Gare d’appalto: ANAC conferma la revisione prezzi anche in diminuzione

La possibilità di revisionare i prezzi nelle gare d’appalto non si limita agli aumenti, ma può includere anche riduzioni. Questo principio è stato confermato dal parere consultivo n. 4 del 12 febbraio 2025 (scaricabile a fine articolo) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in risposta a una richiesta di chiarimento da parte di un’amministrazione comunale.



Il parere si riferisce all’applicazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022 e ai commi 1, 6-bis e 6-ter, che regolano l’adeguamento prezzi negli appalti pubblici. La normativa impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di aggiornare i prezzi contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, qualora i prezzari aggiornati lo richiedano.



Analizziamo di seguito il parere ANAC.



Obbligo di revisione anche in caso di prezzi inferiori Il quesito posto dall’amministrazione comunale riguardava la possibilità di applicare prezzi inferiori a quelli contrattuali quando i prezzari aggiornati risultano più bassi, con conseguente riduzione dell’importo complessivo del contratto.



ANAC ha chiarito che l’adeguamento è obbligatorio in presenza delle condizioni previste dall’articolo 26 del d.l. 50/2022.



Questo implica che, qualora si verifichi una variazione dei prezzi in diminuzione, la stazione appaltante è tenuta a registrarla in contabilità, riducendo i costi per l’amministrazione pubblica.



Gli eventuali minori importi risultanti da questa operazione restano nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento del collaudo finale.

I chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 2789/2024, ha confermato che la revisione dei prezzi prevista dall’articolo 26 del d.l. 50/2022 è obbligatoria sia in caso di aumento che di riduzione dei prezzi.



Secondo il MIT, l’amministrazione pubblica è vincolata a effettuare l’adeguamento dei prezzi in deroga alle clausole contrattuali, indipendentemente dalla richiesta dell’appaltatore e anche quando la revisione comporta una riduzione dell’importo contrattuale.



Inoltre, il parere sottolinea che l’adeguamento dei prezzi deve avvenire in modo automatico, applicando i prezzari aggiornati alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori.

Implicazioni per stazioni appaltanti e imprese L’interpretazione dell’ANAC e del MIT ha implicazioni rilevanti per le amministrazioni e per le imprese coinvolte negli appalti pubblici.



In sintesi, il meccanismo di revisione prezzi non è unidirezionale: la normativa e i recenti chiarimenti dell’ANAC e del MIT confermano che gli importi degli appalti pubblici possono essere adeguati sia in aumento che in riduzione, a seconda delle variazioni dei prezzari ufficiali.

