere in sicurezza a Inarcassa On Line e a numerosi altri servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

SPID e CIE: link utili Per ulteriori informazioni su SPID e CIE consigliamo di visitare i seguenti portali: spid.gov.it

cartaidentita.interno.gov.it Per collegarsi direttamente a Inarcassa On Line iOL, invece, clicca qui.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!