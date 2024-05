Heidelberg Materials presenta evoZero, il primo cemento a bilancio zero di CO₂

Heidelberg Materials, il nuovo brand che ha raccolto l’eredità di Italcementi, presenta ad architetti, ingegneri, imprese di costruzioni e Real Estate evoZero, il primo cemento a bilancio zero di emissioni di CO₂.



«L’industria del cemento è determinata a raggiungere l’obbiettivo della neutralità carbonica ed è chiamata a sostenere grandi investimenti raggiungere questo traguardo. Il processo produttivo del cemento produce anidride carbonica, per via della composizione delle materie prime naturali che utilizziamo – ha affermato Stefano Gallini, Amministratore Delegato di Heidelberg Materials Italia -. Per arrivare all’obiettivo “zero CO₂” è necessario introdurre tecnologie pionieristiche come la Carbon Capture and Storage (CCS) che catturano la CO₂ dal processo produttivo per stoccarla oppure riutilizzarla mettendola a disposizione di altri processi industriali. evoZero è il risultato concreto di questo impegno: grazie agli investimenti del nostro Gruppo, stiamo realizzando l’obbiettivo di un cemento net-zero, che permetterà di ridurre l’impronta carbonica di tutta la filiera delle costruzioni, partendo proprio dal primo anello rappresentato dal cemento».

Foto 1_MILANO – Presentazione EVOZERO nuovo cemento che cattura co2 per Heidelberg Materials. Nella foto: Stefano Gallini AD Heidelberg

L’evento di lancio si è svolto il 23 maggio 2024 in Triennale Milano, nel contesto della Milano Arch Week, di fronte a una platea di oltre 200 operatori del settore: architetti, ingegneri, imprese di costruzione e rappresentanti dei fondi immobiliari. Il Comune di Milano ha siglato insieme a 25 Comuni ed Enti, il Climate City Contract per accelerare il processo di decarbonizzazione e arrivare a emissioni zero entro il 2030. A testimonianza delle sfide che il settore delle costruzioni deve affrontare, l’incontro è stato organizzato con la collaborazione del Green Building Council Italia, l’associazione cui aderiscono le più competitive imprese e le più qualificate associazioni e comunità professionali italiane operanti nel segmento dell’edilizia sostenibile, rappresentato dal Presidente Fabrizio Capaccioli.



Dopo i saluti di apertura del Presidente di Triennale, Stefano Boeri e della Presidente di Assimpredil ANCE, Regina De Albertis, è seguita una tavola rotonda a cui hanno partecipato rappresentanti delle imprese, dell’università e dei fondi immobiliari.



Foto 2_MILANO – Presentazione EVOZERO nuovo cemento che cattura CO₂ per Heidelberg Materials

I vantaggi di evoZero Sergio Tortelli, Product Director di evoZero di Heidelberg Materials ha spiegato: «evoZero sarà disponibile per il mercato italiano a metà 2025 attraverso una soluzione innovativa. Saranno utilizzati i crediti maturati dall’impianto di Brevik in Norvegia, dove avverrà la vera e propria cattura della CO₂, e attraverso un sistema certificato che sfrutta le potenzialità della blockchain potrà essere venduto in Italia. Questa soluzione caratterizza il prodotto net-zero carbon alla consegna .



Tortelli ha poi aggiunto: «Chi acquisita evoZero potrà in questo modo sfruttare i vantaggi portati dalle migliori performance di sostenibilità, assumendo un ruolo di leadership nel settore e raggiungendo ad esempio alcuni degli obiettivi misurati da protocolli riconosciuti, come il Science Based Targets Initiative (SBTi)».