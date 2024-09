Gestionale in cloud: perché è una scelta vincente

L’efficienza e l’adattabilità sono fondamentali per il successo di qualsiasi azienda.



Un gestionale in cloud si pone come una soluzione strategica per raggiungere questi obiettivi, offrendo una serie di vantaggi che lo rendono una scelta vincente per le imprese di ogni dimensione e settore.



Vediamo di seguito quali sono i motivi.



Perché scegliere un software gestionale in cloud Un gestionale in cloud può migliorare l’intera attività aziendale? La risposta è assolutamente sì. Un software in cloud per la gestione dei processi aziendali è uno strumento a cui ormai le imprese non possono più rinunciare.



I software gestionali in cloud stanno rapidamente sostituendo i software on-premises, ovvero quelli installati direttamente sui server aziendali. Questo è dovuto alla loro natura “in cloud” che li rende molto più adatti alla flessibilità richiesta dall’attuale status quo dell’ecosistema economico.

Accessibilità e flessibilità Uno dei principali punti di forza di un gestionale in cloud è la sua accessibilità da qualsiasi luogo e dispositivo connesso a Internet. Questo permette ai dipendenti di lavorare in modo efficiente anche in mobilità o da remoto, favorendo la collaborazione e la produttività.



Inoltre, la scalabilità del cloud consente di adattare le risorse in base alle esigenze aziendali, evitando investimenti in infrastrutture costose e garantendo la massima flessibilità.

Sicurezza e affidabilità dei dati La sicurezza dei dati è una priorità assoluta per qualsiasi azienda. I provider di servizi cloud investono ingenti risorse nella protezione delle informazioni, implementando misure di sicurezza avanzate e backup regolari per garantire la massima affidabilità e la protezione da perdite o attacchi informatici.



I software in cloud sono non solo sicuri, ma sono anche più sicuri dei software on-premises. Questo è dovuto alle normative e ai requisiti sempre più stringenti a cui devono sottostare i provider di soluzioni cloud.

Aggiornamenti automatici e innovazione continua Un gestionale in cloud viene costantemente aggiornato dal provider, garantendo l’accesso alle ultime funzionalità e tecnologie senza la necessità di interventi manuali o investimenti aggiuntivi.



Questo permette alle aziende di rimanere al passo con l’innovazione e di sfruttare le ultime soluzioni per ottimizzare i processi aziendali. Nei software in cloud l’aggiornamento è completamente automatico, non ha costi e non coinvolge in nessun aspetto la struttura aziendale.

Riduzione dei costi e ottimizzazione delle risorse L’adozione di un gestionale in cloud consente di ridurre significativamente i costi IT, eliminando la necessità di acquistare e manutenere server e infrastrutture locali. Inoltre, il modello di pagamento “pay-per-use” permette di pagare solo per le risorse effettivamente utilizzate, ottimizzando i costi e liberando risorse per investimenti strategici.



Con i gestionali in cloud l’unico costo da sostenere è rappresentato da un canone certo e trasparente, mentre la manutenzione e la risoluzione di eventuali problematiche sono completamente affidate ai fornitori dei servizi cloud.

Collaborazione e comunicazione migliorate Un gestionale in cloud favorisce la collaborazione e la comunicazione tra i dipendenti, consentendo l’accesso condiviso alle informazioni e la possibilità di lavorare in tempo reale sullo stesso documento o progetto.



Questo migliora l’efficienza e la produttività, riducendo i tempi di risposta e favorendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Altro punto a favore di un software gestionale in cloud è la sua estrema flessibilità.



Le soluzioni in cloud sono state strutturate per sostenere queste esigenze e velocizzare tutti i flussi lavorativi, nell’ottica di una collaboration costante e real time tra tutti i dipendenti aziendali.

Quale gestionale in cloud scegliere per la tua azienda? La scelta del gestionale in cloud ideale dipende dalle specifiche esigenze e dimensioni della tua azienda. È fondamentale valutare attentamente le funzionalità offerte, la facilità d’uso, l’assistenza clienti e il costo. Tra le opzioni disponibili sul mercato, Alias Digital offre soluzioni interessanti come kubik e Doceasy. kubik è un software gestionale in cloud che ti permette di gestire tutti i processi aziendali, dalla fatturazione alla gestione del magazzino, in un unico ambiente cloud. È particolarmente adatto alle PMI che cercano una soluzione flessibile e scalabile.

è un software gestionale in cloud che ti permette di gestire tutti i processi aziendali, dalla fatturazione alla gestione del magazzino, in un unico ambiente cloud. È particolarmente adatto alle PMI che cercano una soluzione flessibile e scalabile. Doceasy è specializzato nella conservazione digitale a norma delle fatture elettroniche, semplificando la gestione documentale e garantendo la conformità alle normative vigenti. Entrambe le soluzioni si distinguono per la loro facilità d’uso, l’interfaccia intuitiva e il supporto clienti dedicato. Valutare le tue necessità specifiche e confrontare le diverse opzioni ti aiuterà a individuare il gestionale in cloud più adatto per supportare la crescita e il successo della tua azienda.